Z muzikálu do ringu. „Yesman“ Bytyqi si zaboxuje o světový titul s Japonkou

„Zjistila jsem, že stále jsem schopná boxovat,“ potěšilo Bytyqi. V sobotu 23. listopadu zkusí v německém Heidelbergu sebrat světový titul organizace IBF dvaadvacetileté Sumire Yamanakaové.

Andělská pěst, jak se ústecké boxerce přezdívá, držela pět a půl roku světový pás WBC v nejnižší, atomové váze do 46,2 kg. Letos v lednu jí ho sebrala Němka Tina Rupprechtová. Mohla za to i zlomenina očnice, kterou utrpěla po její hlavičce. Podstoupila operaci a v létě si na akci v ústeckém Letním kině v duelu proti Maďarce Judit Hachboldové ověřila, že boxovat zvládne.

„Soupeřka je zarputilá, umí se do toho opřít, už jsem ji předtím jednou porazila. Já šla vyloženě otestovat, jestli můžu vůbec v boxu pokračovat. Byla jsem nervózní, že mě dřívější zranění bude limitovat, že na to budu myslet. A ono vůbec,“ potěšilo svěřenkyni bývalého mistra světa Lukáše Konečného.

První porážku kariéry s Rupprechtovou si zpětně ani moc neanalyzovala. „Nebylo co, od 3. kola jsem ji viděla dvojmo a přepla jsem na autopilota. Jak je menší, asi mě hlavou neťukla do oka schválně. Teď je jasné, že už jakoukoli hlavičku nesmím dostat, budu obezřetnější,“ podotkla Bytyqi. „Mám trvalé následky, ale jaké, to nechci kvůli soupeřce specifikovat.“

Poprvé v IBF O tituly zatím Bytyqi bojovala vždy pod organizací WBC, nyní to zkusí v IBF. „Rozdílné jsou jen detaily. Teď půjdeme na váhu i před zápasem, od vážení nesmíme přibrat víc než deset procent váhy. WBC zase chtěla posílat váhy měsíc, dva týdny a týden před utkáním, to teď po mě nikdo nežádá,“ prozradila.

Yamanakaová všech osm zápasů mezi profesionálkami zvládla vítězně. „Viděla jsem nějaká videa, pomaličku ji zkoumáme. Je to levačka, měří 146 cm, bude to boj!“

Výšková převaha bude na straně české boxerky s kosovskými kořeny. Oficiálních údaje uvádějí, že vyrostla na 164 cm. „Všude to píšou, ale ve skutečnosti mám jen 161 cm. Zase taková čára nejsem,“ směje se. „Výhoda je, že si ji můžu držet od těla, nevýhoda, že to nemám kde natrénovat, protože nikoho menšího než já na sparingy neseženu.“

Boxovat s Japonkou, po tom Bytyqi dlouho prahla. „Byl to můj sen. V atomové váze je jich hodně díky tomu, jak jsou malinké a váha je nízká, držely snad všechny tituly,“ připomněla osmadvacetiletá Ústečanka. „Yamanakaová kvalitu má určitě, rozhodně za sebou bude mít amatérskou kariéru. A její brácha Ryuya je šikovný, mluví se teď o něm, drží nějaké tituly. Nedělám si iluze, že to bude snadný zápas.“

Na stejném galavečeru Rupprechtová vyzve jinou Japonku Matsudaovou, která drží světové tituly ve dvou organizacích. „Jeden pás má také Rupprechtová, jeden se přidává, takže vítězka zápasu odejde z ringu se čtyřmi. V případě Tininy a mojí výhry se tedy nabízí náš rematch o pět pásů, ten pátý bych dodala já. Celé by se to pěkně pospojovalo,“ nadchlo boxerku s bilancí 21 výher, 2 remíza, 1 prohra.

Do ringu si Bytyqi odskočí jednak z Inovačního centra Ústeckého kraje, kde jako event manažer objíždí střední a vysoké školy s přednáškami o vzdělávání a podnikání, ale také z prken, co znamenají svět. Působí totiž v muzikálu Zavři oči, Maxi!.

„Oslovili mě a já jsem takový yesman, takže jsem řekla ano. Z hlavních hvězd tam hrají Roman Zach, Linda Rybová nebo Jolana Smyčková, já mám menší roličku, zpívám a tančím. Konečně využívám hodin hudební výchovy, které mi rodiče platili v dětství,“ pousmála se představitelka milenky Nely.

Představení se primárně hraje v ústeckém divadle, ale je i zájezdní. Pro Bytyqi se tím otevřel zcela nový svět. „Je absolutně rozdílný od sportovního. Vůbec jsem si neuměla představit, do čeho jdu, ale baví mě to hrozně. I lidi jsou fajn. Čekala jsem, že herci budou mít nos nahoře, ale přijali mě skvěle a se vším mi radí,“ nadchlo Bytyqi.

Případným nabídkám z televize nebo filmu je otevřená. „V životě je potřeba vyzkoušet všechno.“ A co StarDance? „Nabídka už přišla kdysi, když jsem začínala, jenže tenkrát jsem měla víc zápasů za rok než dva, takže to bylo neslučitelné s tréninky. Kdyby to přišlo teď, už bych se asi nebránila.“

Zatím však bude tančit v ringu. Možná i se světovým pásem.