Karlovarsko uniká, přehrálo i Budějovice. Mistrovští Lvi nestačili na Kladno

Autor: ,
  22:45
Po vypjatých bitvách v evropských volejbalových pohárech si Lvi Praha i České Budějovice prožili prohraný zápas v domácí extralize, navíc poprvé v sezoně v domácí hale. Pražané stejně jako v říjnu nestačili na Kladno, jemuž se povedl obrat z 0:2 na 3:2. Jihostroj ztratil 1:3 šlágr s lídrem tabulky Karlovarskem. Západočeši tak utekli do šestibodového trháku.
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: VK Karlovarsko

Karlovarsko ve středu vybojovalo přes Atény osmifinále Poháru CEV, na což mu stačily tři sety. Zato Jihočeši svedli úpornou bitvu s Piacenzou a po vítězství 3:1 boj o postup ztratili až v dodatečném zlatém setu. Dnes hosty za třemi body táhl lotyšský univerzál Renars Pauls Jansons, jenž nasbíral 24 bodů.

„Bylo znát, že oba týmy mají za sebou středeční zápas. Ten náš byl emočně hodně vypjatý. Oba týmy bojovaly, ale nám trochu chyběly síly. Navíc bojujeme i se zraněnými, vypadl nám opět Michael Kovařík. Vary byly důslednější a lepší. Kdybychom vyhráli první set, tak to třeba mohlo být jiné. Škoda,“ řekl asistent trenéra Jihostroje Vojtěch Zach.

Lvi ve čtvrtek podlehli 2:3 Berlínu v Lize mistrů a dnes ve své aréně prohráli i s extraligovým rivalem. Nad Kladnem přitom vedli 2:0 na sety. Orli po obratu proměnili třetí mečbol, v souboji reprezentantů kapitán Adam Zajíček zablokoval Jiřího Bendu. Čtvrté Kladno snížilo v tabulce ztrátu na třetí Lvy na pět bodů.

ČEZ extraliga volejbalistů

15. kolo

Ostrava - Odolena Voda 3:0 (21, 21, 20)
Nejvíce bodů: Grzyb 14, Chwastyk 11, Dudzik a Mazoch po 10 - Heiskanen 12, J. Demar 11, Hladík 9.

Beskydy - Zlín 0:3 (-15, -21, -23)
Nejvíce bodů: Přibyl 11, Sztolarik a McCraney po 9 - A. Bartoš 16, Jonah Gilbert 15, Jackson Gilbert 10.

České Budějovice - Karlovarsko 1:3 (-27, 22, -15, -21)
Nejvíce bodů: Calvo 14, Taylor Parks 11, Leština 10 - Jansons 24, Šestan 14, Klimeš 9.

Lvi Praha - Kladno 2:3 (23, 24, -20, -16, -14)
Nejvíce bodů: Ihnát 19, Benda 17, Balagué 15 - J. Svoboda, Van Geel a Čeketa všichni 18.

Liberec - Brno 3:2 (18, -25, 20, -14, 13)
Nejvíce bodů: Borkowski 31, Wiese 14, Suhan a Toman po 10 - Římal 20, Janků 17, Pražák 16.

Příbram - Benátky nad Jizerou 3:0 (18, 23, 21)
Nejvíce bodů: Michelau 14, González 13, Nevjadomskyj 9 - Perry 17, Šulc 9, Krča 7.

Tabulka:

1.Karlovarsko141300139:71134:86439
2.České Budějovice141011237:121180:99433
3.Lvi Praha14921236:171232:110732
4.Kladno14641333:221218:115727
5.Odolena Voda14620628:261226:122922
6.Liberec14513526:281114:120819
7.Brno14512623:301150:118019
8.Příbram14411820:311120:119015
9.Zlín14411818:321073:118415
10.Ostrava13321723:291142:118914
11.Beskydy14311921:321098:120112
12.Benátky nad Jizerou14303816:341061:114412
13.Ústí nad Labem13301912:32936:103710

Liberci byl odečten bod po kontumaci zápasu s Karlovarskem.

