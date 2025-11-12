Finále Poháru mistrů si zahrají florbalistky Vítkovic. České semifinále opanovaly

Florbalistky Vítkovic postoupily přes Tatran Střešovice do finále Poháru mistrů. Ve středeční semifinálové odvetě v Praze vyhrály české šampionky 6:2 a navázaly na dva týdny starou domácí výhru 7:4.

Radost vítkovických florbalistek. | foto: Český florbal

Ve finále se Ostravanky utkají s vítězem švédského souboje mezi Thorengruppenem s českou brankářkou Janou Christianovou a Pixbem Wallenstam. Thorengruppen na úvod vyhrál doma 9:2, odveta je ve čtvrtek.

Český zástupce v ženské kategorii postoupil ve třetím ročníku nového formátu Ligy mistrů do finále poprvé. Vítkovice ale už byly druhé v předešlé turnajové fázi v sezonách 2014/15 a 2016/17.

Celebrity „nominovaly“ florbalistky pro MS. Rozpoutej peklo! vzkazuje Soukalová

Ve středu se ujal vedení Tatran, v 6. minutě zásluhou Anety Machulkové, ale 53 sekund před koncem první třetiny vyrovnala Polka Maja Helmanová a po 32 vteřinách druhé části otočila stav Veronika Rybičková. Ve 27. minutě zvýšila Malwina Zagórská. Za 118 sekund snížila Linda Fuchsová, jenže mezi 48. a 50. minutou pojistily výhru Vítkovic Vendula Beránková a Nela Sikorová. V závěru ještě dovršila výsledek Lenka Červená.

Výsledky

Nejčtenější

OBRAZEM: Světové prvenství i náhrada za Plechárnu. Tady by se mohla hrát extraliga

Nová hala pro Dynamo pojme přes 22 tisíc lidí. Hotovo by mělo být v srpnu 2027....

Je to jen několik dní, co se prvoligová Jihlava zabydlela v novém. Multifunkční arény, včetně té pardubické, která se stane tou vůbec největší na světě, mají vyrůst i v české nejvyšší hokejové...

Do Milána v kraťasech. Nová olympijská kolekce se vydala nečekanou cestou

Sourozenci Taschlerovi pózují v nové olympijské kolekci. Hlavními kousky...

Český olympijský výbor představil ve středu kolekci pro nadcházející zimní olympiádu v Miláně a Cortině. Už podeváté ji připravil ve spolupráci se značkou Alpine Pro. Jako inspirace posloužilo dílo...

Kradla jsem, nevím proč. Jak šampionka Simonová padala z trůnu do černé díry

Premium
Biatlonistka Julia Simonová u soudu.

Ano, kradla jsem. A lhala jsem. Jsem vinna. Byl to zkrat, jakási černá díra. Ale nesuďte mě, prosím, příliš tvrdě. Julii Simonové, suverénce tolika biatlonových závodů, se najednou zhroutil svět....

Plzeň - Slavia 3:5, osm gólů v bláznivém šlágru. Domácí dotahovali, klid dal Zafeiris

Fotbalisté Slavie se radují z gólu Christose Zafeirise proti Plzni.

Slávističtí fotbalisté se vrací do čela ligové tabulky. Na závěr 15. kola v bláznivém šlágru na západě Čech porazili plzeňskou Viktorii 5:3 a mají dvoubodový náskok na Spartu a Jablonec. Domácí...

Dowman, patnáctiletý zázrak, co musí mít vlastní kabinu. Slávisté žasli: Extrém!

Patnáctiletý Max Dowman nastoupil za Arsenal v Lize mistrů proti Slavii.

Skoro tři minuty čekal na svůj první kontakt s balonem. A když se k němu u lajny, přímo před slávistickou střídačkou, konečně dostal, futsalově si ho převalil silnější levačkou a soupeři ho ihned...

ONLINE: Zug - Sparta 6:0, za domácí se trefují i Kubalík se Skleničkou

Sledujeme online
Jan Kovář v dresu švýcarského Zugu.

Hokejová Liga mistrů pokračuje další sadou osmifinálových zápasů, od 19.45 hraje také Sparta. Ta se vydává do Švýcarska, kde se utkává s Zugem. Střetnutí můžete sledovat v podrobné reportáži online.

12. listopadu 2025  20:08,  aktualizováno  21:37

Finále Poháru mistrů si zahrají florbalistky Vítkovic. České semifinále opanovaly

Radost vítkovických florbalistek.

Florbalistky Vítkovic postoupily přes Tatran Střešovice do finále Poháru mistrů. Ve středeční semifinálové odvetě v Praze vyhrály české šampionky 6:2 a navázaly na dva týdny starou domácí výhru 7:4.

