Boxerka Bytyqi prohrála ve vyšší váhové kategorii zápas o pás WBA

Autor: ,
  9:38
Elitní česká profesionální boxerka Fabiana Bytyqi prohrála v tureckém městě Fethiye s domácí Seren Cetinovou a nezískala zlatý pás organizace WBA v super bantamové váhové kategorii. Devětadvacetiletá Bytyqi si tak ve vyšší váze, než běžně boxuje, připsala druhou porážku v 26. zápase mezi profesionály.

Česká boxerka Fabiana Bytyqi | foto: Ondřej Bičiště, MF DNES

„Z Turecka WBA Gold pásek do Čech bohužel nevezeme, ale přesto si vezu super silnej a pozitivní zážitek. Kdo by to byl řekl po tom, co na body prohrajete, co? I když to na výhru nestačilo, tak jsem v ringu nechala kus sebe a zase se přesvědčila, že box pro mě prostě není jen sport, ale srdeční záležitost,“ napsala Bytyqi na sociálních sítích.

Bytyqi dříve boxovala v nejnižší ženské minimuší kategorii do 46,2 kg, loni v listopadu měla ale problémy splnit váhový limit a přišla o zápas o titul mistryně světa organizace IBF. Letos v dubnu v Praze porazila Jane Kavulaniovou z Keni, v noci na neděli ve Fethiye ale nestačila na tureckou boxerskou hvězdu v kategorii do 55,3 kg.

Vstoupit do diskuse
title=Tipsport - partner programu
Kuděrmetovová vs. BouzkováTenis - 3. kolo - 28. 9. 2025:Kuděrmetovová vs. Bouzková //www.idnes.cz/sport
Živě3:6, 5:5
  • 8.20
  • -
  • 1.07
Příbram B vs. Králův DvůrFotbal - 8. kolo - 28. 9. 2025:Příbram B vs. Králův Dvůr //www.idnes.cz/sport
Živě0:0
  • 2.30
  • 3.10
  • 2.90
Žižkov vs. Ústí n. L.Fotbal - 11. kolo - 28. 9. 2025:Žižkov vs. Ústí n. L. //www.idnes.cz/sport
Živě0:1
  • 3.40
  • 3.60
  • 1.95
Liberec B vs. Most/SoušFotbal - 8. kolo - 28. 9. 2025:Liberec B vs. Most/Souš //www.idnes.cz/sport
Živě1:0
  • 2.82
  • 3.64
  • 1.86
Slovácko B vs. Zbrojovka Brno BFotbal - 9. kolo - 28. 9. 2025:Slovácko B vs. Zbrojovka Brno B //www.idnes.cz/sport
Živě1:1
  • 2.20
  • 3.49
  • 2.35
Plzeň vs. LovosiceHázená - 4. kolo - 28. 9. 2025:Plzeň vs. Lovosice //www.idnes.cz/sport
Živě4:1
  • 1.08
  • 13.00
  • 10.00
Program a výsledky
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
Výsledky

Nejčtenější

KVÍZ: Poznáte hokejisty podle fotky? Jen skuteční fanoušci dají všechny

Před rokem znovu zachvátila Česko hokejová euforie, národní tým na domácím mistrovství světa slavil zlato. Sledujete dění v jednom z nejpopulárnějších sportů i po něm? Máte přehled, jak vypadají...

Smrt obětavé naděje. Mladý biatlonista zemřel při jízdě na kole po střetu s autem

Střet s autem při vyjížďce na kole nedaleko Krouny na Chrudimsku přeťal slibnou kariéru devatenáctiletého biatlonisty Jana Vaňhy. Okolnosti páteční tragické nehody nyní zjistila redakce iDNES.cz....

Nejkrásnější dresy na světě máme my! vzkazuje Viagemu tým z pralesa

Máme nejkrásnější dresy na světě! holedbal se ústecký fotbalový Viagem, když pompézně představoval novou sadu pro druhou ligu. Hozenou rukavici zvedl amatérský futsalový oddíl FC Lokomotif Ústí nad...

Neštěstí před začátkem sezony. Mladý český biatlonista tragicky zahynul

Období letní přípravy končí a za pár týdnů odstartuje v biatlonu nová zimní sezona, čeští biatlonisté do ní ale budou vstupovat se stínem smutku. V pouhých devatenácti letech tragicky zahynul bývalý...

Volejbalová senzace pokračuje! Češi si na MS zahrají o medaile, čeká je Bulharsko

Čeští volejbalisté si na mistrovství světa na Filipínách zahrají semifinále. Už tak nejúspěšnější šampionát v samostatné české historii osladili čtvrtfinálovou výhrou nad Íránem 3:1 po setech 22:25,...