Vstoupit do diskuse
Tipsport - partner programu
Alžírsko vs. NigérieFotbal - Čtvrtfinále - 10. 1. 2026:Alžírsko vs. Nigérie //www.idnes.cz/sport
Živě0:2
  • -
  • -
  • -
Pittsburgh vs. CalgaryHokej - - 10. 1. 2026:Pittsburgh vs. Calgary //www.idnes.cz/sport
Živě1:1
  • 2.70
  • 2.50
  • 3.40
San Jose vs. DallasHokej - - 10. 1. 2026:San Jose vs. Dallas //www.idnes.cz/sport
Živě1:2
  • 6.80
  • 4.20
  • 1.48
Colorado vs. ColumbusHokej - - 10. 1. 2026:Colorado vs. Columbus //www.idnes.cz/sport
Živě2:0
  • 1.10
  • 9.00
  • 25.00
Carolina vs. SeattleHokej - - 11. 1. 2026:Carolina vs. Seattle //www.idnes.cz/sport
11. 1. 01:00
  • 1.58
  • 4.68
  • 5.06
Philadelphia vs. TampaHokej - - 11. 1. 2026:Philadelphia vs. Tampa //www.idnes.cz/sport
11. 1. 01:00
  • 3.49
  • 4.20
  • 1.93
Program a výsledky
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
Výsledky

Nejčtenější

Svěží Slováci, Kanada propadla. V zámoří hodnotili dresy pro OH, jak si vedli Češi?

Dresy českých hokejistů pro olympijské hry v Miláně.

Olympijský turnaj se blíží, nominace se postupně představují. Nehodnotí se jen složení kádrů, ale také dresy, v nichž hokejisté v Miláně nastoupí. Renomovaný zámořský web The Athletic sestavil...

Lela Vémola, pornoherečka, Hanychová? Sázkovka má kurzy na moderátorku Ústí

Léla Vémola, Angel Wicky a Agáta Hanychová jsou podle sázkové kanceláře Fortuna...

Jako silvestrovskou legraci pojala sázkovka Fortuna kurzy, které vypsala pro ústecký fotbalový Viagem na téma, kdo bude příští moderátorkou druholigového klubu. Nabízí zajímavá jména v čele s Lelou...

MS v hokeji do 20 let 2026: výsledky šampionátu U20, jak hráli Češi

Čeští junioři se radují z gólu.

Hokejové mistrovství světa do dvaceti let je za námi. Čeští junioři na šampionátu ukázali velmi talentovaný tým a po finálové porážce se Švédskem skončili druzí. Jaká byla jejich cesta ke stříbru i...

PŘEHLEDNĚ: Jistoty i překvapení. Vizitky českých hokejistů, kteří zabojují na OH

David Pastrňák (vlevo) se raduje z gólu proti Německu, přijíždí k němu Lukáš...

Trenér hokejové reprezentace Radim Rulík zveřejnil na úterní tiskové konferenci nominaci na olympijské hry v Miláně. Kdo tedy oblékne dres národního týmu na nejlepším mezinárodním turnaji pod pěti...

Česko - Kanada 6:4. Zasloužená výhra, zase s úderem v závěru. Junioři si zahrají o zlato

Čeští hokejoví junioři oslavují postup do finále světového šampionátu, v...

Potřetí v řadě uspěli. Čeští hokejisté znovu vyprovodili Kanadu z cesty za zlatem na světovém šampionátu juniorů. A opět gólem v závěru. Vítězný gól v rovnocenné semifinálové bitvě v čase 58:46...

Karlovarsko uniká, přehrálo i Budějovice. Mistrovští Lvi nestačili na Kladno

Volejbalisté Karlovarska slaví ve čtvrtfinále proti Odolene Vodě.

Po vypjatých bitvách v evropských volejbalových pohárech si Lvi Praha i České Budějovice prožili prohraný zápas v domácí extralize, navíc poprvé v sezoně v domácí hale. Pražané stejně jako v říjnu...

10. ledna 2026  22:45

Do semifinále fotbalového mistrovství Afriky postoupily Nigérie a Egypt

Victor Osimhen (vlevo) a Semi Ajayi v nigerijských dresech

Egyptští fotbalisté na mistrovství Afriky porazili ve čtvrtfinále v Agadiru obhájce titulu z Pobřeží slonoviny 3:2 a ve středu se utkají o postup do finále se Senegalem. Druhou dvojici tvoří domácí...

10. ledna 2026  19:31,  aktualizováno  22:38

Skvělý Pastrňák šestkrát asistoval, Zacha slavil premiérový hattrick

Aktualizujeme
Bostonský útočník David Pastrňák (vpravo) a Jonny Brodzinski z New Yorku Rangers

Sobotní program hokejové NHL otevřela kanonáda Bostonu proti Rangers. Drtivý výsledek 10:2 pro Bruins režíroval svým novým osobním rekordem díky neuvěřitelným šesti asistencím David Pastrňák. Pozadu...

10. ledna 2026,  aktualizováno  22:37

Pardubice kralovaly ofenzivně, Brno nečekaně krachlo. Nymburk má 20. výhru

Matěj Svoboda z Nymburka atakuje koš Ústí nad Labem.

