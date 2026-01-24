Dvacet v řadě. Volejbalisté Karlovarska prodloužili vítěznou sérii

Lídr extraligy Karlovarsko prodloužilo vítěznou sérii napříč všemi soutěžemi o dvacáté vítězství. V domácí hale sice ztratilo s posledním Ústím nad Labem druhý set, ale vyhrálo 3:1 a v čele tabulky mají nadále šestibodový náskok na druhé České Budějovice. Úřadující volejbaloví mistři Lvi na třetím místě zaostávají o dalších sedm bodů, v sobotním 18. kole v Benátkách nad Jizerou uspěli 3:0.

Volejbalisté Zlína chystají útok proti Liberci. | foto: MAFRA

Karlovarsko je úspěšné v extralize, čeká ho Final Four Českého poháru a má nakročeno do čtvrtfinále Poháru CEV přes Olympiakos Pireus. Dnes s pomocí 21 bodů španělského smečaře Víctora Rodrígueze naplno bodovalo proti Ústí a naladilo se na středeční odvetu proti řeckému soupeři. Představilo i nového univerzála Nikolu Gjorgjeva ze Severní Makedonie, jenž přišel z Rapidu Bukurešť.

Jihostroj otočil zápas v hale předposledních Beskyd ve výhru 3:1 a po dvou porážkách se dočkali Lvi. I když argentinský trenér Juan Manuel Barrial dal šanci místo tradičních opor dalším hráčům, žádné větší drama nedopustili.

To se naopak odehrálo v Kladně, odkud odjel s vítězstvím 3:2 Liberec. Vybojoval ho už bez trenéra Jakuba Kolouška, jenž angažmá v Dukle vyměnil za Ústí nad Labem. Pod vedením Vladana Merty liberečtí hráči i díky 27 bodům kanadského univerzála Logana Househo vybojovali pátou sadu 15:13.

ČEZ extraliga volejbalistů

18. kolo

Karlovarsko - Ústí nad Labem 3:1 (20, -18, 16, 22)
Nejvíce bodů: Rodríguez 21, Jansons 13, Klimeš, Pastrňák, Šestan a Špulák po 9 - Lank 23, Duncanson 11, Vodička 10

Zlín - Příbram 3:1 (24, 20, -18, 23)
Nejvíce bodů: Fišer 22, Luska 18, Jonah Gilbert 13 - Michelau 17, González 16, L. Tóth 10

Beskydy - České Budějovice 1:3 (23, -21, -23, -20)
Nejvíce bodů: Malík 20, McCraney 12, Sztolarik 10 - Okolič 18, Calvo 13, Joao 9

Kladno - Liberec 2:3 (-20, 22, 24, -23, -13)
Nejvíce bodů: Čeketa 25, J. Svoboda 21, Van Geel 18 - House 27, Š. Svoboda 14, Toman12

Benátky nad Jizerou - Lvi Praha 0:3 (-19, -21, -22)
Nejvíce bodů: Perry 17, Krča 8, Šulc 7 - Balagué a Suda po 14, Hanžič 11

Brno - Ostrava 3:1 (-21, 17, 23, 22)

Tabulka

1.Karlovarsko171600148:81377:104748
2.České Budějovice171311246:131428:119842
3.Lvi Praha161021340:201393:126535
4.Kladno16652338:271437:138030
5.Odolena Voda16820634:271397:136928
6.Liberec17633535:331433:151226
7.Brno17622729:361419:145224
8.Zlín17512923:391322:145719
9.Ostrava16421927:351373:144517
10.Příbram174121023:401369:147216
11.Benátky nad Jizerou174031019:401283:137615
12.Beskydy173121125:411396:151313
13.Ústí nad Labem163011213:411139:128010
