Finále Poháru mistrů si zahrají florbalistky Vítkovic. České semifinále opanovaly

Ve finále se Ostravanky utkají s vítězem švédského souboje mezi Thorengruppenem s českou brankářkou Janou Christianovou a Pixbem Wallenstam. Thorengruppen na úvod vyhrál doma 9:2, odveta je ve čtvrtek.
Český zástupce v ženské kategorii postoupil ve třetím ročníku nového formátu Ligy mistrů do finále poprvé. Vítkovice ale už byly druhé v předešlé turnajové fázi v sezonách 2014/15 a 2016/17.
Ve středu se ujal vedení Tatran, v 6. minutě zásluhou Anety Machulkové, ale 53 sekund před koncem první třetiny vyrovnala Polka Maja Helmanová a po 32 vteřinách druhé části otočila stav Veronika Rybičková. Ve 27. minutě zvýšila Malwina Zagórská. Za 118 sekund snížila Linda Fuchsová, jenže mezi 48. a 50. minutou pojistily výhru Vítkovic Vendula Beránková a Nela Sikorová. V závěru ještě dovršila výsledek Lenka Červená.