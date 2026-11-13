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Mužatko! Patříš k plotně! Boxerská královna Bytyqi o předsudcích a Macinkovi

Petr Bílek
  11:00
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Ústecká boxerka Fabiana Bytyqi ukončila kariéru. | foto: Ondřej BičištěMAFRA

Sny nemají pohlaví! I bývalou boxerskou mistryni světa Fabianu Bytyqi Richter rozčílil ministr zahraničních věcí Petr Macinka (Motoristé sobě), když mluvil o hokeji jako o mužském sportu nebo o ruských mužatkách. „O mně lidé tohle psali taky. Když jsem vstoupila do profiboxu, měla jsem podobné předsudky denně na talíři,“ vysvětlila současná prezidentka České unie boxerů profesionálů, proč na svém facebooku reagovala na politikova slova.

Žen se zastala: „Nepatříme jen na tribunu. Patříme do ringu, na led, na hřiště. Všude tam, kde chceme být.“ Ke zmínce, že sny nemají pohlaví, přidala hejty, kterým sama čelila. Třeba: Holčičky mají dělat něco jemnějšího. Nebo: Ženský patří do kuchyně! Proč se s*re do ringu! Box je sport mužatek!

Proč vás ministr tak naštval?
Protože jsem to zažívala od útlého dětství. V komentářích na facebooku a podobně. A když si uvědomím, že hokej hrají mnohem menší holčičky, tak mě to nadzvedlo. Ač se k politikům a jejich názorům nevyjadřuji, tak tady jsem udělala výjimku. Tohle je totiž téma, s kterým bojuji sama celý život.

Nikoho nenutím podporovat ženský box. Chápu, že někoho nebaví koukat, jak se dvě ženské mlátí. Ale nikdo nemá říkat, že to nemáme dělat.

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