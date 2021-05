Jak Neusser vyjde s Kejvalem? Nechci se nikomu mstít, říká nový šéf NSA

Svou kandidaturou do čela ČOV v září loňského roku Neusser poprvé výrazněji vstoupil do prostředí české sportovní diplomacie, do té doby byl znám především jako bývalý elitní brankář pozemního hokeje.

O osm měsíců později se z něj formálně stává vládce českého sportu, v pondělí převzal po rezignaci Milana Hniličky post předsedy NSA. „Chci odpolitizovat sportovní prostředí, i když rozumím, že to není vždy lehké,“ nastínil jednu ze svých priorit.

Jelikož Neusser na nabídku premiéra Andreje Babiše převzít NSA kývl, vzdal se ambicí ucházet se o post šéfa ČOV. Sám uznal, že dvě takto vrcholné funkce jsou neslučitelné.

V několikrát odložených volbách, které by snad měly finálně proběhnout 24. května, tak bude jediným aspirantem na pozici šéfa ČOV úřadující předseda Kejval.

„Žádnou radost v tom nevidím, vnímám to jako sportovec, kterého taky nepotěší, když má mít zápas a vyhraje jej kontumačně,“ uvedl Kejval v pondělí večer v pořadu 90' ČT24.

„Je to pro mě i pro většinu lidí ze sportovního prostředí překvapení, že se pan premiér takto rozhodl.“

Oba donedávna ještě protikandidáti tak rázem budou muset spojit síly, pokud chtějí český sport, jehož především amatérskou a dětskou odnož výrazně poznamenala pandemie, uzdravit.

„Nikdo ze sportovního prostředí se nemusí obávat, že bych se mu mstil a dělal nějaké věci, které by nebyly ku prospěchu sportu,“ deklaruje dopředu Neusser, že dřívější soupeření a neshody jeho pracovní vztah s Kejvalem neovlivní.

Bývalý pozemní hokejista od roku 2012 figuruje v plénu ČOV a po celou dobu platil za jednoho z hlavních kritiků Kejvalova vedení. Nejnověji mu vyčítal nereagování na žádosti o změnu stanov či plán uspořádat volby bez diskuze na plénu.



„Předem říkám všem, že demokratické principy a transparentnost budu prosazovat vždy,“ prohlásil Neusser už jako nový předseda NSA.

První a hned akutní problém, který bude muset s Kejvalem řešit, je výprava českých olympioniků na hry v Tokiu, které startují už za dva měsíce. „A my ještě od NSA nedostali ani korunu, kdyby přišlo zpoždění, nebylo by to nic příjemného,“ poznamenal šéf ČOV „Navíc každá změna přináší, že se nové vedení musí aklimatizovat.“

„Nehrozí, že by olympionici neodcestovali na olympijské hry,“ zdůraznil v úterní reakci Neusser. „V nejbližších dnech je prioritou co nejrychleji dostat prostředky ke sportovcům a subjektům. Sportovní prostředí na to čeká, vynaložím veškerou energii, aby to bylo co nejrychleji.“

Po předchozím soupeření tak oba začali novou etapu vzájemného střetávání smířlivými slovy. Vydrží však shoda na trase NSA - ČOV i v situaci, kdy se objeví první rozpory?