Dva dny po postupu do osmifinálové části Ligy mistrů zvládli basketbalisté Nymburka v domácí soutěži zápas s Ústím nad Labem. Už jistý vítěz základní části porazil v 21. kole Slunetu 89:60 a připsal...

10. ledna 2026  19:01,  aktualizováno  21:51

Zlepšovák podle JT: Střídačka naproti? Měl jsem tam klid. Slavia však zatím nevítězí

Trenér Jindřich Trpišovský sledoval přípravný zápas Slavie proti Karlsruhe z...

Od našeho zpravodaje ve Španělsku Než aby mžoural proti slunci, které má na jihu Španělska sílu i v lednu, stoupl si Jindřich Trpišovský během druhé půle sobotní přípravy s německým Karlsruhe na opačnou stranu hřiště. Hezky do stínu....

10. ledna 2026  21:24

Slavia po obratu zvítězila nad Táborem, roli favorita potvrdila i Jihlava

Jihlavský Richard Cachnín (vlevo) a David Sýkora z Kolína

Nováček první hokejové ligy Tábor potrápil lídra soutěže Slavii, Pražané však doma v Edenu dotáhli dvougólové manko a zvítězili 4:3. Rozhodl ve třetí třetině v přesilové hře Martin Šťovíček. Vedení...

10. ledna 2026  20:37

Panoš? Mimořádný talent. O Šulcovi jsem nepochyboval. Koubek o svých Plzeňácích

Miroslav Koubek, nový trenér české fotbalové reprezentace.

Opět se stal nejlepším dorostencem roku. Stejně jako v loňském roce. Jiří Maxim Panoš ovládl hlavní kategorii na Galavečeru Našeho fotbalu v Plzni. „Přechod z dorostenecké kategorie do dospělých je...

10. ledna 2026  20:17

Stříbrná Zdráhalová: Ježíš, co tady dělám? Stojím nahoře a Marťa je tam dole

Nikola Zdráhalová jako stříbrná žena na ME rychlobruslařek z trati 1500 metrů

Tolik let doprovázela Martinu Sáblíkovou na velkých akcích, náruživě jí u ledu fandila a oslavovala její medaile, aniž by sama jedinkrát stála na stupních vítězů při vrcholné akci. Zčistajasna je...

10. ledna 2026  20:08

Krutovláda. USK Praha vyhrál v souboji prvního s druhým o 70 bodů

Lucie Válková z SBŠ Ostrava u míče, brání ji Maite Cazorlaová z USK Praha.

Souboj prvního s druhým v lize basketbalistek přinesl drtivé vítězství USK Praha nad SBŠ Ostrava 112:42. Americká pivotka Brionna Jonesová, která se připojila k týmu českých šampionek v novém roce a...

10. ledna 2026  18:32,  aktualizováno  19:26

Doma je pro mě důležité vyhrávat takovýmto rozdílem, řekla Zemanová

Kristýna Zemanová vítězí na cyklokrosovém mistrovství republiky v Ostravě.

V cíli zvedla pravou ruku a roztáhla pět prstů... Kristýna Zemanová právě vybojovala svůj pátý mistrovský titul mezi českými cyklokrosařkami. V Ostravě uspěla s náskokem 90 vteřin před Kateřinou...

10. ledna 2026  19:07

Advantage Consulting, s.r.o.
PEDIATR (110.-140.000Kč+BYT+BONUS)

Advantage Consulting, s.r.o.
Olomoucký kraj
nabízený plat: 110 000 - 140 000 Kč

Dalších 29 886 volných pozic

Peruánec ve Spartě. Posila do ofenzívy Grimaldo zaujal i jako soupeř v předkole

Peruánský ofenzivní hráč Joao Grimaldo (vpravo) právě podepsal smlouvu se...

Hbité levé křídlo, ve sparťanském rozestavení destíka, podhrotový hráč, brzy třiadvacet let, reprezentant Peru. Joao Grimaldo je druhou posilou fotbalové Sparty v zimním přestupním období. Přichází z...

10. ledna 2026  19:02

Není něco špatně? ptal se Hornig po sprintu. Dravá stíhací jízda otázky zahnala

Vítězslav Hornig v cíli stíhacího závodu v Oberhofu.

Od naší zpravodajky v Německu Řítil se cílovou rovinkou a ještě přesupěl kolem Isaka Freye – Nor s modrým číslem pro nejlepšího mladíka Světového poháru jen odevzdaně svěsil ramena. Při projetí páskou si pak oslavně zakřičel....

10. ledna 2026  18:54

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.