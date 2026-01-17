|
OBRAZEM: Ledové království Fernstädtové. Fandila jí i parta ve vlajkových overalech
Přehlížené hvězdy. Podívejte se, kteří hokejisté nepojedou na olympijské hry
Doufali, že si splní velký sen. Vždyť kdo by nechtěl být u toho, až se pod olympijskými kruhy opět po dvanácti letech sejdou ti nejlepší hokejisté? Jak to tak bývá, nedostalo se na každého. Řada...
KVÍZ: Poznáte české fotbalové stadiony?
Některé jsou moderní a hostí ty největší zápasy, jiné slavné stavby pomalu chátrají. Víte, jak vypadají české fotbalové stadiony? Otestujte si své znalosti v kvízu.
Biatlon 2025/26: program a výsledky SP v biatlonu, kde sledovat
První startovní výstřel sezony 2025/2026 biatlonového Světového poháru padl 29. listopadu ve švédském Östersundu. O poslední body biatlonisté zabojují 16. března v Oslu. Celkem je na programu devět...
Hokej na ZOH 2026 v Miláně: program, nominace, skupiny, na koho narazí Češi
Hokejového turnaje v rámci olympijských her v Itálii se zúčastní čeští hokejisté i hokejistky, vůbec poprvé od roku 2014 se na něm představí také hráči ze zámořské NHL. Mezinárodní olympijský výbor...
Zdráhalová se pochlubila medailemi i společnou fotkou se Sáblíkovou
Rychlobruslařka Nikola Zdráhalová má za sebou víkend snů. Na mistrovství Evropy v polském Tomaszówě Mazowieckém vybojovala životní zlato na trati 1000 metrů a k tomu přidala stříbro na...
Klapka byl u dvou gólů v síti Ritticha, Pastrňák a Zacha sbírali asistence
Bohatý sobotní program hokejové NHL otevřela výhra Minnesoty 5:4 po prodloužení na ledě Buffala. Rangers ukončili sérii porážek triumfem 6:3 nad Philadelphií a Calgary i díky produktivitě Adama...
Taschlerová: Je to letos nabombené, za top 10 jsme vděčni. Pak se jí zatočila hlava
Od našeho zpravodaje ve Velké Británii Ani po třetím finálovém vystoupení českých krasobruslařů na evropském šampionátu v Sheffieldu nechyběla u jmen v top 10 česká vlajka. Tanečníci Natálie a Filip Taschlerovi zopakovali loňskou desátou...
Krejčí proti Bostonu zapsal jednu trojku, z proher Atlanty začíná vznikat série
Basketbalisté Atlanty s Vítem Krejčím v základní sestavě prohráli v NBA potřetí za sebou, v sobotu v domácí hale podlehli Bostonu 106:132. Český reprezentant za 18 minut zapsal do statistik jen tři...
Mezi chlapy je hokej silovější, to mě baví trochu víc, říká stříbrný junior Hoch
Tleskala mu zaplněná Budvar aréna. Dostal plaketu, zamával ochozům a zařadil se ke svým spoluhráčům. Před pátečním extraligovým utkáním s Plzní, nad kterou České Budějovice vyhrály 5:1, poděkovali...
Adamczyková se napodruhé protáhla do semifinále, v závodě SP v Číně byla sedmá
Snowboardcrossařka Eva Adamczyková obsadila ve druhém závodě Světového poháru v Číně sedmou příčku. Ve středisku Tung-pej-ja skončila třetí v malém finále, kde měla kolizi s Italkou Michelou...
Začalo Australian Open, Vondroušová se na poslední chvíli odhlásila kvůli zranění
Od našeho spolupracovníka v Austrálii V Melbourne odstartovalo Australian Open, první grandslam tenisové sezony. Ze šestnáctky tuzemských zástupců se během úvodního dne měla představit pouze Markéta Vondroušová, proti americké soupeřce...
Olomouc v Konferenční lize 2025/26: program, soupeři, kde sledovat
Fotbalisté Olomouce po sedmi letech znovu hrají v Evropě. V Konferenční lize je čeká play off o postup do osmifinále, ve kterém vyzvou Lausanne. Kdy se Sigma se švýcarským týmem střetne i další...
Polský král Oktagonu! Jotko vyhrál Gamechanger i 300 tisíc eur, Češi poraženi
Finále třetí a poslední sezony projektu Tipsport Gamechanger ovládl Krzysztof Jotko, polský veterán UFC. V hlavním zápase turnaje Oktagon 82 v Düsseldorfu „uškrtil“ Němce Kerima Engizeka už v prvním...
Řídit mezi Saúdy? Šílené! Vážné nehody vidíme denně. Kameraman o Rallye Dakar
Už jedenáct let objíždí s kamerou slavnou dakarskou rallye. Dříve točil záběry z pouště v Jižní Americe pro Českou televizi, teď to samé dělá v Saúdské Arábii pro Novu. Spolu s moderátorkou Nikolou...
Reshtenko získal na ME senzační bronz, Taschlerovi opět nechybí v elitní desítce
Český krasobruslař Georgii Reshtenko získal bronz na mistrovství Evropy. Skvělou volnou jízdou se na šampionátu v Sheffieldu posunul z osmé příčky po krátkém programu a překvapivým úspěchem po 13...
Mistrovství Evropy v házené mužů 2026: program, výsledky, Češi
Mistrovství Evropy v házené mužů 2026 odstartovalo 15. ledna a potrvá až do 1. února. Koná se v Dánsku, Norsku a Švédsku. O úspěch se snaží i česká reprezentace. Program a výsledky zápasů, herní...
Naději na postup sebral házenkářům střelecký výpadek, na ME podlehli i Norsku
Čeští házenkáři ve druhém utkání na mistrovství Evropy prohráli s domácím Norskem 25:29 a ztratili šanci na postup ze základní skupiny. Po čtvrteční úvodní porážce s obhájcem zlata Francií zůstali...