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Po zklamání vyhlásil volejbalový Prostějov útok na titul. Opět mají pomoct cizinky

Václav Havlíček
  15:50
Prostějovské volejbalistky slaví ve finále s Olomoucí.

Prostějovské volejbalistky slaví ve finále s Olomoucí. | foto: VK Prostějov

Momentka ze zápasu play down mezi Olomoucí (v bílém) a Prostějovem
Prostějovská smečařka Mia Wesley (vlevo) byla ve finálové sérii s Olomoucí...
Olomoucká volejbalistka Martina Michalíková smečuje přes prostějovský dvojblok.
Se zlatem na krku. Trenér Miroslav Čada (v bílém) se raduje z extraligového...
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Loni po tříletém čekání a nemalých investicích konečně usedly na trůn pro královny volejbalové extraligy. Dřívější hegemonky z Prostějova po dosažení cíle prošly velkou obměnou. S trenéřinou skončil veleúspěšný 73letý kouč Miroslav Čada, držitel 17 titulů. Přesunul se do role sportovního manažera, tým převzal o 25 let mladší kouč Petr Zapletal a klub netajil: „Chceme stavět na mladých hráčkách.“ Rok se s rokem sešel a na Hané mají opět nejvyšší ambice.

„Až budeme v kompletním složení, vznikne kvalitní zastupitelnost na všech pozicích sestavy a v takovém případě můžeme být velice silní. Tím pádem se nebojím říct, že cílem je útok na titul. Což říkám i holkám, že musí mít zdravé sebevědomí a jít do úplně každého utkání zvítězit,“ prohlásil Zapletal.

A Prostějovanky začaly slibně – v prvním kole na domácí palubovce porazily v derby Přerov, který vyhlásil útok na zisk medaile, 3:0.

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„Víme, jaký máme tým, a že se vedení klubu netají vysokými ambicemi. My hráčky se však snažíme soustředit na každodenní tréninkovou práci a co se týče utkání, tak jít postupně zápas od zápasu. Na každý se maximálně připravit, odvést v něm co nejlepší výkon, až potom jít zase k dalšímu střetnutí. A takhle pořád dokola. Pěkně krok za krokem,“ velí blokařka Hana Fišerová.

V minulé sezoně z toho nakonec bylo zklamání. Po základní části třetí Prostějov totiž překvapivě vypadl už ve čtvrtfinále, když v pěti zápasech nestačil na Frýdek-Místek, jenž do vyřazovacích bojů postoupil z šestého místa. Vůbec poprvé od roku 2021 se tak Prostějov nedostal mezi nejlepší čtyřku.

„Přiznám, že po minulé sezoně jsme nebyli úplně spokojení. Stříbro v poháru byl hezký úspěch, ale až páté místo v konečném pořadí extraligy pro nás znamenalo i poučení, jak by měl vypadat obměněný kádr pro nový ročník. Velice mladý tým bez konstantních výkonů jsme proto posílili o některé ostřílené hráčky, jež za Prostějov v minulosti už nastupovaly,“ připustil Čada.

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I proto se na Hanou vrátily například univerzálka Kvapilová a blokařka Trnková. Zpátky přišla i americká smečařka Wesleyová. „O její návrat jsme hodně stáli,“ přiznal Čada.

Klub dále posílila slovenská reprezentační nahrávačka Kohútová, smečařka reprezentace Kazachstánu Syroješkinaová a bulharská univerzálka Georgievová. „Celkově se dá říct, že v týmu budujeme hezké pevné vztahy a společně věříme ve sportovní úspěch,“ těší Fišerovou.

„Pokud trenér otevřeně říká, že chce titul, bereme to pozitivně, ale může to holky dostat pod tlak. My ale věříme, že náš současný tým je vnitřně zdravý a že se hráčky dlouhodobými cíli nebudou zatěžovat tak, aby dokázaly prodat svůj volejbalový um,“ sdělil předseda správní rady prostějovského celku Petr Chytil.

V sobotu čeká Hanačky druhé extraligové kolo. Také na palubovce Frýdku-Místku budou platit za favority. Ale pozor, Frýdek na jaře dokázal, že ví, jak na ambiciózní celek vyzrát.

„To už je však daleko za námi, náš i jejich současný tým se svým složením od tehdejších hodně liší. Dáme důraz na kvalitní přípravu a zkusíme navázat na dobrý kolektivní výkon z prvního utkání s Přerovem. Ve Frýdku určitě chceme zvítězit,“ zdůraznil kouč Zapletal.

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  • -
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  • 4.53
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