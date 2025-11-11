Puškař Nepejchal se na MS poprvé probil do finále, Přívratskému se naopak nedařilo

  13:05
Puškař Filip Nepejchal obsadil na mistrovství světa šesté místo v třípolohové střelbě z malorážky. Šestadvacetiletý reprezentant se v Káhiře poprvé v kariéře prosadil na světovém šampionátu do finále. To se naopak ve velmi vyrovnané kvalifikaci nepodařilo jedničce světového žebříčku v královské disciplíně Jiřímu Přívratskému, který skončil mimo nejlepší osmičku těsně jedenáctý.

Střelec Filip Nepejchal | foto: Jan Kasl/Sport Invest

David Hrčkulák byl osmnáctý, titul vybojoval olympijský vítěz Liou Jü-kchun, jehož zásluhou získala Čína v egyptské metropoli už sedmou zlatou medaili z dosavadních 16 možných. Týmovou soutěž, pro niž byla rozhodující pondělní eliminace, vyhráli Francouzi, české trio skončilo až třinácté.

Nepejchal, který se už v roce 2019 stal v této disciplíně vicemistrem Evropy, postoupil do osmičlenného finále jako poslední. V bojích o medaile se po střelbě vkleče a vleže držel na sedmém místě. Po základních dvou položkách vestoje se o příčku posunul, ale v následujícím kole už vyřazení neodvrátil.

Puškař Přívratský ovládl třípolohovou střelbu na Světovém poháru v Číně

Přívratský v kvalifikaci zaznamenal 590 bodů stejně jako Nepejchal a dalších pět střelců. O pořadí na 7. až 13. místě tak rozhodla pomocná kritéria. Přívratský, který v kariéře vyhrál v třípolohové střelbě šestkrát Světový pohár, ale ve finále MS ještě nebyl, zaznamenal 33 přesných desítek a místo v bojích o medaile na něj nezbylo. Nepejchal trefil střed v 34 případech. Hrčkulák zakončil kvalifikaci s 589 body.

Liou Jü-kchun vyhrál finále poslední ranou a o pouhé dvě desetiny bodu před Aišvarím Tomarem z Indie, který v kvalifikaci vyrovnal světový rekord (597). Bronz získal Francouz Romain Aufrere.

OBRAZEM: Světové prvenství i náhrada za Plechárnu. Tady by se mohla hrát extraliga

Nová hala pro Dynamo pojme přes 22 tisíc lidí. Hotovo by mělo být v srpnu 2027....

Je to jen několik dní, co se prvoligová Jihlava zabydlela v novém. Multifunkční arény, včetně té pardubické, která se stane tou vůbec největší na světě, mají vyrůst i v české nejvyšší hokejové...

Ostravský chrám za 2,5 miliardy. Nový stadion Bazaly už má svoji podobu

Nové Bazaly

Nový fotbalový stadion Bazaly v Ostravě vznikne podle návrhu urbanistického, architektonického a designového studia L35 Arquitectos z Barcelony. Vítězný projekt se od ostatních v soutěži odlišoval...

Kradla jsem, nevím proč. Jak šampionka Simonová padala z trůnu do černé díry

Premium
Biatlonistka Julia Simonová u soudu.

Ano, kradla jsem. A lhala jsem. Jsem vinna. Byl to zkrat, jakási černá díra. Ale nesuďte mě, prosím, příliš tvrdě. Julii Simonové, suverénce tolika biatlonových závodů, se najednou zhroutil svět....

Slavia - Arsenal 0:3, hektický úvod, po gólu se hosté zklidnili a byli nad síly mistra

Slávistický kapitán Provod v hlavičkovém souboji s obránci Arsenalu.

Slávističtí fotbalisté proti Arsenalu nepropadli, i když ve svém čtvrtém vystoupení v Lize mistrů nevystřelili na bránu a inkasovali tři góly. Většinu času dobře bránili, snažili se zápas lídrovi...

Plzeň - Slavia 3:5, osm gólů v bláznivém šlágru. Domácí dotahovali, klid dal Zafeiris

Fotbalisté Slavie se radují z gólu Christose Zafeirise proti Plzni.

Slávističtí fotbalisté se vrací do čela ligové tabulky. Na závěr 15. kola v bláznivém šlágru na západě Čech porazili plzeňskou Viktorii 5:3 a mají dvoubodový náskok na Spartu a Jablonec. Domácí...

Pančochovou zavalil sníh, zůstala pod ním tři minuty. Nemohla jsem se hnout, řekla

Česká snowboardistka Šárka Pančochová spadla v obou semifinálových jízdách na...

Česká snowboardistka a olympionička Šárka Pančochová sdílela na svých sociálních sítích video, na kterém při ježdění v Japonsku skončila ve sněhovém závalu. Pod vrstvou prašanu byla tři minuty, než...

11. listopadu 2025

Fenerbahce si oficiálně stěžuje na sudího v duelu v Plzni. Ovlivnil výsledek, tvrdí klub

Nervy v závěru zápasu Plzně s Fenerbahce pracovaly u hostů, domácích i...

