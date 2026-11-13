Mužatko! Patříš k plotně! Boxerská královna Bytyqi o předsudcích a Macinkovi

Žen se zastala: „Nepatříme jen na tribunu. Patříme do ringu, na led, na hřiště. Všude tam, kde chceme být.“ Ke zmínce, že sny nemají pohlaví, přidala hejty, kterým sama čelila. Třeba: Holčičky mají dělat něco jemnějšího. Nebo: Ženský patří do kuchyně! Proč se s*re do ringu! Box je sport mužatek!
Proč vás ministr tak naštval?
Protože jsem to zažívala od útlého dětství. V komentářích na facebooku a podobně. A když si uvědomím, že hokej hrají mnohem menší holčičky, tak mě to nadzvedlo. Ač se k politikům a jejich názorům nevyjadřuji, tak tady jsem udělala výjimku. Tohle je totiž téma, s kterým bojuji sama celý život.
Nikoho nenutím podporovat ženský box. Chápu, že někoho nebaví koukat, jak se dvě ženské mlátí. Ale nikdo nemá říkat, že to nemáme dělat.