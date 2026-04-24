První volejbalové finále pro Karlovarsko, Lvy doma porazilo bez ztráty setu

  20:51
Do finále extraligy volejbalistů vstoupilo lépe Karlovarsko. Vítěz základní části porazil obhájce titulu Lvy Praha 3:0 po setech 25:21, 25:22 a 27:25.

Volejbalisté Karlovarska nastupují ke čtvrtfinálovému utkání. | foto: VK ČEZ Karlovarsko

Nejužitečnějším hráčem zápasu byl vyhlášen domácí nahrávač Maximiliano Chirivino, jenž skvěle dirigoval ofenzivu Karlovarska. Lvům na úspěch nestačilo ani 17 bodů univerzála Davida Kollátora.

První set byl poměrně vyrovnaný, ale domácí se přeci jen opakovaně dostávali do drobných trháků. Ten poslední v koncovce zejména díky většímu důrazu na servisu dotáhli k zisku sady čtyřbodovým rozdílem. Při setbolu zablokovali smečaře Lvů Jakuba Ihnáta.

Na vítězné vlně rozjetí Západočeši vstoupili lépe i do druhé sady. Hned v jejím úvodu odskočili o čtyři body. Zatímco Lvi měli problém na příjmu a v následných útocích těžkých pozic, Karlovarsko prakticky bezchybně ztrátovalo. Pomáhal k tomu Chirivino, který zkušeně rozděloval nahrávky takřka rovnoměrně všem spoluhráčům. Do koncovky si tým z lázeňského města přinesl pohodlný pětibodový polštář, a i když Lvi v závěru dotahovali, s přehledem si závěr pohlídal.

Ani desetiminutová pauza po druhém setu na obrazu hry nic nezměnila. Karlovarsko se opět dostalo do vedení, na což trenér Lvů Juan Manuel Barrial reagoval střídáním nahrávačů. Pod taktovkou Serhije Jevstratova, jenž přišel na palubovku místo Jakuba Janoucha, úřadující šampioni vyrovnali na 16:16. Nad Karlovarsko se ale bodově nedostali a domácí ve vyrovnané koncovce díky bloku Matěje Pastrňáka na smečaře Ihnáta proměnili třetí mečbol.

Rozhodujícím faktorem byl lepší servis Karlovarska, které v této činnosti méně chybovalo a více dostávalo soupeře pod tlak. „Vary podávaly jako domácí tým perfektně, my jsme se s tím většinu utkání nemohli popasovat. To byl klíčový aspekt. V mých očích byl ten servis nadstandardní. Pravda se ukázala na hřišti a sportovně musím uznat, že Vary byly dneska lepší,“ řekl v rozhovoru pro Sporty TV kapitán Lvů Janouch.

Pro pondělní druhé utkání proto považuje za zásadní, aby Lvi byli v domácí hale za základní čarou agresivnější. „A hlavně se potřebujeme dostat nad Vary. Vary dnes celou dobu vedly a to se nám strašně špatně hraje,“ dodal Janouch.

Karlovarsko potvrdilo, že v extralize letos ve vzájemných zápasech vyhrává vždy domácí tým. V loňském finále vedli Západočeši 2:0 na zápasy, ale pak Lvi sérii zvrátili ve svůj prospěch a získali titul. Z trofeje se po finálovém souboji s Karlovarskem radovali také letos v Českém poháru.

Volejbalová extraliga mužů

Finále play off - 1. zápas:

Karlovarsko - Lvi Praha 3:0 (21, 22, 25)
Nejvíce bodů: Pastrňák 15, Jansons a Špulák po 11 - Kollátor 17, Conde 14, Crer a Ihnát po 7.

Baráž - 3. zápas:

19:00 Dobřichovice - Beskydy.

Nejen dokonalé fotky. Atletka Schmidtová přiblížila realitu, fanoušci ji chválí

Alica Schmidtová, Berlín, 2024

Alica Schmidtová ví, jak oslovit své fanoušky. Německá atletka a influencerka, která bývá označována za jednu z nejkrásnějších sportovkyň světa, se na svém Instagramu podělila o neobvyklý příspěvek....

Gudase byste nepoznali. Jak vypadali hokejisté, když hráli za osmnáctky?

Jak vypadaly české hokejové hvězdy, když hráli na Mistrovství světa v hokeji do...

Na Slovensku začalo hokejové mistrovství světa hráčů do 18 let. Turnaj, který je už 28. ročníkem této věkové kategorie, se hraje v Bratislavě a Trenčíně. Řada současných českých hokejových hvězd...

KVÍZ: Sledujete cyklistiku? Poznejte známé závodníky podle fotky

Tadej Pogačar kontroluje pozici Wouta van Aerta během závodu Paříž-Roubaix,

Přestože když slezou z kola, jsou jasně rozeznatelní, v závodě mají s rozpoznáním jednotlivých cyklistů problém i někteří experti. Helmy, brýle, jednotné týmové barvy – to vše jejich identifikaci...

Strýcová zvládla na Bostonském maratonu osobák. Běželi i Clintonová a Chára

Mezi pětadvaceti tisíci závodníky ze 120 zemí se v pondělí večer vyjímaly i...

Mezi pětadvaceti tisíci závodníky ze 120 zemí se v pondělí v Bostonu vyjímaly i některé známé tváře. Nejprestižnější maratonské klání si poprvé vyzkoušela i bývalá tenistka Barbora Strýcová, potřetí...

KVÍZ: Nejen pro tenisové znalce. Poznáte všechny světové jedničky v historii?

Jannik Sinner se raduje z vítězství ve finále turnaje v Monte Carlu.

