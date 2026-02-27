Volejbalový pohár získají Šelmy, nebo Prostějov. Kluby z Čech končí

Brněnské hráčky zvládly proti Olympu suverénně první (25:15) i třetí set (25:10), ve druhém však prohrávaly už 16:23. Šelmy nepříznivé skóre proti už jistému účastníkovi baráže o extraligu otočily při servisu univerzálky Venduly Strakové. „Hlavní bylo to podání dát a na to jsem expert,“ řekla hrdinka druhé koncovky Straková na klubovém facebooku s úsměvem.
Zápas Šelem s Olympem sledovaly zejména školáci, jimž bylo utkání se začátkem v poledne věnováno. Prostějov a Liberec bojovaly o druhé místo ve finále více než dvě hodiny. Dukla začala lépe, získala úvodní sadu 25:19, ale prostějovské hráčky udržely mírné vedení až do koncovky a uspěly 25:23. Pak už Hanačky mířily sebejistě za postupem.
„Trenér Petr Zapletal nám v pauze (po druhém setu) dodal sebevědomí a to bylo to, co jsme potřebovaly. První set jsme neodpřihrávaly a vyhodily pár servisů,“ řekla televizi Sporty TV smečařka Sarah Cruzová, jež získala cenu pro nejužitečnější hráčku druhého semifinále. Úřadující ligový mistr Prostějov se dostal do Final Four po šesti letech.
Sobotní finále žen začne v 15:00. Poté se v hale českobudějovického Jihostroje utkají obhájci trofeje Lvi Praha a volejbalisté Karlovarska.
Český pohár volejbalistek - semifinále
Final Four v Českých Budějovicích
Šelmy Brno - Olymp Praha 3:0 (15, 24, 10)
Prostějov - Liberec 3:1 (-19, 23, 15, 20)