Počkám si na tebe, poldo! Na pořádek v Brně dohlíží i sportovci

Na tatami si Jiří Petr (v bílém kimonu) užívá respektu soupeřů. V uniformě by ovšem na něj jeho soupeři rozhodně uctiví nebyli. Zcela jistě by se však se zlou potázali. | foto: Foto: Emanuele Di Feliciantonio, IJF

„Ani jsem se nestačil osprchovat. Musel jsem hlídat mladé izraelské sportovce, kteří tu tenkrát byli na olympiádě mládeže. Začínali jsme hrát v pět, já měl v šest nástup. Dobře si to pamatuji, jak jsem mazal z haly Vodova, naštěstí jsem to měl blíž na služebnu než z domova,“ vzpomíná tvrďák. Spojení sportu a výkonu policejní služby přináší často podobné tragikomedie.

Své o tom může říci i bývalý reprezentant, účastník mistrovství světa a dnes úřadující mistr české extraligy v judu týmů Jiří Petr. „Instruktoři si se mnou mohli užít na povinné osmiměsíční přípravě, kde se policejní kadeti učí bojové techniky. Zkuste hodit devadesátikilového chlapa, co umí zápolit. Naštěstí kluci věděli, kdo proti nim stojí, a tak mě místo figuríny používali jako ukázku,“ zazubí se třicetiletý judoka, tedy ten, co zápasí v judu.

Dva hrdinové ze záchranného systému mají dosti odlišné zkušenosti. „Já jsem u pořádkové jednotky, tedy ten, kdo zasahuje v první linii. V házené jsem si užil strkání dost a díky bohu za to, nebojíte se pak, když konflikt nastane,“ odtajní své zařazení Jung. „Já jsem u policejní ochranné služby, konkrétně u ochrany budov, více prozradit pochopitelně nemohu. Do konfliktů se tedy naštěstí nedostávám. Původně jsem si totiž pro sebe říkal, že by mě běžná práce pořádkářů, zkrátka zasahujících policistů, nebavila. Po zkušenosti s výpomocí na jedné služebně ale nevylučuji, že na to dojde,“ připouští Petr, že ve své aktuální práci svoje roky zápolení zkrátka nevyužije.

I mistr Evropy potřebuje praxi

Pochopitelně by se nabízelo, že takový judista profík by mohl být skvělým instruktorem boje na policejních akademiích. „Říkáme jim bojaři a ano, už jsem to slyšel vícekrát. Jistě by to na první dobrou smysl dávalo a asi by mi to umožnilo i více judistické přípravy, kterou nyní malinko upozaďuji. Jenže boj při použití donucovacích prostředků není judo. Není tam úcta soupeřů, sportovní zápal, ale jde o chladný zápas, který je navíc mnohem komplexnější. A já tohle nikdy nezažil. Takže říkám, že třeba v budoucnu mohu, ale s podmínkou, že bych si předtím odsloužil nějaké roky na ulici, abych to těm dalším mohl předat reálně, ne jen teoreticky,“ vysvětluje aktuální mistr Evropy policejních sborů a sportovec Policie ČR roku 2024. „Tady bude mít kolega házenkář výhodu. Máme na hale Filipovy rivaly z Králova Pole, a co je tak pozoruji, jsou to tvrďáci. Někdy je to hrozná rasovina,“ dodává Petr.

Jeho kolega si skutečně už mnohokrát musel pomoci hmaty a chvaty, takový přístup obrovsky cení, byť by jej také pobízel, aby šel v případě nabrání zkušeností cestou instruktora. „Já také díky výjezdové práci objevil, co umím. Na jednom zásahu jsem správně vyhodnotil, že než řešit celou situaci silou ve dvou v malém bytě plném rozbitých věcí, tak raději zajistím prostor a povolám si ostřejší kluky, abychom nezasahovali ve dvou. I čekání může být někdy správné řešení a taková volba potřebuje rozhodnost. Nakonec jsme s kolegy z oddělení hlídkové služby použili pepřový sprej a agresivního chlapa jsme si bezpečně vytáhli z bytu. To rozhodnutí počkat mi však připomnělo, že dovedu velet, a dnes skutečně rozdávám úkoly,“ vypráví Jung.

Na hřišti nervák, v práci kliďas

Sport oběma policistům dal do služby odolnost, a nejen tu fyzickou. „Já jsem osobnost dvou tváří. Na hřišti dokážu být přeplý do strašně zarytého režimu. Nejsem zákeřný, ale jsem spíš nervák, klidně i na spoluhráče. Pak zas už po cestě do šatny přepnu a dokážu si to zpětně zanalyzovat,“ přiznává Jung, který roky zastával pozici obránce. „No ale ono je to někdy dost podobné na hřišti jako na ulici. Spousta keců, málo reality. Jen v práci se musíte pohybovat v mezích zákona. Takže nějaké to, že si na mě někdo počká, to znám z chodníku i z palubovky. Svlíknu tě z uniformy, nebo kdybys neměl mundúr, tak bys dostal, to byl denní chleba. Oni nakonec házenkáři i výtržníci většinou stejně vysrabili,“ říká dnes 33letý veterán.

Obránce Filip Jung (číslo 15) už pověsil extraligovou kariéru na hřebík. Roky házené ale zúročuje u policie.

Toho jen mrzí, že policie nemá nějaký speciální program, který by sportovcům v jejích řadách dal větší časovou flexibilitu. „Nechtěl jsem chodit po kancelářích a ptát se ředitelů, na zápasy jsem si poctivě psal o přesunutí služby, ale ne vždy mi mohli vedoucí vyjít vstříc. Navíc si dobře uvědomujeme, že házená není fotbal nebo hokej, aby nám to mohlo pardonovat každou absenci. I když zas mi ukažte vrcholového fotbalistu, co slouží u policie,“ popíchne házenkář. „Já byl naštěstí vždycky techničtější typ, který s množstvím tréninku silově tolik nezískal, takže se snad nějak pořád udržuji. I proto jsem si vybral ostrahu objektů, měl jsem za to, že to půjde lépe kloubit s aktivní kariérou alespoň na národní úrovni. Je však pravda, že toho juda kolem baráků nenaděláte,“ zašklebí se Petr.

Díky jeho reprezentačním zkušenostem je stále v mysli více sportovcem než policistou. Ostatně byl k tomu také vychovaný, neboť maminka, otec, strýc i bratr byli či jsou stále zápasníky. „Musím se pochlubit, na co jsem pyšný. Byl jsem sice na mistrovství světa i Evropy, ale že jsme po tom, co náš táta se strýcem vybojovali pro Judo SKKP Brno místo v extralize, s bratrem v týmu dokázali extraligu ovládnout,“ připomíná listopadový triumf.

Jung už se podle svých slov honí jen za pracovními úspěchy. „Po těch letech v Maloměřicích, což je takový malý rodinný klub, co zažil pohádku v podobě extraligové účasti, už jsem byl po prohrách unavený. Vždyť já tam slavil jen desetkrát. Jo ale prohrávat, to já umím, na tom jsme dlouho pracovali. V práci prohrát ale nesmíte,“ uzavírá.