„Krásný zápas. Naše hráčky dodržely přesně, co jsem po nich chtěl. I díky fanouškům jsme to dotáhli k vítězství. Zatím to však ještě nic neřeší, potřebujeme ještě jednou podat takhle dobrý výkon,“ uvedl Joao Florencio, portugalský trenér domácích.

Most si během zápasu vybral jen jednu hluchou chvilku, to když za stavu 5:2 nedokázal šest minut skórovat. Slavia se dotáhla, obhájce titulu probudil oddechový čas. Anděly držela bravurními zákroky reprezentační brankářka Mučková; když vyrazila sedmičku Jankulovské i její dorážku, napěchovaná hala explodovala nadšením.

Slavia ani jednou nevedla a ve druhé půli pokračoval mostecký koncert. „Neměly jsme svůj den, nevyšlo nám to ve všech fázích, Most nás převyšoval,“ uznala hostující hvězda Jana Knedlíková, šestinásobná vítězka Ligy mistrů. „Doma se popereme o lepší výsledek, umíme hrát líp.“

Domácí bez zraněných Kuxové a Stříškové tasili pro finále bývalou kapitánku Mikulčík, která vrcholovou kariéru oprášila po dvou letech. Pomáhala už v semifinálové odvetě v Písku. Mikulčík původně končila v slzách, když na jaře 2023 Slavia ve finále překazila Mostu útok na jubilejní desátý titul. Od té doby však Andělé nad sešívanými jen vítězí. V letošní sezoně je porazili minimálně o osm gólů.

Nejlepší střelkyní zápasu byla domácí Valerie Smetková se sedmi brankami, za Slavii se pětkrát trefila Simona Schreibmeierová. „Čekaly jsme těžší zápas, ale v Praze nás nečeká nic lehkého,“ řekla Smetková, s níž se klub po utkání loučil, odchází do Maďarska. Most dal sbohem i dalším hráčkám včetně veteránky Petry Maňákové.

V letošní sezoně už Most, hegemon poslední víc než dekády, zvedl na hlavu trofej pro vítěze Českého poháru. V interlize bral stříbro. Teď je blízko druhému sezonnímu zlatu.

České play off házenkářské interligy žen Finále - 1. zápas:

Most - Slavia Praha 35:24 (18:12)

Nejvíce branek: Smetková 7, Mateusová 5, Zachová 5/2 - Schreibmeierová 5, Holečková 4, Vostárková, Jankulovská a Doležalová 3. O 3. místo - 1. zápas:

18:00 Kynžvart - Písek. Play out - 5. kolo:

Hodonín - Poruba 27:25 (14:13)

Nejvíce branek: Dos Santosová 9/1, Štipčáková 5/2, Zámečníková 3 - Skaličanová 7/1, Kašpárková 6, Mbayeová 5.

Tabulka play out: