„Neberu to na lehkou váhu a půjdu do toho naplno jako do každého zápasu. Potom ale budu bulet jako želva,“ tuší ústecká rodačka s kosovskými kořeny po tátovi.
S Maďarkou se utká na 6x2 minuty v bantamové váze. Bude to emotivní chvíle i pro jejího trenéra Lukáše Konečného, také exmistra světa mezi profesionálními provazy. „Její odchod očekávám už delší dobu. Jako žena by měla mít také prostor pro rodinný život. Myslím, že si vybrala správný čas,“ cítí Konečný.
Už poslední zápas v cizině byl splněným snem třicetileté legendy, byť jí rozhodčí ruku nezvedli. Zaboxovala si v Anglii proti domácí Francesce Hennessyové.
„Utkání jsem si neskutečně užila a byl to pro mě nejlepší možný odchod do důchodu v zahraničí. Každému boxerovi bych přála stoupnout si do ringu v Anglii, byl to poslední dílek skládačky, co mi chyběl,“ zářila blonďatá sportovkyně s přezdívkou Andělská pěst.
Její kariéra nepostrádala pestrost, bojovým sportům se věnovala odmalička. Vicemistryní světa je v K-1 a kickboxu, světový titul má v low-kicku. Vrhla se na amatérský box, k profesionálkám přešla téměř před 11 lety. Vrcholem byl v září 2018 vybojovaný pás mistryně světa WBC v mini muší váze. Titul čtyřikrát obhájila.
Bytyqi v SONO Centru symbolicky předá štafetu své kamarádce a sparringpartnerce Jaromíře Konečné, dceři trenéra; ta si zaboxuje v amatérském zápase proti Kristýně Neumanové, bronzové medailistce z mistrovství Evropy U19.
Galavečer Tohle je box nabídne 13 zápasů včetně dvou titulových. Miloš Beránek a Erik Agateljan si dají repete o český pás ve střední váze do 72,5 kg, jejich první souboj před dvěma lety v Ústí nad Labem skončil remízou. Michal Miko se ve welteru do 66,6 kg popere s Finem Rasmusem Bergmanem o interkontinentální pás GBO.