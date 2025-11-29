Ostrava v prvním setu zaskočila České Budějovice, favorit pak ale dominoval

Autor: ,
  23:11
Po rozpačitém začátku otočili českobudějovičtí volejbalisté zápas v Ostravě a dál kralují bez porážky extralize. Utkání devátého kola v hale předposledního týmu tabulky začali ztrátou prvního setu 20:25, ale pak už dominovali i s pomocí 24 bodů univerzála Tomáše Brichty. K obratu Jihočechům pomohlo sedm bodových bloků ve druhé sadě, celkem jich měli jedenáct.

Českobudějovičtí volejbalisté se povzbuzují. | foto: Petr LundákMAFRA

O pět bodů horší, ale se zápasem k dobru, je druhé Karlovarsko, které vyhrálo 3:0 v Benátkách nad Jizerou. Dvě koncovky byly těsné o dva body, nicméně roli favorita Západočeši splnili. Jedenácti body jim pomohla nová posila, bývalý reprezentační univerzál Michal Finger.

Papírové předpoklady splnili i obhájci titulu Lvi Praha proti Beskydům, reprezentační smečař Jiří Benda dal svému bývalému klubu 14 bodů a přispěl k vítězství 3:1. Jen tři sety potřebovali kladenští hráči v Příbrami a také Liberec v derby proti Ústí nad Labem.

Kapitán kladenských Orlů Adam Zajíček byl šťastný za celý tým, který je zatím v tabulce třetí. „Máme velkou radost, dnešní vítězství jsme potřebovali jako sůl, protože naše poslední výkony z posledních zápasů byly nemastné neslané. Hodně jsme se s naší hrou trápili. Myslím, že Příbram jsme k ničemu nepustili,“ uvedl.

Zápas Odoleny Vody proti Brnu se bude hrát až 17. prosince, protože Aero sužuje marodka.

ČEZ extraliga volejbalistů

9. kolo

Příbram - Kladno 0:3 (-16, -15, -21)
Nejvíce bodů: González 10, Michelau 8 - Rosa 14, Van Geel 9, J. Svoboda a Kyjanica po 8
Ostrava - České Budějovice 1:3 (20, -15, -22, -23)
Nejvíce bodů: Chwastyk 20, Dudzik 11, Grzyb 10 - Brichta 24, Leština 15, Okolič 12
Ústí nad Labem - Liberec 0:3 (-21, -21, -22)
Nejvíce bodů: Lank 15, Vodička a Tibitanzl po 8 - Mäkinen a Wiese po 14, House 9
Lvi Praha - Beskydy 3:1 (-22, 16, 15, 16)
Nejvíce bodů: Balague 24, Crer 15, Benda 14 - Zelenka, Malík a Sztolarik po 11
Benátky nad Jizerou - Karlovarsko 0:3 (-24, -23, -19)
Nejvíce bodů: Perry 13, Šulc 12, Kop 7 - Rodríguez 16, Finger a Pastrňák po 11

Utkání Odolena Voda - Brno bylo odloženo na 17. prosince

Tabulka

1.České Budějovice9810027:3734:56426
2.Karlovarsko8700121:5639:48821
3.Kladno8430121:11696:67818
4.Lvi Praha8510219:10679:60517
5.Liberec9402318:17718:78713
6.Brno7400312:12537:54112
7.Zlín8211411:19654:7109
8.Odolena Voda7210412:16631:6698
9.Benátky nad Jizerou8202411:19649:6758
10.Beskydy9201613:21727:7837
11.Příbram9201611:22719:7797
12.Ostrava8111512:21712:7616
13.Ústí nad Labem820067:19551:6066
Vstoupit do diskuse
title=Tipsport - partner programu
Seattle vs. EdmontonHokej - - 29. 11. 2025:Seattle vs. Edmonton //www.idnes.cz/sport
Živě0:3
  • 130.00
  • 25.00
  • 1.01
Nashville vs. WinnipegHokej - - 30. 11. 2025:Nashville vs. Winnipeg //www.idnes.cz/sport
30. 11. 01:00
  • 2.70
  • 4.16
  • 2.31
Pittsburgh vs. TorontoHokej - - 30. 11. 2025:Pittsburgh vs. Toronto //www.idnes.cz/sport
30. 11. 01:00
  • 2.49
  • 4.06
  • 2.52
New Jersey vs. PhiladelphiaHokej - - 30. 11. 2025:New Jersey vs. Philadelphia //www.idnes.cz/sport
30. 11. 01:00
  • 2.15
  • 4.18
  • 2.94
Boston vs. DetroitHokej - - 30. 11. 2025:Boston vs. Detroit //www.idnes.cz/sport
30. 11. 01:00
  • 3.11
  • 4.22
  • 2.06
Minnesota vs. BuffaloHokej - - 30. 11. 2025:Minnesota vs. Buffalo //www.idnes.cz/sport
30. 11. 02:00
  • 2.14
  • 4.14
  • 2.99
Program a výsledky
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
Výsledky

