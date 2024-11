Peklo Andělské pěsti: Tělo řeklo stop, největší omluva putuje k soupeřce

Drastické shazování váhy si vybralo svou oběť. Fabiána Bytyqi, nejlepší česká profesionální boxerka, v sobotu o titul mistryně světa nenastoupila. Do nejnižší lehké minimuší kategorie, která je do 46,26 kilogramu, se Andělská pěst nedostala. A zvažuje, co dál.