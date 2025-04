Favorizovaní Lvi měli po dvou porážkách v dlouhých zápasech nůž na krku. Do třetího utkání v zaplněné UNYP Aréně vlétli s velkou energií a odskočili na tříbodový rozdíl, jenže pak hodně kazili servis a náskok už nenavyšovali. Naopak při podání hostujícího blokaře Petra Špuláka byli v několika výměnách nedůrazní a Karlovarsko otočilo na 15:12. Hosté si náskok udržovali a za stavu 24:22 měli dva setboly, jenže ani jeden nevyužili a v závěru kralovala domácí obrana.

Trenér Karlovarska Stefano Mascia to v rozhovoru pro Českou televizi označil za klíčový moment zápasu. „Po tom prvním setu se všechno změnilo. Ztratili jsme sebevědomí. Promarnili jsme šanci v prvním setu a pak bylo těžké se vrátit,“ řekl.

Ve druhé sadě Lvi odskočili na 14:11 a pak už ji kontrolovali. Ve třetím setu sice domácí po několika nedorozuměních v poli prohrávali 15:18, ale rychle srovnali krok a v koncovce byli silnější. Při jejich druhém mečbolu zkazil Špulák podání, které směřoval k postranní čáře.

Nejlepším hráčem zápasu byl vyhlášen domácí smečař Jakub Ihnát, jenž zaznamenal 15 bodů. „Finálové zápasy rozhodují detaily. Myslím, že dnes jsme lépe útočili. To by mohl být klíč i nadále,“ komentoval slovenský smečař dnešní utkání. Ocenil atmosféru v obou finálových halách.

Situace, kdy už si nemohou dovolit zaváhání, podle něj Lvům možná paradoxně vyhovuje. „Sice je na nás velký tlak, ale možná o to uvolněněji můžeme hrát, protože už nemáme co ztratit,“ dodal Ihnát. Ještě o jeden bod více než on nastřádal jeho spoluhráč David Kollátor, jenž byl nejproduktivnějším hráčem utkání.

Finále volejbalové extraligy mezi celky Lvi Praha a Karlovarsko zanedlouho vypukne.

Kapitán Karlovarska Daniel Pfeffer označil dnešní zápas za smolný. „Ukončení té série je vždycky těžké, krásně se to ukázalo. My jsme prohospodařili velké šance v prvním setu a pak se to s námi táhlo celý zápas. Nedohrávali jsme bodové situace, útočně jsme se trápili. Byli jsme horší na útoku, zbytečně ustrašenější. Pro nás se nic nemění, jedeme dál a zkusíme navázat na tu vítěznou vlnu doma,“ řekl v nahrávce pro média.

Aby Karlovarsko v pátek na domácí palubovce využilo další finálový mečbol, musejí se podle něj volejbalisté západočeského týmu uvolnit. „Někteří hráči si to musejí v hlavě malinko uvolnit, že se vlastně nic neděje, že je to pořád jenom volejbal a že žádná krizová situace není smrtelně nebezpečná,“ dodal Pfeffer.