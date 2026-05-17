Perugia ovládla volejbalovou Ligu mistrů, raduje se i český smečař Džavoronok

Autor: ,
  22:56
Donovan Džavoronok vyhrál jako sedmý český volejbalista Ligu mistrů. Obhájci trofeje z Perugie ve finále Final Four v Turíně porazili 3:0 polský celek Zawiercie. Osmadvacetiletý český smečař do obou zápasů závěrečného turnaje zasáhl jako střídající hráč na servis.

Volejbalisté Perugie oslavují úspěch v Lize mistrů. | foto: CTK / imago sportfotodienst / FOT. ANNA KLEPACZKO / FOTOPYK Profimedia.cz

Ve finále minulého ročníku Perugia udolala Zawiercie až po pětisetové bitvě, tentokrát soupeři dala šanci pouze v první sadě, kterou pro sebe získala 29:27. Pak už povolila 18 a 15 bodů.

Zlatá obhajoba se povedla týmu pod vedením italského nahrávače Simone Giannelliho a tuniského univerzála Vasima Ben Tary, který finále zakončil s 24 body.

Džavoronok, jenž hrál dříve za Veronu, Trentino a Monzu, přišel do Perugie loni v létě. S týmem získal už třetí trofej: v prosinci s ním vybojoval prvenství na mistrovství světa klubů v Brazílii a nedávno oslavil i titul v italské lize.

V Lize mistrů se Džavoronok stal sedmým českým vítězem. Před ním to dokázali Jiří Novák s Markem Pakostou v roce 2001 s Paříží, Jiří Král v roce 2006 s Trevisem, rok nato byli u triumfu Friedrichshafenu Lukáš Ticháček s Jiřím Polanským a v roce 2011 vybojoval trofej Jan Štokr s Trentinem.

Final Four volejbalové Ligy mistrů v Turíně

Finále:
Perugia - Zawiercie 3:0 (27, 18, 15)

O 3. místo:
Ziraat Ankara - Varšava 3:2 (-20, 23, -13, 23, 11)

Vyhrocené derby sledovali politici, herci i sportovci. Kdo nechyběl v Edenu?

Vyhrocené derby sledovali politici, herci i sportovci. Kdo nechyběl v Edenu?

317. derby mezi Slavií a Spartou nabídlo pořádně vyhrocený závěr a utkání ve vršovickém Edenu bylo krátce před koncem přerušeno poté, co část domácích fanoušků vtrhla na hřiště. Sobotní zápas přitom...

KVÍZ: Poznáte hokejové týmy a reprezentace pouze podle dresů?

Český tým se loučí s olympijskými hrami ve čtvrtfinále.

Po olympijských hrách se blíží další z velkých hokejových akcí v letošním roce – mistrovství světa. Jak moc se v dění na ledových plochách orientujete? Otestujte si náš kvíz, zda poznáte kluby a...

MS v hokeji 2026: Program, tabulky skupin, kdy hrají Češi?

Český útočník Jiří Černoch dotírá na dánského forvarda Phillipa Schultze (72).

Hokejové mistrovství světa v roce 2026 hostí Švýcarsko. Ve městech Curych a Fribourg se bude hrát od 15. do 31. května. S kým se česká reprezentace střetne v základní skupině, jaký je systém MS v...

Tenistka Sestini Hlaváčková ukázala fotky bez příkras. Být skutečná je víc, napsala

Andrea Sestini Hlaváčková na sociálních sítích otevřeně ukázala rozdíl mezi...

Bývalá tenistka Andrea Sestini Hlaváčková pojala letošní Den matek trochu jinak než většina známých osobností. Zatímco sociální sítě zaplnily především rodinné fotografie a přání maminkám, stříbrná...

Tvrdík po skandálu odsoudil fanoušky: Nepřijatelné, největší ostuda za 11 let

Jaroslav Tvrdík, předseda představenstva SK Slavia Praha, promlouvá k fanouškům.

Místo mistrovských oslav ostuda a skandál. Takový, jaký fotbalová liga v Česku nepamatuje. Horda slávistických fanoušků vtrhla na trávník v Edenu těsně před koncem sobotního derby, které pomalu spělo...

Netradiční bitvu si podmanili Američané, uspělo také Rakousko a Lotyšsko

Lotyšský útočník Martins Dzierkals (vpravo) se raduje z gólu.

Hokejový šampionát se rozjel, také v Curychu byla v neděli na programu tři utkání. Rozpis skupiny A načala netradiční bitva Velké Británie se Spojenými státy, kterou zvládl favorit (1:5). V duelu...

