Volejbalový pohár získají Šelmy, nebo Prostějov. Kluby z Čech končí

Ve finále Českého poháru volejbalistek se utkají favorizované Šelmy Brno a rekordmanky s deseti trofejemi z Prostějova. Šelmy, které domácí pohár zatím nikdy nezískaly, potvrdily roli lídra extraligy a v úvodním semifinále v českobudějovické hale porazily poslední tým tabulky Olymp Praha 3:0. Prostějov následně otočil zápas s Libercem ve vítězství 3:1. Dukla tak po dvou letech vyklidí pohárový trůn.

Prostějovské libero Tereza Slavíková přihrává podání ostravských volejbalistek. | foto: Jiří Seidl, MF DNES

Brněnské hráčky zvládly proti Olympu suverénně první (25:15) i třetí set (25:10), ve druhém však prohrávaly už 16:23. Šelmy nepříznivé skóre proti už jistému účastníkovi baráže o extraligu otočily při servisu univerzálky Venduly Strakové. „Hlavní bylo to podání dát a na to jsem expert,“ řekla hrdinka druhé koncovky Straková na klubovém facebooku s úsměvem.

Zápas Šelem s Olympem sledovaly zejména školáci, jimž bylo utkání se začátkem v poledne věnováno. Prostějov a Liberec bojovaly o druhé místo ve finále více než dvě hodiny. Dukla začala lépe, získala úvodní sadu 25:19, ale prostějovské hráčky udržely mírné vedení až do koncovky a uspěly 25:23. Pak už Hanačky mířily sebejistě za postupem.

„Trenér Petr Zapletal nám v pauze (po druhém setu) dodal sebevědomí a to bylo to, co jsme potřebovaly. První set jsme neodpřihrávaly a vyhodily pár servisů,“ řekla televizi Sporty TV smečařka Sarah Cruzová, jež získala cenu pro nejužitečnější hráčku druhého semifinále. Úřadující ligový mistr Prostějov se dostal do Final Four po šesti letech.

Sobotní finále žen začne v 15:00. Poté se v hale českobudějovického Jihostroje utkají obhájci trofeje Lvi Praha a volejbalisté Karlovarska.

Český pohár volejbalistek - semifinále

Final Four v Českých Budějovicích

Šelmy Brno - Olymp Praha 3:0 (15, 24, 10)
Nejvíce bodů: Širůčková 15, Silvaová a Straková po 9 - Divišová 16, Novotná 6, Hodanová a Doudová po 5.

Prostějov - Liberec 3:1 (-19, 23, 15, 20)

Měli jsme starý tým, ale co čekat? Nahoře si myslí, že to dělají dobře, štve Tlustého

Nový asistent trenéra Kladna Jiří Tlustý.

Uzavřel bizarní sázku, že půjde naboso z letiště domů, když čeští hokejisté porazí Kanadu ve čtvrtfinále olympijských her. Jiří Tlustý ale zázrak nečekal. V dalším díle podcastu Prodloužení kritizuje...

27. února 2026  14:01

Los Evropské ligy: Šulc s Karabcem proti Celtě Vigo. Panathinaikos schytal Betis

Pavel Šulc slaví se spoluhráči z Lyonu svůj gól do sítě Go Ahead Eagles.

Plzeňští přemožitelé z předkola play off Evropské ligy, řecký Panathinaikos, se v osmifinále utkají se španělským Realem Betis. Čeští zástupci Pavel Šulc a Adam Karabec vyzvou coby vítězové základní...

27. února 2026  13:30,  aktualizováno  13:58

