Skeletonistka Fernstädtová obsadila na SP v La Plagne čtrnáctou pozici

Skeletonistky se vrátily do La Plagne na pohárový závod po téměř čtyřech letech. „Je tady brutálně dlouhý start, hodně rychlosti od začátku i tlaku. A taky krátké přechody do zatáček. Vylepšila jsem si osobák na startu, což je dobré. A byly to nejlepší jízdy za celé dva týdny, takže v pořádku,“ hodnotila v nahrávce pro média Fernstädtová, která trpí cukrovkou prvního typu.

V první jízdě zajela 17. čas, ve druhé třináctý a o konečnou 14. pozici se podělila s jinou britskou skeletonistkou Freyou Tarbitovou. Na vítězku ztratily sekundu a 12 setin. V pořadí SP je Fernstädtová sedmá, v čele zůstala vítězka z Číny Němka Tina Hermannová. Dnes ve Francii skončila čtyřnásobná mistryně světa devátá.