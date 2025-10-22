Jako trenér se Zebrami slavil během angažmá tři tituly v německé lize, dvakrát s mužstvem ovládl Německý pohár a čtyřikrát Superpohár. V roce 2020 Kiel dovedl k triumfu v Lize mistrů. Jako první dokázal získat prestižní trofej v roli hráče i trenéra.
Dres Kielu oblékal Filip Jícha v letech 2007 až 2015 a s klubem vyhrál vše, co vyhrát mohl a v roce 2010 byl zvolen nejlepším házenkářem světa. Na závěr kariéry zamířil na dva roky do Barcelony.
Po návratu do německého klubu sbíral rok zkušenosti jako asistent současného reprezentačního kouče Alfreda Gislasona.