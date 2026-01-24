Dvacet v řadě. Volejbalisté Karlovarska prodloužili vítěznou sérii

Karlovarsko je úspěšné v extralize, čeká ho Final Four Českého poháru a má nakročeno do čtvrtfinále Poháru CEV přes Olympiakos Pireus. Dnes s pomocí 21 bodů španělského smečaře Víctora Rodrígueze naplno bodovalo proti Ústí a naladilo se na středeční odvetu proti řeckému soupeři. Představilo i nového univerzála Nikolu Gjorgjeva ze Severní Makedonie, jenž přišel z Rapidu Bukurešť.
Jihostroj otočil zápas v hale předposledních Beskyd ve výhru 3:1 a po dvou porážkách se dočkali Lvi. I když argentinský trenér Juan Manuel Barrial dal šanci místo tradičních opor dalším hráčům, žádné větší drama nedopustili.
To se naopak odehrálo v Kladně, odkud odjel s vítězstvím 3:2 Liberec. Vybojoval ho už bez trenéra Jakuba Kolouška, jenž angažmá v Dukle vyměnil za Ústí nad Labem. Pod vedením Vladana Merty liberečtí hráči i díky 27 bodům kanadského univerzála Logana Househo vybojovali pátou sadu 15:13.
ČEZ extraliga volejbalistů
18. kolo
Karlovarsko - Ústí nad Labem 3:1 (20, -18, 16, 22)
Zlín - Příbram 3:1 (24, 20, -18, 23)
Beskydy - České Budějovice 1:3 (23, -21, -23, -20)
Kladno - Liberec 2:3 (-20, 22, 24, -23, -13)
Benátky nad Jizerou - Lvi Praha 0:3 (-19, -21, -22)
Brno - Ostrava 3:1 (-21, 17, 23, 22)
Tabulka
|1.
|Karlovarsko
|17
|16
|0
|0
|1
|48:8
|1377:1047
|48
|2.
|České Budějovice
|17
|13
|1
|1
|2
|46:13
|1428:1198
|42
|3.
|Lvi Praha
|16
|10
|2
|1
|3
|40:20
|1393:1265
|35
|4.
|Kladno
|16
|6
|5
|2
|3
|38:27
|1437:1380
|30
|5.
|Odolena Voda
|16
|8
|2
|0
|6
|34:27
|1397:1369
|28
|6.
|Liberec
|17
|6
|3
|3
|5
|35:33
|1433:1512
|26
|7.
|Brno
|17
|6
|2
|2
|7
|29:36
|1419:1452
|24
|8.
|Zlín
|17
|5
|1
|2
|9
|23:39
|1322:1457
|19
|9.
|Ostrava
|16
|4
|2
|1
|9
|27:35
|1373:1445
|17
|10.
|Příbram
|17
|4
|1
|2
|10
|23:40
|1369:1472
|16
|11.
|Benátky nad Jizerou
|17
|4
|0
|3
|10
|19:40
|1283:1376
|15
|12.
|Beskydy
|17
|3
|1
|2
|11
|25:41
|1396:1513
|13
|13.
|Ústí nad Labem
|16
|3
|0
|1
|12
|13:41
|1139:1280
|10