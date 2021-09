Ženský kolektiv na olympiádě? Potenciál má vodní pólo, věří Neusser

Prozraďte, proč se plánujete zaměřit právě na ženský sport?

Jednak jde o akční plán, který nám jasně udává, abychom sportovní prostředí genderově vyvažovali. Když se podíváte na vynaložené náklady na ženský a mužský sport, vidíte opravdu velký nepoměr. A také z analýz prokazatelně vyplývá, že k dosažení výsledků u ženského sportu jsou potřeba několikanásobně menší investice než v mužském.

V hledáčku máte všechny olympijské sporty, jak bude probíhat jednání s jednotlivými svazy?

Cílem projektu je, abychom měli na letních olympijských hrách kolektivní sport. A jak to odvětví k tomu dospěje, už je na něm. Nebudu třeba svazu házené říkat, jak to mají dělat. Oni musejí dát koncepci, co musí splnit k tomu, aby byli v roce 2028 na olympijských hrách.

Jedno procento z českého HDP chce v roce 2025 pro sport vyčlenit premiér Andrej Babiš. Uvedl to rovněž na tiskové konferenci s tím, že by se mělo jednat o zhruba 18,5 miliardy korun.

Jak se vám jednotlivé sporty jeví?

Jsem překvapený, jaký potenciál má vodní pólo. Ženské vodní pólo nikdo nepodporuje, protože všichni dělají buď akvabely, nebo podporují jen mužské vodní pólo. Za osm let můžeme mít nejlepší vodní pólistky na světě. Proč ne. Ale musíme pro to něco udělat.

Jako jednu z dalších priorit jste zmínil univerzitní sport, v němž chcete Česko přiblížit Spojeným státům. Tamní prostředí ale funguje úplně jinak.

Ano, ale můžeme kopírovat jednotlivé body. Myslím, že univerzitní lize v ledním hokeji se to daří, její systém se mi velmi líbí. Tímto způsobem bychom chtěli rozšiřovat další disciplíny jako třeba házenou, volejbal, basketbal, případně další sporty. Na podporu infrastruktury středních a vysokých škol máme naplánováno navýšení rozpočtu.

Jaké na tento návrh přicházejí reakce z univerzitního prostředí?

Byl jsem na Fakultě tělesné výchovy Univerzity Karlovy i Masarykově univerzitě a jasně jsem jim řekl, že chci podpořit, aby univerzitní liga fungovala. Když jsem studoval na Fakultě tělesné výchovy, tak mi řekli: „Pane kolego, vyberte si, jestli chcete reprezentovat Českou republiku, nebo studovat.“ Tohle správně není a chceme to změnit.

V pondělí zasedne Výkonný výbor ČOV, který bude projednávat vládní speciál na hry do Tokia. Co si od jednání slibujete?

Jsem v očekávání, jak k tomu Český olympijský výbor přistoupí. Zároveň ještě nemám podklady z hygienické stanice, potom se jistě setkám se zástupci Českého olympijského výboru a budeme to řešit.

Dostal jste na jednání pozvání?

Nebyl jsem pozván na plénum ani na Výkonný výbor.

Takže s předsedou ČOV Jiřím Kejvalem nejste v kontaktu?

Nejsme, protože řekl, že se mnou nehodlá komunikovat. Kontaktoval jsem některé místopředsedy, se kterými se příští týden sejdu. Jsem tu proto, abych podporoval sport, ne hloubil příkopy.

V poslední době však mezi NSA a ČOV panuje velké napětí.

Když stát vynakládá 100 milionů korun na olympijské hry, tak se prostě někdo musí ozvat, jestli je něco špatně. A jestli jsme v minulosti argumentovali tím, ať se nestřílíme do nohy a držíme za jeden provaz, tak ano, držme za jeden provaz. Ale musí být všechno v pořádku.