Rozdávala úsměvy, mávala českým fanouškům. Česká královna ledového koryta, skeletonistka Anna Fernstädtová, v pátek závodila naposledy před zimní olympiádou. V příhraničním německém Altenbergu, který leží kousek od Teplic, obsadila v derniéře Světového poháru sedmé místo. Podpořili ji také Tanvald fans v nepřehlédnutelných overalech v designu české vlajky. Teď už bude finišovat s přípravou na hry pod pěti kruhy, její závod na dráze v Cortině d’Ampezzo startuje 13. února. A Fernstädtová na své třetí olympiádě patří mezi české medailové naděje.
Anna Fernstädtová se připravuje na start. V závodech Světového poháru se jedou dvě kola, na olympiádě budou čtyři ve dvou dnech.
Tanvald fans Czech Republic, kteří objíždějí akce českých reprezentantů v různých sportech. Chystají se i na olympiádu. V Altenbergu podpořili Annu Fernstädtovou, jejíž podobiznu měli na vlajce. Zleva Martin Komárek, Lukáš Černý, Pavel Humhal a Jan Šedivý.
Tři, dva, jedna... start! Anna Fernstädtová po rozběhu skáče na skeleton.
A česká reprezentantka už se soustředí na jízdu. „Pro nováčky je Altenberg hodně náročný kvůli tlaku, který tu působí. Já mám ráda těžké dráhy, kde se musí pracovat. Nejsem moc na ty, kde se jen leží a musí se dělat co nejmíň.“
Diváci mají přehled o dění na trati díky všudypřítomným obrazovkám a televiznímu přenosu.
Na závodech se to hemžilo školáky díky akci nazvané Tag der Schulen (Den škol). Organizátoři pozvali zhruba 1 500 žáků na trať, aby se seznámili se sportem, viděli závody zblízka a fandili jezdcům.
Glühwein! Čeští fanoušci Lukáš Černý (vlevo) a Martin Komárek se zahřáli svařákem, v nabídce byl červený i bílý.
Anna Fernstädtová během 1. kola závodu v Altenbergu. Průhledný štít umožňuje fanouškům vidět do její tváře.
Skeletonistka Anna Fernstädtová děkuje fanouškům v Altenbergu za podporu.
Pro fotografy jsou závody výzvou, protože závodnice kolem nich proletí jako střela.
A v cíli 2. kola i celého závodu je také česká reprezentantka. Obsadila sedmou pozici.
Anna Fernstädtová v cíli s trenérem Josefem Andrlem. V celkovém hodnocení Světového poháru skončila čtvrtá, což je její životní výsledek. „Zlepšili jsme letos starty,“ potěšilo bronzovou medailistku z mistrovství světa.
Josef Andrle odpovídá novinářům po závodech. „Jsem možná radši, že to teď nedopadlo na medaili, před olympiádou by byl daleko větší tlak ze všech stran.“
A kamerám a mikrofonům čelila i Fernstädtová. „Nechci řešit, že olympiáda je vrchol čtyřletého cyklu, to se dostaneš pod tlak. Bude to prostě další závod. Fanoušci by mě na medaili rádi viděli, ale já to nečtu, jedu si svoje, vyhýbám se takovým otázkám.“
