Fanoušci šílí a utrácejí, „čínský Messi“ hraje v Německu. Ale nečekaně se trápí

V Saarbrückenu, tradičním velkoklubu kousek od hranice s Francií, od léta působí Číňan Fan Čen-tung. Trojnásobný olympijský vítěz a devítinásobný mistr světa napříč všemi disciplínami, zkrátka jeden z nejlepších hráčů historie.
O jeho zápasy je v Německu enormní zájem, cestují na ně stovky fanoušků z Číny, kteří utrácejí velké peníze za letenky, jen aby jednoho z nejpopulárnějších sportovců své země mohli vidět naživo.
Jeho zaměstnavateli stoupají počty sledujících na sociálních sítích i příjmy z fanshopu a lístků na zápasy.
Má to ale jeden významný háček. Fan momentálně drží rozpačité zápasové skóre 4:3 a zdaleka nepředvádí tak suverénní výkony, jaké se od něj čekají.
„Dříve jsme permanentek prodali tak dvacet až padesát, tentokrát jich bylo pryč 500 za pouhé dva dny. A 90 až 95 procent zamířilo do Číny.“