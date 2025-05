Čtyři porážky a remíza z posledních sedmi zápasů? Uf, to je zoufale málo. Lars Friis, kouč fotbalové Sparty, to dobře ví. Domácí porážka 1:3 s Jabloncem znamená, že sparťané zůstávají čtvrtí, šest...

Rozpoložení Sparty nám to ulehčilo, řekl Kozel. Ale finále poháru snad zvládne

Ztrácí sice pět bodů, ale jablonečtí fotbalisté na čtvrté místo zřejmě už nedosáhnou. „To by Sparta nesměla získat už žádný bod, a to se asi nestane,“ pousmál se kouč Luboš Kozel poté, co jeho...