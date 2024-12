Plzeňští futsalisté obhájili vítězství v domácím poháru, Helasu gól nedovolili

Zásadní krok k obhajobě udělali futsalisté Interobalu Plzeň už ve čtvrtfinále, když zdolali svého největšího rivala z Chrudimi. Následovala jednoznačná výhra s Libercem, která otevřela bránu do finále.

Interobal před rokem oslavil zisk premiérového pohárového vítězství poté, co přehrál brněnského soupeře vysoko 8:1. Na neutrální půdě kutnohorské haly v úterý večer vítězství obhájil, tentokrát po čtyřgólové výhře.

„Věděli jsme, že po náročném programu nás čeká těžké utkání. Apelovali jsme na hráče, že musíme od začátku zabrat a dát nějaké góly. To se podařilo, poločasový výsledek nám hrál do karet a pak jsme už duel dovedli do vítězného konce,“ hodnotil utkání pro kamery ČT Sport plzeňský trenér Peter Kozár.

Přestože hráči Interobalu absolvovali minulý týden těžké zápasy ve finálové skupině Ligy mistrů, působili od úvodního hvizdu aktivněji a Helasu nedali prakticky žádnou šanci. Po pěti minutách otevřel skóre zápasu po přihrávce Vnuka Mikuš, který propálil brněnského brankáře Mykytjuka.

Zanedlouho mohl přidat druhou branku Křivánek, jenž si vyměnil balon s Künstnerem, trefil ovšem jen boční síť. Ujalo se až zakončení Kaká, který stahovačkou vyřadil obránce a mezi nohama gólmana podruhé zavěsil. Ještě do přestávky navýšil plzeňské vedení svoji druhou brankou Francisco Mikuš.

„Důležité bylo, že jsme vstoupili koncentrovaně do utkání a brzo vedli. Když to porovnám s loňským vítězstvím, tak obhajoba byla určitě těžší. Máme obměněný kádr, který ještě není tolik sehraný, ale třeba zrovna utkání v Lize mistrů nám pomáhají, abychom byli lepší,“ připomněl kapitán Interobalu Tomáš Vnuk.

Ve druhé půli Plzeň, vědoma si svého náskoku, kontrolovala hru a po čtvrté brance Künstnera si celkem pohodlně došla pro druhé pohárové vítězství v historii klubu. „Je vždycky těžké přepnout z Ligy mistrů, ale kluci se s tím vypořádali skvěle a pohár je náš,“ zářil kouč Kozár.