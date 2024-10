Fantomas křtil knihu o šílenství a uvažuje o penzi: Skončím s Jágrem

Kniha z autorské dílny Petra Bílka a Ondřeje Bičištěho přináší tři desítky velkých rozhovorů ze zajímavými lidmi ze sportu, které vyšly v MF DNES a na iDNES Premium.

„Fantomas kouká jako blázen, že je na obálce knihy!“ vžil se ústecký podnikatel ve stavebnictví Simkovič s maskou na hlavě do své nejslavnější role, když titul ve své kanceláři pokřtil. „A ano, beru se za sportovního šílence. Už jsem to i slyšel na různých setkáních třeba s hokejkami, jak to můžu tolik let vydržet. Za těch dlouhých 25 let se to nahromadilo, asi jde o bláznovství. Mám to prostě v sobě. Sport a fandovství mám jako drogu, hlavně fotbal, hokej a tenis.“

Kniha z vydavatelství Euromedia na bezmála třech stech stranách neřeší jen otázku, kdo se skrývá na tribunách pod gumovou maskou Fantomase, přináší i dalších 29 příběhů.

Dozvíte se, jak legendární trenér Václav Černý vychovával olympijské hrdiny z Nagana. Proč zpěvák Kamil Střihavka vstřelil gól holínkou, kdo byl u vzestupu i pádu říše blšanské nebo jak se fotbalový bohém Marián Řízek dostal za mříže.

Václav Černý vychoval v hokejovém Litvínově řadu reprezentantů Marián Řízek byl v Teplicích fotbalovým Bohem i ďáblem v jedné osobě.

Vodní pólista Pavel Machala získával ligové tituly i bez jedné nohy. Radek Kroupa hraje basketbal a působí v ligovém Děčíně, ač narostl jen na 153 cm.

Své třinácté komnaty v knize otevírají i vodní pólista Pavel Machala, jenž při havárce na motorce přišel o nohu, nebo fotbalistka Tereza Bolfíková, která skončila v dětském domově poté, co byla sexuálně zneužita blízkou osobou a její máma se o ni nezvládala starat.

O sportovní nezdolnosti vypráví Radek Kroupa, jenž se 153 centimetry prorazil v basketu, nebo fotbalistka Simona Perková, která ani po těžké autonehodě neztrácí víru, že vstane z invalidního vozíku.

Fantomas se objevuje už ve druhé publikaci: „Jsem i v prestižní knize We love hockey s legendami a osobnostmi hokeje. Dostal jsem se tam za fanoušky. Za blázna.“

Simkovičovy blázniviny baví českou veřejnost už čtvrt století. Na sklonku letošního roku, konkrétně 28. prosince, oslaví narozeniny, na které se pravověrný fanda fotbalové Slavie už moc netváří. „Bude to zajímavé číslo 68. Jágrovo je hezké, moje ne, nelíbí se mi,“ zakřenil se Simkovič. „Něco na mě dcera chystá. Jestli náhodou další setkání s Jaromírem, to nevím. Pro mě je 68 magické číslo, které nosím na českém hokejovém dresu.“

S hokejovým Bohem Jágrem se Fantomas naposledy setkal při zlatém mistrovství světa v Praze. Potkali se v hotelu vedle O2 areny. „Natáčí dokument Poslední sezona, třeba se tam na dvě sekundy objevím jako Fantomas...“

I Simkovič si myslí, že Jágr už dál svou nekonečnou hokejovou kariéru natahovat nebude. „Dělá všechno, aby jeho poslední sezona byla top. Podle mě po ní opravdu skončí, pak bych měl dodržet slovo i já a skončit taky,“ připouští sportovní fanatik Fantomasovo zmizení. Přiznává ale, že odcházení se i trochu bojí. „Bude to pro mě opravdu těžké, končit se mi nebude chtít.“

Vasil Simkovič alias Fantomas jako kmotr knihy Příběhy (ne)obyčejného sportovního šílenství od autorů Petra Bílka a Ondřeje Bičiště.

Snad jedině v případě, že by po něm masku Fantomase navlékl právě legendární Jágr. „Já mu pořád říkám, že to po mně převezme, ale on se tomu vždy směje. Asi to nevyjde,“ tuší Simkovič, že svého nástupce bude muset hledat jinde.

Co třeba v rodině? „Nejspíš ne, bojí se, že by přišli o vlasy jako já. A je fakt, že potit se v masce tomu moc neprospívá, určitě to vliv na spotřebu vlasů má,“ přejede si rukou po prořídlé kštici.

Pokud se Simkovič bude příští rok vážně loučit, tak symbolicky na velké akci. „V hlavě mám hokejové mistrovství světa v Dánsku, určitě bych se na nějaký zápas podívat chtěl.“ A po něm se možná vytratí ze scény jako Fantomas. V knize však zůstane napořád.