Kontroverzní rozhodnutí nizozemského sudího Allarda Lindhouta ze závěru pohárového utkání v Plzni putuje před komisi rozhodčích UEFA. Hostující Fenerbahce Istanbul kvůli výkonu arbitra podal...

11. listopadu 2025  12:20

Proboha ne, Pelle! Náhlá tragédie šokovala NHL. Gólman draze zaplatil za chybu

Premium
Reportéři si prohlíží auto, ve kterém havaroval Pelle Lindbergh.

Nedělní ráno přineslo šílený šok. A pondělní dopoledne zničilo i titěrné zbytečky víry v zázrak. Nejen fanoušky klubu Philadelphia Flyers ochromil žal, když před čtyřiceti lety skonal hokejový...

11. listopadu 2025

Navrátilová a další sportovci apelují na Írán, chtějí zarazit popravu šampiona

Muhammad Džávad Vafaei Saní

Skupina sportovců v čele s tenistkou Martinou Navrátilovou zveřejnila dopis apelující na zrušení trestu smrti pro íránského boxera Muhammada Džávada Vafaeie Saního. Třicetiletý zápasník a trenér byl...

11. listopadu 2025  11:28

Minnesota povolala z farmy obránce Špačka. Dočká se prvního startu v NHL?

Obránce národního týmu David Špaček.

Hokejový obránce David Špaček se přiblížil premiérovému startu v NHL v kariéře. Minnesota povolala mistra světa z loňského roku z farmy s ohledem na zdravotní problémy dalších beků. Syn bývalého...

11. listopadu 2025  11:26

Celebrity „nominovaly“ florbalistky pro MS. Rozpoutej peklo! vzkazuje Soukalová

Česká brankářka Jana Christianová v utkání proti Lotyšsku.

České florbalistky mají v konečné nominaci na prosincové mistrovství světa v Brně a Ostravě 12 bronzových medailistek z předloňského světového šampionátu v Singapuru. Pětatřicetiletá brankářka Jana...

11. listopadu 2025  10:54,  aktualizováno  11:21

I o těžké střele Krejčí věděl: Spadne mi tam. Trenér vyzdvihl jeho přístup

Vít Krejčí sleduje jeden ze svých tříbodových pokusů.

Kouč Quin Snyder měl na tiskové konferenci jasno: „Tohle mu nejde nepřát!“ Dříč Vít Krejčí prožil v NBA snový večer, během kterého nastřílel pro český basketbal rekordních 28 bodů. A pomohl tak...

11. listopadu 2025  11:15

Nechceš do Grozného? Souček v knize vypráví, jak poprvé odmítl zahraničí

Křest autobiografie fotbalisty Tomáše Součka. Zleva Lukáš Masopust, Souček,...

Přečtěte si ukázku z nové autobiografie Tomáše Součka, kapitána fotbalové reprezentace, kterou sepsal s Davidem Čermákem a Janem Paličkou, redaktory MF DNES a Seznam Zpráv. Tentokrát o tom, jak mohl...

11. listopadu 2025  10:59

Americký sprinter Bracy dopoval, vicemistr světa dostal stopku skoro na 4 roky

Americký sprinter Marvin Bracy dokončuje rozběh mužské štafety na 4x100 metrů v...

Vicemistr světa v běhu na 100 metrů Marvin Bracy dostal od americké antidopingové agentury USADA zákaz startů na tři roky a devět měsíců. Jednatřicetiletý Američan pyká za pozitivní test na...

11. listopadu 2025  10:30

Hrubý před El Nordikem: Basket potřebuje kontroverze a bulvár, jsme uspávači hadů

Tomáš Hrubý, generální manažer Slunety Ústí nad Labem, vykázaný na tribunu.

Když děčínského rivala ocejchoval slovy jako psychopatismus a sekta, ukončil ospalé léto v basketbalu. Ve středu se ústecký generální manažer Tomáš Hrubý, rázný muž s třaskavými názory, ale zároveň...

11. listopadu 2025  10:15

Džábirové pauzu prodloužila radostná novina, finalistka Wimbledonu čeká dítě

Tunisanka Uns Džábirová v osmifinále tenisového US Open.

Zdravotní pauza, kterou někdejší světová dvojka Uns Džábirová v červenci vyhlásila kvůli fyzickému a psychickému vyčerpání, se nyní pro tuniskou tenistku proměnila v radostné očekávání....

11. listopadu 2025  10:13

Kladno reaguje na marodku, ze zámoří přichází americký obránce Wylie

Obránce Wyatte Wylie v dresu Belleville Senators.

Předposlední tým hokejové extraligy Kladno reaguje na rozsáhlou marodku v obranných řadách, ze zámoří Rytíři získali beka Wyattea Wylieho. Šestadvacetiletý Američan má zkušenosti z AHL, naposledy...

11. listopadu 2025  9:38

