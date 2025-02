Volejbalisté Karlovarska a Lvů Praha postoupili do finále Českého poháru

Karlovarsko získalo proti Českým Budějovicím vyrovnaný úvodní set 28:26 a zápas už nepustilo. Úřadující čeští mistři se za celé utkání nedostali ani jednou do vedení a další dvě sady prohráli 20:25, 22:25. Západočeši ve vzájemném duelu uspěli stejně jako před týdnem v extralize, v níž ale doma výhru vybojovali až v pěti setech.

„Řekl bych, že dnes zvítězil tým, který to chtěl víc. Musím hráčům poděkovat za to, jak celý zápas tlačili. Myslím, že právě to bylo dnes rozhodující,“ řekl italský trenér Karlovarska Stefano Mascia. „Udělali jsme první krok a zítra nás čeká nejzásadnější zápas v dosavadním průběhu sezony, na který se musíme co nejlépe připravit,“ dodal.

Lvi Praha potvrdili proti Odoleně Vodě roli favorita, zvítězili 25:20, 25:23 a 25:19. Ve finále se pokusí napravit zaváhání z loňského roku, kdy nečekaně prohráli v semifinále s týmem Beskyd. Překvapivý vítěz minulého ročníku poháru se letos do nejlepší čtyřky nedostal.