12. listopadu 2025  21:26

Vítkovice po otočce porazily Budějovice, Liberec si poradil s Olomoucí

Liberecký Martin Faško-Rudáš (vlevo) a jeho spoluhráč Adam Musil se snaží...

Hokejová extraliga je zpět, po reprezentační přestávce měla na programu dvě předehrávky. Vítkovice doma otočily souboj proti budějovickému Motoru a vyhrály 4:2, stejným výsledkem uspěl Liberec proti...

12. listopadu 2025  19:02,  aktualizováno  21:01

Nymburk dotahoval marně, v Lize mistrů ani napodruhé nevyzrál na německou sílu

Ondřej Sehnal z Nymburku spěchá do útoku v utkání s Albou Berlín v Lize mistrů.

Kdykoliv se zdálo, že nymburští basketbalisté mohou stáhnout ztrátu a zápas zdramatizovat, soupeři z Alby Berlín ukázali kvalitu. Čeští šampioni tak v Lize mistrů ani ve druhém utkání na německý...

12. listopadu 2025,  aktualizováno 

Sparťanky nezvládly duel s YB Bern, jsou na pokraji vyřazení

Laura Freyová (YB Bern) se chystá k přihrávce.

Fotbalistky pražské Sparty v úvodním utkání osmifinále Evropského poháru prohrály doma 0:3 s Young Boys Bern. Odveta je na programu příští týden ve Švýcarsku. Vítěz dvojzápasu se ve čtvrtfinále utká...

12. listopadu 2025  20:45

Zbrojovka - Hradec 0:3, van Buren poslal hattrickem hosty do čtvrtfinále

Útočník Mick van Buren z Hradce Králové po promarněné šanci

Fotbalisté Hradce Králové vybojovali předposlední místo ve čtvrtfinále domácího poháru. Na hřišti druholigové Zbrojovky Brno zvítězili 3:0 po hattricku Micka van Burena.

12. listopadu 2025  19:55,  aktualizováno  20:14

Biatlon: kompletní program a výsledky SP v biatlonu 2025/26

DO BOJE. Biatlonistky s vyprodanými tribunami v zádech vyráží na trať závodu s...

První startovní výstřel sezony 2025/2026 biatlonového Světového poháru padne 29. listopadu ve švédském Östersundu. O poslední body biatlonisté zabojují 16. března v Oslu. Celkem je na programu devět...

12. listopadu 2025  20:10

Do národního týmu chci přenést dobrou náladu, hlásí kapitán Souček

Tomáš Souček se rozcvičuje před utkáním s Černou Horou.

Kapitán Tomáš Souček věří, že čeští fotbalisté ve čtvrtečním přípravném utkání proti San Marinu nejen s přehledem zvítězí, ale také předvedou povedený výkon. Třicetiletý záložník West Hamu má před...

12. listopadu 2025  18:53

Program SP v alpském lyžování 2025/26: termíny, výsledky, kde sledovat

Marco Odermatt na trati superobřího slalomu v Crans Montaně.

Zasněžené svahy, rychlost a adrenalin patří ke Světovému poháru v alpském lyžování. Sezona 2025/26 odstartovala 25. října a potrvá až do 25. března. Bonusem pro české fanoušky jsou lednové závody ve...

12. listopadu 2025  18:39

Co předcházelo magické čtyřstovce? Připomeňte si Pastrňákovy milníky v NHL

David Pastrňák z Boston Bruins pálí v zápase proti Toronto Maple Leafs.

Je nejlepším českým hokejistou současnosti, nenajde se téměř nikdo, kdo by neznal jméno David Pastrňák. Než si však havířovský rodák vydobyl místo mezi hvězdami NHL, musel se blýsknout řadou gólů,...

12. listopadu 2025  17:50

Velký třesk na úvod. Hry v LA nabídnou finále ženské stovky hned první den

Julien Alfredová ze Svaté Luci probíhá vítězně cílem olympijského závodu na...

Vyvrcholením úvodního soutěžního dne olympijských her v Los Angeles v roce 2028 bude finále v běhu žen na 100 metrů. Američtí pořadatelé v aktualizovaném nástinu programu potvrdili avizovaný přesun...

12. listopadu 2025  17:49

Videoanalýzou jsme hráče nezatěžovali. Lidem chceme udělat radost, říká Köstl

Reprezentační kouč Jaroslav Köstl (vlevo) sleduje trénink národního mužstva na...

Energický a dominantní výkon chtějí podle trenéra Jaroslav Köstla předvést fotbaloví reprezentanti v přípravném zápase se San Marinem. To hostí ve čtvrtek od 18 hodin na Městském stadionu v Karviné,...

12. listopadu 2025  17:40

