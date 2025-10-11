Fanoušci šílí a utrácejí, „čínský Messi“ hraje v Německu. Ale nečekaně se trápí

Fan Čen-tung hraje v dresu německého Saarbrückenu. | foto: ČTK / imago sportfotodienst / Steven Mohr Profimedia.cz

Stanislav Kučera
  20:00
Dokážete si představit, že by Lionel Messi přestoupil do bundesligy? A ne teď na sklonku kariéry, ale před deseti lety, kdy byl na vrcholu sil? Jistě by to zájem o už tak populární soutěž ještě vyšponovalo a všichni by čekali, že fotbalový kouzelník tam bude dominovat. Podobnou situaci nyní v Německu zažívá liga ve stolním tenise, ale angažmá hvězdy zatím překvapivě drhne.

V Saarbrückenu, tradičním velkoklubu kousek od hranice s Francií, od léta působí Číňan Fan Čen-tung. Trojnásobný olympijský vítěz a devítinásobný mistr světa napříč všemi disciplínami, zkrátka jeden z nejlepších hráčů historie.

O jeho zápasy je v Německu enormní zájem, cestují na ně stovky fanoušků z Číny, kteří utrácejí velké peníze za letenky, jen aby jednoho z nejpopulárnějších sportovců své země mohli vidět naživo.

Jeho zaměstnavateli stoupají počty sledujících na sociálních sítích i příjmy z fanshopu a lístků na zápasy.

Má to ale jeden významný háček. Fan momentálně drží rozpačité zápasové skóre 4:3 a zdaleka nepředvádí tak suverénní výkony, jaké se od něj čekají.

„Dříve jsme permanentek prodali tak dvacet až padesát, tentokrát jich bylo pryč 500 za pouhé dva dny. A 90 až 95 procent zamířilo do Číny.“

manažer Saarbrückenu Nicolas Barrois

