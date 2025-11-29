Ostrava v prvním setu zaskočila České Budějovice, favorit pak ale dominoval

O pět bodů horší, ale se zápasem k dobru, je druhé Karlovarsko, které vyhrálo 3:0 v Benátkách nad Jizerou. Dvě koncovky byly těsné o dva body, nicméně roli favorita Západočeši splnili. Jedenácti body jim pomohla nová posila, bývalý reprezentační univerzál Michal Finger.
Papírové předpoklady splnili i obhájci titulu Lvi Praha proti Beskydům, reprezentační smečař Jiří Benda dal svému bývalému klubu 14 bodů a přispěl k vítězství 3:1. Jen tři sety potřebovali kladenští hráči v Příbrami a také Liberec v derby proti Ústí nad Labem.
Kapitán kladenských Orlů Adam Zajíček byl šťastný za celý tým, který je zatím v tabulce třetí. „Máme velkou radost, dnešní vítězství jsme potřebovali jako sůl, protože naše poslední výkony z posledních zápasů byly nemastné neslané. Hodně jsme se s naší hrou trápili. Myslím, že Příbram jsme k ničemu nepustili,“ uvedl.
Zápas Odoleny Vody proti Brnu se bude hrát až 17. prosince, protože Aero sužuje marodka.
ČEZ extraliga volejbalistů
9. kolo
Příbram - Kladno 0:3 (-16, -15, -21)
Utkání Odolena Voda - Brno bylo odloženo na 17. prosince
Tabulka
|1.
|České Budějovice
|9
|8
|1
|0
|0
|27:3
|734:564
|26
|2.
|Karlovarsko
|8
|7
|0
|0
|1
|21:5
|639:488
|21
|3.
|Kladno
|8
|4
|3
|0
|1
|21:11
|696:678
|18
|4.
|Lvi Praha
|8
|5
|1
|0
|2
|19:10
|679:605
|17
|5.
|Liberec
|9
|4
|0
|2
|3
|18:17
|718:787
|13
|6.
|Brno
|7
|4
|0
|0
|3
|12:12
|537:541
|12
|7.
|Zlín
|8
|2
|1
|1
|4
|11:19
|654:710
|9
|8.
|Odolena Voda
|7
|2
|1
|0
|4
|12:16
|631:669
|8
|9.
|Benátky nad Jizerou
|8
|2
|0
|2
|4
|11:19
|649:675
|8
|10.
|Beskydy
|9
|2
|0
|1
|6
|13:21
|727:783
|7
|11.
|Příbram
|9
|2
|0
|1
|6
|11:22
|719:779
|7
|12.
|Ostrava
|8
|1
|1
|1
|5
|12:21
|712:761
|6
|13.
|Ústí nad Labem
|8
|2
|0
|0
|6
|7:19
|551:606
|6