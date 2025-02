Liberečtí florbalisté vytvořili nový bodový rekord klubu

Momentálně jsou Liberečtí ve čtrnáctičlenné tabulce Livesport Superligy na výtečném 5. místě, na kontě už mají 44 bodů, a to do konce základní části zbývají ještě čtyři kola.

Letitý rekord ze sezony 2007/08, kdy tehdejší tým nasbíral 41 bodů, zvedli florbalisté Liberce v minulém ročníku. Tehdy se vyhoupli v konečné tabulce na 42 bodů.

„Jsme nadšení, že jsme zvládli ještě navýšit loňský bodový zisk. Bereme to jako velké zadostiučinění za naši práci, kterou odvádíme. Tím samozřejmě myslím hráče, realizační tým a i ostatní členy, kteří se podílejí na celkovém chodu týmu. Těšíme se na zbytek základní části a náš 44bodový rekord se pokusíme ještě vytáhnout,“ uvedl na klubovém webu kouč Matěj Klucho.

„Laťku, kterou tu nyní nastavujeme, vnímáme jako velmi vysokou, což nás motivuje každý den, abychom se společně posouvali, protože tyto bodové zisky nejsou vůbec samozřejmostí.“

Libereckým florbalistům navíc chybí už krůček k historickému přímému postupu do superligového čtvrtfinále play off. V novém formátu o něj totiž museli vždy bojovat v předkole, protože do elitní první šestky po základní části se ještě nikdy neprobojovali. Nyní jsou před sedmým Chodovem, s nímž mají lepší vzájemnou bilanci, o devět bodů a hrát se bude už jen o dvanáct...

„Před sezonou se náš tým paradoxně mírně oslabil, ale velice nám prospělo, že trenéři Kološ a Klucho jsou s námi už druhým rokem a vtiskli nám ten správný rukopis, který prostě funguje,“ tvrdí Radek Valeš, dlouholetá stálice a opora liberecké sestavy.

„Podařilo se do kádru zapracovat talentované juniory a navíc Vojta Wiener a Kuba Faksa, kteří jsou první a druhý v kanadském bodování celé superligy, mají tak dominantní sezonu, že dokáží zápasy strhávat na naši stranu. Přímý postup do čtvrtfinále je fakt blízko, snad už o něm bude jasno po tomto víkendu,“ doufá Valeš