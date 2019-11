Mexičanka bude tvrdá a fyzicky nadupaná, myslí si Bytyqi před obhajobou

„Koukala jsem na její nějaké zápasy a je hodně zkušená. Boxovala ve všech čtyřech hlavních organizacích a má naboxovaných asi třikrát více kol než já. Zkušenosti určitě budou na její straně,“ tuší 23letá Bytyqi.

Česká jednička má na kontě v profiringu 15 zápasů a ještě neprohrála. Až do dubnového souboje si připisovala jen výhry. O 16 let starší Arrazolaová (na snímku) má už 44 zápasů s bilancí 28 – 13 – 3, před limitem ukončila 14 zápasů.

Pro Bytyqi bude důležité, aby se vyrovnala s otočeným gardem soupeřky Arrazolaové.

„To bude trošku oříšek. Normálně se s tím nesetkávám, ale připravovala jsem se na to. Doufám, že bude všechno v pohodě.

V boxu jsem zatím absolvovala jeden zápas proti otočenému gardu, další tři v kick boxu. Musím si dát pozor na odlišné údery, lítají v jiném úhlu než od praváka. Kombinace navíc musím začínat obráceně, většinou zadní rukou. Přehodit a trošku přizpůsobit styl tomu, že ona je levák,“ plánuje Bytyqi alias Andělská pěst. „Myslela jsem si, že to bude větší problém, ale při sparingu už jsem to ani nevnímala. Snad to bude v pohodě.“

Bytyqi může pomoct dubnová zkušenost s mexickou soupeřkou. Očekává, že Arrazolaová bude mít podobný styl jako Vargasová. „Rozhodně mi pomůže, že už jsem jeden zápas s Mexičankou absolvovala. Vím, že bude tvrdá a fyzicky připravená,“ očekává svěřenkyně trenéra Lukáše Konečného.

Dosud Bytyqi o tituly bojovala jen v rodném Ústí nad Labem, do Kladna se ale těší. „Možná jsem i radši, že se boxuje v Kladně. V domácím městě je na vás mnohem větší tlak, chcete se předvést před svými známými. Tady by mohl být ten tlak přece jen menší.“

Galavečer v Kladně startuje v 18.30, zápas Bytyqi–Arrazolaová začne po 22. hodině, odvysílá ho ČT Sport.