Nejčtenější

Hokejisté ukázali dresy na olympiádu. Mají státní znak, fanoušci si ale koupí jen bílé

Dresy českých hokejistů pro olympijské hry v Miláně.

Čeští hokejisté i hokejistky už znají podobu dresů, ve kterých se představí na únorových olympijských hrách v Itálii. Červené i bílé variantě dominuje tradiční státní znak. „Věřím, že nám přinesou i...

OBRAZEM: Modelky, sportovci, zpěváci. Jaké celebrity dorazily na formule ve Vegas

Lewis Hamilton (uprostřed) se fotí se známými osobnostmi ve Vegas. Zprava...

Velká cena formule 1 v Las Vegas už tradičně představovala obrovskou show, která přilákala i řadu celebrit. Přišli sportovci, ale také modelky, herci nebo další známé tváře. A mnoho z nich neuniklo...

Slavia - Bilbao 0:0, šance měli hlavně hosté, bod domácí vydřeli díky Staňkovi

Slávistický závar před bránou Bilbaa zůstal nevyužit.

Ne, zase to nevyšlo. Fotbalová Slavia v Edenu v éře trenéra Jindřicha Trpišovského dál čeká na vítězství v Lize mistrů. Nepovedlo se jí to ani v celkem jedenáctém utkání. I když bezbranková remíza...

OBRAZEM: Zlatíčka, tyrkysová nádhera, naducaný Patera aneb extraliga pro Gen Z

Karlovy Vary, 25. 11. 2025. Energie Karlovy Vary - Oceláři Třinec, extraliga,...

Extraliga pro generaci Z a ještě menší děti. Hokejové Karlovy Vary se v úterý blýskly školním zápasem, který se proměnil v nevšední zážitek. Mattoni Arena byla plná, podruhé v sezoně po derby s...

Šok v boji o titul F1. Verstappen v Las Vegas vyhrál, Norris byl diskvalifikován

Max Verstappen vítězí ve Velké ceně Las Vegas.

Úřadující šampion formule 1 Max Verstappen z Red Bullu se stále drží v boji o titul, po diskvalifikaci rivalů se navíc situace na čele výrazně zdramatizovala. Nizozemský jezdec se hned po startu...

Slavia, naše hrdost. Oblékat i český nároďák? Lákadlo, říká šéf firmy Castore

Premium
Tom Beahon spolu se svým bratrem Philem založili firmu Castore, značku dresů, v...

Každé den vstává v pět hodin ráno a před šestou už je v kanceláři. S cílem být o jedno procento lepší než předchozí den. A plán mu vcelku vychází. Tom Beahon je spolumajitelem firmy Castore, jejíž...

30. listopadu 2025

Nečas třikrát asistoval u kanonády proti Dobešovi, Rangers doma opět padli

Aktualizujeme
Martin Nečas (Colorado Avalanche) nahání puk v utkání s Montrealem Canadiens.

V úvodním sobotním zápase hokejové NHL Rangers nezlomili domácí trápení. Na ledě Madison Square Garden padli 1:4 s týmem Tampa Bay. Naopak suverénně si před svými fanoušky počínali lídři soutěže z...

29. listopadu 2025  22:50,  aktualizováno  23:52

Házenkářky na MS sahaly po senzaci, slaví ale Brazilky. Češky prohrály i druhý zápas

Česká házenkářka Charlotte Cholevová během zápasu se Švédskem na mistrovství...

České házenkářky na mistrovství světa prohrály i druhý zápas v základní skupině, favorizované Brazílii podlehly 22:28. Svěřenkyně trenérů Daniela Čurdy a Tomáše Hlavatého ve Stuttgartu ještě v 37....

29. listopadu 2025  19:55,  aktualizováno  23:41

Šelmy zdolaly Olymp a vedou extraligu o čtyři body, Prostějov táhla Madanová

Šelmy Brno se radují z bodu v utkání extraligy volejbalistek proti Prostějovu....

