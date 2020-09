Omezení diváků na fotbale i hokeji. Dochází k přenosu nákazy, řekl ministr

„Hromadné akce jsou problémem. Máme důkazy, že tam dochází k přenosu nákazy. Bundesliga se hraje bez diváků, Liga mistrů se hraje bez diváků,“ prohlásil Prymula.

V pátek přišlo na Slavii devět tisíc, v sobotu na Spartu téměř šest tisíc diváků. Tolik fanoušků se v nejbližším období na fotbalové stadiony nedostane.

Státní orgány návštěvnost omezily. Dosud platilo, že do hlediště mohly kluby pustit poloviny kapacity plus tisíc diváků. Čili v případě dvacetitisícového stadionu mohlo na tribuny za určitých podmínek přijít až 11 tisíc diváků.

Od následujícího kola to bude výrazně méně. Na venkovní akce může přijít maximálně dva tisíce diváků, pokud budou rozděleni do určitého počtu sektorů. Na vnitřní akce to je maximálně tisíc fanoušků.

„Opatření jsou skutečně na hraně, nemůžeme je udělat benevolentnější. Diskutoval jsem je se sportovci i kulturou, ne se všemi, ale s jejich klíčovými zástupci,“ sdělil Prymula.

Dva tisíce lidí může přijít na velké stadiony stejně tak na ty nejmenší. Kapacity slávistického či sparťanského stadionu se blíží dvaceti tisícům. Ale například v Karviné je to pět tisíc, na Bohemians, a v Budějovicích šest a půl tisíce, na Slovácku či v Příbrami kolem osmi devíti tisíc.

„Někteří namítají, že je to nelogické, že na velkých stadionech je to přece rozdíl. My to víme, ale zcela záměrně máme počet dva tisíce, protože k blízkým kontaktům dochází po zápase. Proto tam nejsou rozdíly,“ vysvětlil Prymula.

Některé kluby hokejová extraligy chtějí kvůli omezení návštěvnosti soutěž přerušit. Otevřený dopis poslala ostatním klubům Plzeň, podobný názor zastává pražská Sparta, na kterou doteď mohlo přijít až osm tisíc lidí, či šéf brněnské Komety Libor Zábranský.

Naopak Třinec, Hradec Králové a Pardubice chtějí hrát za každou cenu. U zbylých klubů zatím jejich postoj není pevně dán.

Existuje i varianta, kdy by některé kluby pokračovaly v sezoně bez přestávky, jiné naopak nehrály a čekaly, až omezení stát zmírní.

Fotbal i hokej se předem proti chystaným opatřením bouřily. Především fotbal vydal na minimalizaci přenosu nákazy spoustu peněz. Ty se mu měly vrátit právě ze vstupného či dalších služeb pro diváky.

„Pravidelné testování všech hráčů a dalších účastníků utkání v kombinaci s přísným dodržováním opatření vedlo k tomu, že podíl pozitivně testovaných osob na celkovém počtu testovaných je pod hranici dvou procent, což činí z prostředí profesionálního fotbalu jedno z nejbezpečnější a nejvíce chráněných komunitních prostředí v cele zemi,“ uvedla Ligová fotbalová asociace (LFA).



„Pokud někdo považuje účast fanoušků na venkovním stadionu, při omezené kapacitě na padesát procent a při rozdělení stadionu do několika sektorů s odděleným vstupem, z hlediska možnosti šíření viru jako rizikovější například ve srovnání s konáním koncertu vážné hudby ve vnitřním prostoru, s nemožností větrání a se zastaralou vzduchotechnikou, tak to je pro mě obtížně pochopitelné,“ zdůraznil předseda LFA Dušan Svoboda.

Stát by měl sportovním klubům ušlý zisk ze vstupného kompenzovat. Předseda Národní sportovní agentury (NSA) Milan Hnilička má podle Prymuly připraven program, který se sportovních akcí týká. „Bude zveřejněn, jakmile bude hotový,“ řekl ministr.