Od zavedení tenisového světového žebříčku v srpnu roku 1973 se na prvním místě objevilo 29 hráčů. Jde o nejexkluzivnější společnost, jakou tento sport nabízí. Poznáte podle fotografií všechny její...

Rulík staví tým pro MS. Největší hvězdou Hronek, šanci dostanou i hráči z farmy

Radim Rulík promlouvá k českým hokejistům na tréninku před startem mistrovství...

Příprava na světový šampionát už je v plném proudu. Čeští hokejisté na něm naposledy nastoupí pod vedením Radima Rulíka, jenž postupně mění a formuje nominaci. Na jaké hráče ukázal? A co všechno čeká...

Ostrava nasázela v Olomouci stovku, vybojovala si sérii s Nymburkem

Michal Svoboda z NH Ostrava na palubovce Olomoucka, brání ho Dominik Žák.

Posledním čtvrtfinalistou play off basketbalové ligy mužů se stala Ostrava. V předkole zvládla i druhý zápas s Olomouckem, loňského bronzového medailistu porazila na jeho hřišti 102:71. Soupeřem Nové...

24. dubna 2026  20:45

Posily ze zámoří před MS: dorazí Hronek, Klapka i Chmelař. Rulík zkusí i nová jména

Trenér Radim Rulík dává pokyny na tréninku reprezentace při kempu před...

Mají za sebou další část přípravy, soupiska českých hokejistů se před mistrovstvím světa opět mění. A poprvé na ní figurují i jména ze zámoří. Radim Rulík povolal gólmana Jiřího Pateru, obránce...

24. dubna 2026  20:25,  aktualizováno  20:45

Ústí v druholigové předehrávce porazilo Žižkov, Vlašim remizovala s Prostějovem

FK Ústí nad Labem - MFK Chrudim, 2. fotbalová liga.. Ústí slaví výhru.

Fotbalisté Ústí nad Labem v předehrávce 25. kola druhé ligy porazili Žižkov hladce 3:0. Severočeši v neúplné tabulce přeskočili soupeře a na páté příčce ztrácejí tři body na třetí místo, které...

24. dubna 2026  20:31

Přípravné zápasy a aktuální soupiska českých hokejistů před MS 2026

Trenér Radim Rulík na kempu české hokejové reprezentace před mistrovstvím světa...

Květnové mistrovství světa v hokeji se blíží. Týmy jsou ve fázi sehrávání a ladění detailů, trenéři mají prostor vyzkoušet širší okruh hráčů a sledovat jejich formu. V našem přehledu najdete program...

24. dubna 2026  20:23

Pět zápasů, pět postupů. Čeští tenisté na antuce v Madridu vládli

Karolína Plíšková na turnaji v Madridu.

Linda Nosková, Kateřina Siniaková a Karolína Plíšková postoupily na tenisovém turnaji v Madridu hladce do třetího kola. Turnajová třináctka Nosková porazila Emilianu Arangovou z Kolumbie 6:3, 6:2....

24. dubna 2026  13:16,  aktualizováno  19:44

Česko - Rakousko 4:0. Kváča má první nulu v reprezentaci, dva góly zařídil Špaček

Česká střídačka slaví gól Davida Tomáška.

Čeští hokejisté porazili v Jihlavě Rakousko 4:0 a vyhráli i čtvrtý přípravný zápas před květnovým mistrovstvím světa ve Švýcarsku. Dvě branky vstřelil Michael Špaček, gól a asistenci si připsal David...

24. dubna 2026  16:45,  aktualizováno  19:34

Je mi jí líto, říká Muchová o Vondroušové. Její příběh zní důvěryhodně, míní Roddick

Markéta Vondroušová se soustředí na úder v osmifinále US Open.

Přesně před týdnem vyšlo najevo, že Markétu Vondroušovou v létě čeká tenisový soud. V prosinci totiž odmítla podstoupit dopingovou kontrolu, když podle svých slov kvůli okolnostem a chování komisařky...

24. dubna 2026  18:42

Obránce Suchý vystoupil z FAČR, etická komise řešila jeho roli v korupční kauze

Sídlo FAČR na pražském Strahově.

Etická komise Fotbalové asociace ČR (FAČR) přerušila řízení s Michalem Suchým, který figuruje v korupční a sázkařské kauze. Bývalý obránce Zlínska z osmé ligy (dříve 1.A třída) totiž zrušil své...

24. dubna 2026  18:20

Vyhrajte balíček pivní kosmetiky pro krásné a silné vlasy
Vyhrajte balíček pivní kosmetiky pro krásné a silné vlasy

Milujete tradiční české ingredience a svěží vůně? Pivní kosmetika je legendou, která pomáhá vlasům k vitalitě a lesku již po generace. Zapojte se...

Bekhend má jako táta! Nadalův tříletý syn na kurtu bavil fanoušky i tenisové hvězdy

Čtrnáctinásobný šampion pařížského grandslamu Rafael Nadal se svým synem při...

Na antukový kurt na stadionu Santiago Bernabéu dorazily světové tenisové i fotbalové osobnosti, aby slavnostně zahájily turnaj Madrid Open. Pozornost se nakonec neupírala jen na Jannika Sinnera, Igu...

24. dubna 2026  18:19

Alcaraz vzdal obhajobu titulu na Roland Garros, zápěstí ho do Paříže nepustí

Carlos Alcaraz v semifinále turnaje v Monte Carlu

Španělský tenista Carlos Alcaraz nebude obhajovat titul na grandslamovém Roland Garros. Druhý hráč světového žebříčku vzdal svůj start v Paříži kvůli zranění zápěstí, které ho vyřadilo ze hry už...

24. dubna 2026  18:09

