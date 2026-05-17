Perugia ovládla volejbalovou Ligu mistrů, raduje se i český smečař Džavoronok

Ve finále minulého ročníku Perugia udolala Zawiercie až po pětisetové bitvě, tentokrát soupeři dala šanci pouze v první sadě, kterou pro sebe získala 29:27. Pak už povolila 18 a 15 bodů.
Zlatá obhajoba se povedla týmu pod vedením italského nahrávače Simone Giannelliho a tuniského univerzála Vasima Ben Tary, který finále zakončil s 24 body.
Džavoronok, jenž hrál dříve za Veronu, Trentino a Monzu, přišel do Perugie loni v létě. S týmem získal už třetí trofej: v prosinci s ním vybojoval prvenství na mistrovství světa klubů v Brazílii a nedávno oslavil i titul v italské lize.
V Lize mistrů se Džavoronok stal sedmým českým vítězem. Před ním to dokázali Jiří Novák s Markem Pakostou v roce 2001 s Paříží, Jiří Král v roce 2006 s Trevisem, rok nato byli u triumfu Friedrichshafenu Lukáš Ticháček s Jiřím Polanským a v roce 2011 vybojoval trofej Jan Štokr s Trentinem.
Final Four volejbalové Ligy mistrů v Turíně
Finále:
O 3. místo: