První volejbalové finále pro Karlovarsko, Lvy doma porazilo bez ztráty setu

Nejužitečnějším hráčem zápasu byl vyhlášen domácí nahrávač Maximiliano Chirivino, jenž skvěle dirigoval ofenzivu Karlovarska. Lvům na úspěch nestačilo ani 17 bodů univerzála Davida Kollátora.
První set byl poměrně vyrovnaný, ale domácí se přeci jen opakovaně dostávali do drobných trháků. Ten poslední v koncovce zejména díky většímu důrazu na servisu dotáhli k zisku sady čtyřbodovým rozdílem. Při setbolu zablokovali smečaře Lvů Jakuba Ihnáta.
Na vítězné vlně rozjetí Západočeši vstoupili lépe i do druhé sady. Hned v jejím úvodu odskočili o čtyři body. Zatímco Lvi měli problém na příjmu a v následných útocích těžkých pozic, Karlovarsko prakticky bezchybně ztrátovalo. Pomáhal k tomu Chirivino, který zkušeně rozděloval nahrávky takřka rovnoměrně všem spoluhráčům. Do koncovky si tým z lázeňského města přinesl pohodlný pětibodový polštář, a i když Lvi v závěru dotahovali, s přehledem si závěr pohlídal.
Ani desetiminutová pauza po druhém setu na obrazu hry nic nezměnila. Karlovarsko se opět dostalo do vedení, na což trenér Lvů Juan Manuel Barrial reagoval střídáním nahrávačů. Pod taktovkou Serhije Jevstratova, jenž přišel na palubovku místo Jakuba Janoucha, úřadující šampioni vyrovnali na 16:16. Nad Karlovarsko se ale bodově nedostali a domácí ve vyrovnané koncovce díky bloku Matěje Pastrňáka na smečaře Ihnáta proměnili třetí mečbol.
Rozhodujícím faktorem byl lepší servis Karlovarska, které v této činnosti méně chybovalo a více dostávalo soupeře pod tlak. „Vary podávaly jako domácí tým perfektně, my jsme se s tím většinu utkání nemohli popasovat. To byl klíčový aspekt. V mých očích byl ten servis nadstandardní. Pravda se ukázala na hřišti a sportovně musím uznat, že Vary byly dneska lepší,“ řekl v rozhovoru pro Sporty TV kapitán Lvů Janouch.
Pro pondělní druhé utkání proto považuje za zásadní, aby Lvi byli v domácí hale za základní čarou agresivnější. „A hlavně se potřebujeme dostat nad Vary. Vary dnes celou dobu vedly a to se nám strašně špatně hraje,“ dodal Janouch.
Karlovarsko potvrdilo, že v extralize letos ve vzájemných zápasech vyhrává vždy domácí tým. V loňském finále vedli Západočeši 2:0 na zápasy, ale pak Lvi sérii zvrátili ve svůj prospěch a získali titul. Z trofeje se po finálovém souboji s Karlovarskem radovali také letos v Českém poháru.
Volejbalová extraliga mužů
Finále play off - 1. zápas:
Karlovarsko - Lvi Praha 3:0 (21, 22, 25)
Baráž - 3. zápas:
19:00 Dobřichovice - Beskydy.