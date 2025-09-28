Boxerka Bytyqi prohrála ve vyšší váhové kategorii zápas o pás WBA

„Z Turecka WBA Gold pásek do Čech bohužel nevezeme, ale přesto si vezu super silnej a pozitivní zážitek. Kdo by to byl řekl po tom, co na body prohrajete, co? I když to na výhru nestačilo, tak jsem v ringu nechala kus sebe a zase se přesvědčila, že box pro mě prostě není jen sport, ale srdeční záležitost,“ napsala Bytyqi na sociálních sítích.
Bytyqi dříve boxovala v nejnižší ženské minimuší kategorii do 46,2 kg, loni v listopadu měla ale problémy splnit váhový limit a přišla o zápas o titul mistryně světa organizace IBF. Letos v dubnu v Praze porazila Jane Kavulaniovou z Keni, v noci na neděli ve Fethiye ale nestačila na tureckou boxerskou hvězdu v kategorii do 55,3 kg.