V Itálii je „císařem“, na ME trumfem Belgie. Ubráníme ho a jsme zpola tam, ví Češi

Univerzál Reggers působí od roku 2023 v italské Sérii A. Dosud hrál za Milano, s nímž letos vyhrál CEV Challenge Cup, leč od příští sezony jde výše – do Perugie, do nejlepšího klubového týmu světa, kde se o místo v sestavě bude přetahovat s Davidem Kollátorem.
Třiadvacetiletý belgický bomber v rozhovoru pro web Topvolley Belgium připustil, že milánští fanoušci jeho odchod nesou těžce.
„Jsem pro ně císař, jejich hrdina, a říkají mi, že v Perugii už nikdy nic takového nebudu. Ale chci vyhrávat. Jednou musím mít ve svém sportovním životopise i triumf v Lize mistrů. Moc po tom toužím,“ vysvětlil, proč se rozhodl odejít do ještě věhlasnějšího klubu.
|
Belgičané? Kamarádi. Zašel bych s nimi na pivo, říká smečař Drahoňovský
Upozornil, že i kdyby šlo o ten nejméně důležitý zápas na světě, tak ho chce ho vyhrát. „Chci porazit ten nejlepší tým, ale i ten nejhorší. Řečeno na rovinu – chci všechny zničit. Pořád to tak cítím.“
Mají se čeští volejbalisté bát?
„Přece nebude říkat, že jde prohrát,“ usmál se reprezentační trenér Jiří Novák. „My se na něj připravíme, ale otázkou je, jestli to bude stačit. Je to topový hráč. Víme, že zhruba padesát procent balonů půjde přes něj. Doufám, že se nám ho podaří dobrou obranou přibrzdit.“
V čem je Reggersova největší síla?
„Je stále ještě mladý, ale už toho má dost za sebou, takže na zápasy pod tlakem je zvyklý,“ odpověděl Novák. „Je to komplexní hráč, velice silný v útoku i na bloku.“
|
Musíme ubránit taková dvě zvířátka, burcuje volejbalisty trenér Novák
Takže podle kouče není překvapením, že bude hrát v Perugii.
„Přechází do nejlepšího klubového týmu na světě, takže bude největší zbraň Belgičanů, je to jejich hlavní útočník, lídr,“ potvrdil reprezentační univerzál Marek Šotola. „Pokud ho ubráníme, tak budeme na půl cesty k tomu, abychom Belgičany porazili.“
Smečař Matouš Drahoňovský zná Reggerse od mládežnických výběrů. „Už tehdy, když proti nám nastupoval, byl rozdílový hráč. Ale pozor si musíme dát i na Derooa. Je už sice starší, ale pořád má své kvality hlavně v útoku a na servisu.“
|
Rivalové spolu na pokoji. V nároďáku jsme nejlepší kamarádi, říká Šotola o Indrovi
Po základních skupinách byl Reggers se 150 body, v průměru s 4,84 na set, třetím nejúdernějším hráčem šampionátu. Před ním byli jen Izraelci Mayo Liberman (180) a Mark Rura (151).
Z českých hráčů je nejvýše, jedenáctý Lukáš Vašina se 123 body a průměrem 4,1 bodu na utkání. Před ním je z Belgičanů se 135 body také smečař Sam Deroo, který odehrál minulou sezonu v Novosibirsku a od té příští bude v tureckém Halkbanku Spor Kulübü.