Šelmy Brno vyhrály v extralize volejbalistek sedmý zápas za sebou. S Olympem si poradily loňské mistryně 3:1 v Kutné Hoře, kde si pražský celek vyzkoušel halu Klimeška před evropským pohárem. Náskok...

29. listopadu 2025  23:35

Robinsonová vládla obřímu slalomu v Coloradu, Shiffrinová mimo desítku

Alice Robinsonová z Nového Zélandu slaví vítězství v obřím slalomu na Copper...

Obří slalom Světového poháru v Copper Mountain vyhrála novozélandská lyžařka Alice Robinsonová, obě kola zvládla v nejrychlejším čase. Domácí hvězdě Mikaele Shiffrinové nevyšel útok na 104. triumf v...

29. listopadu 2025  23:25

Ostrava v prvním setu zaskočila České Budějovice, favorit pak ale dominoval

Českobudějovičtí volejbalisté se povzbuzují.

Po rozpačitém začátku otočili českobudějovičtí volejbalisté zápas v Ostravě a dál kralují bez porážky extralize. Utkání devátého kola v hale předposledního týmu tabulky začali ztrátou prvního setu...

29. listopadu 2025  23:11

Fulham nástupem šokoval Tottenham, City ustálo drama. Sunderland i Newcastle slaví

Kenny Tete z Fulhamu (vlevo) slaví úvodní gól spolu s Harrym Wilsonem a Ryanem...

Pět zápasů 13. kola nabídnul sobotní program anglické fotbalové ligy. Manchester City zvládl drama s Leeds United. Ačkoliv na domácí půdě vedl 2:0, rozhodují branku na 3:2 zařídil Foden až v...

29. listopadu 2025  15:50,  aktualizováno  22:59

Mistrovství světa v házené žen 2025: program, výsledky, kde sledovat

Česká házenkářka Charlotte Cholevová v utkání proti Švédsku,

Mistrovství světa v házené žen v roce 2025 hostí Německo a Nizozemsko. Mezi nejlepší týmy postoupila i česká reprezentace. Hraje se od 26. listopadu, vítěz bude známý 14. prosince. Program turnaje,...

29. listopadu 2025  22:41

Jen pusa na líco! Žádný extrém. Majitel děkoval koučovi a Baník konečně slavil

Trenér Baníku Tomáš Galásek objímá střelce Michala Kohúta.

Radostným polibkem majitel klubu Václav Brabec odměnil trenéra fotbalistů ostravského Baníku Tomáše Galáska za výhru nad Duklou Praha 3:1. Dodržel tak svá slova, která řekl kouči v týdnu před zápasem...

29. listopadu 2025  22:29

Velká cena Kataru formule 1 2025: program, výsledky, kde závod sledovat

Momentka ze sprintu F1 v Kataru.

Dramatické mistrovství světa formule 1 má před sebou předposlední zastávku. Velká cena Kataru 2025 se pojede od pátku 28. 11. do neděle 30. 11. na okruhu Losail nedaleko Dauhá. V textu najdete...

29. listopadu 2025  21:47

Anketa Školka roku 2025 míří do finále. Vyhrajte hodnotné ceny od Kilpi
Anketa Školka roku 2025 míří do finále. Vyhrajte hodnotné ceny od Kilpi

Už jenom do této neděle 30. listopadu 2025 máte šanci se zúčastnit komunitní ankety Školka roku 2025. Přidáním recenze se automaticky zapojíte do...

Slavia - Slovácko 3:0, výhru řídil dvěma góly Chytil. Další dvě branky neplatily

Souboj slávisty Chytila s brankářem Slovácka Hečou.

Slávističtí fotbalisté zůstávají v Chance Lize neporažení. V 17. kole si doma poradili se Slováckem 3:0 a minimálně do neděle zvýšili svůj náskok na čele před Spartou na pět bodů. Dvakrát se trefil...

29. listopadu 2025  17:07,  aktualizováno  21:42

Alégué obvinil fanoušky Hradce z rasismu. Nic se nezměnilo, liga musí něco dělat, říká

Královéhradecký Elbel (vpravo) se snaží zastavit jabloneckého Alegueho.

Jablonecký fotbalista Alexis Alégué po sobotním utkání 17. kola první ligy v Hradci Králové obvinil domácí fanoušky z rasismu. Podle něj vydávali opičí zvuky. Osmadvacetiletý kamerunský křídelník to...

29. listopadu 2025  21:01

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.