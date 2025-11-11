Puškař Nepejchal se na MS poprvé probil do finále, Přívratskému se naopak nedařilo

David Hrčkulák byl osmnáctý, titul vybojoval olympijský vítěz Liou Jü-kchun, jehož zásluhou získala Čína v egyptské metropoli už sedmou zlatou medaili z dosavadních 16 možných. Týmovou soutěž, pro niž byla rozhodující pondělní eliminace, vyhráli Francouzi, české trio skončilo až třinácté.
Nepejchal, který se už v roce 2019 stal v této disciplíně vicemistrem Evropy, postoupil do osmičlenného finále jako poslední. V bojích o medaile se po střelbě vkleče a vleže držel na sedmém místě. Po základních dvou položkách vestoje se o příčku posunul, ale v následujícím kole už vyřazení neodvrátil.
|
Puškař Přívratský ovládl třípolohovou střelbu na Světovém poháru v Číně
Přívratský v kvalifikaci zaznamenal 590 bodů stejně jako Nepejchal a dalších pět střelců. O pořadí na 7. až 13. místě tak rozhodla pomocná kritéria. Přívratský, který v kariéře vyhrál v třípolohové střelbě šestkrát Světový pohár, ale ve finále MS ještě nebyl, zaznamenal 33 přesných desítek a místo v bojích o medaile na něj nezbylo. Nepejchal trefil střed v 34 případech. Hrčkulák zakončil kvalifikaci s 589 body.
Liou Jü-kchun vyhrál finále poslední ranou a o pouhé dvě desetiny bodu před Aišvarím Tomarem z Indie, který v kvalifikaci vyrovnal světový rekord (597). Bronz získal Francouz Romain Aufrere.