Skvělý šampionát nakonec bez medaile. Češi nestačili na Poláky a končí čtvrtí

Aktualizujeme

Parádní tažení českých volejbalistů světovým šampionátem medailovou tečku nedostalo. Reprezentanti v souboji o bronz podlehli Polákům 1:3 na sety a na Filipínách obsadili čtvrté místo, přesto se...

28. září 2025  10:24

Dominance a rekordní náskok. Golfisté Evropy v Ryder Cupu míří za obhajobou

Golfisté Evropy se přiblížili k obhajobě triumfu v Ryder Cupu. Po sobotě nad výběrem USA vedou rekordním rozdílem 11,5:4,5 a k vítězství jim v závěrečný den turnaje ve Farmingdale stačí získat 2,5...

28. září 2025  10:06

O Hyského se zajímá několik klubů. Brzy se dozvíte více, naznačil kouč Karviné

Martine, zůstaň v Karviné, skandoval hlouček fanoušků po sobotním zápase v Uherském Hradišti, kde hostující fotbalisté v hodinovém oslabení vyfárali plný počet bodů za vítězství 2:1 nad Slováckem.

28. září 2025  9:56

Boxerka Bytyqi prohrála ve vyšší váhové kategorii zápas o pás WBA

Elitní česká profesionální boxerka Fabiana Bytyqi prohrála v tureckém městě Fethiye s domácí Seren Cetinovou a nezískala zlatý pás organizace WBA v super bantamové váhové kategorii. Devětadvacetiletá...

28. září 2025  9:38

Hovorný „dědek“ Mikula o svém gólu: Petrášek mě odhodil, tak jsem tam zůstal

Když dá liberecký obránce Jan Mikula gól, mluví se o tom hodně dlouho. V kariéře totiž nikdy nevstřelil v sezoně víc než jeden. Tuto normu splnil třiatřicetiletý borec, s téměř deseti lety nejdéle...

28. září 2025  9:14

Top moment sezony? Narození Rozárky! hlásí vítěz čtenářské ankety Hornig

Tomu, co předvedl během uplynulé zimy, málokdo rozumí a on sám na tom není lépe. Vítězslav Hornig se z hlubin celkové klasifikace Světového poháru mezi ty nejlepší biatlonisty vyšvihl za jediný rok....

28. září 2025

Krejčíková si v Pekingu poranila koleno a zápas s Kesslerovou vzdala

Barbora Krejčíková nedohrála na tenisovém turnaji v Pekingu kvůli zranění kolena zápas o postup do osmifinále proti Američance McCartney Kesslerové. Zranila se v úvodním gamu. Po ošetření se jí...

28. září 2025  8:49

Útočník Ivan bodoval za Colorado, veterán Fleury se loučil s fanoušky

V sobotním programu přípravných zápasů NHL se bodově prosadili jen dva Češi. Bojovník ze čtvrté formace Colorada Ivan Ivan asistoval u výhry 4:1 nad Dallasem a obránce Radim Mrtka se trefil za...

28. září 2025  7:32,  aktualizováno  8:48

Márquez je posedmé mistrem světa MotoGP, Salač dojel v Japonsku třináctý

Španělský jezdec Marc Márquez se stal posedmé mistrem světa MotoGP. Titul si zajistil ve Velké ceně Japonska, v níž dojel druhý za Francescem Bagnaiou z Itálie. Filip Salač skonči na okruhu v Motegi...

28. září 2025  8:13

Kdy skončí černé dny Baníku? Jeden zápas to otočí. Nejsme rozhádaní, ujišťuje Boula

Není pro ně větší rival. Není cennější vítězství než nad Spartou. „Ale bohužel v současné době je to asi nad naše síly,“ ulevil si trenér ostravských fotbalistů Pavel Hapal. Výsledkové i herní...

28. září 2025  6:05

Akční letáky
Akční letáky

Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!

Zjistit více

Nejsou čtyři až moc? Pardubický luxus přináší i úskalí, hvězdy se musí uskromnit

Premium

Spadají do stejné kategorie. Nikoliv vzácné, ale v hokeji často označované za nedostatkové zboží. Obránci, praváci, s přehledem na ledě a vytříbenými ofenzivními instinkty. Co by většina extraligy...

28. září 2025

Těžká rána pro Real. V derby s Atléticem ztratil vedení a schytal pětigólový debakl

Fotbalisté Realu Madrid utrpěli v 7. kole španělské ligy porážku 2:5 v městském derby na hřišti Atlética a poprvé v sezoně ztratili body. Svěřenci trenéra Xabiho Alonsa mohou navíc přijít o vedení v...

27. září 2025  18:51,  aktualizováno  23:16

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.