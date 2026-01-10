Karlovarsko uniká, přehrálo i Budějovice. Mistrovští Lvi nestačili na Kladno

Karlovarsko ve středu vybojovalo přes Atény osmifinále Poháru CEV, na což mu stačily tři sety. Zato Jihočeši svedli úpornou bitvu s Piacenzou a po vítězství 3:1 boj o postup ztratili až v dodatečném zlatém setu. Dnes hosty za třemi body táhl lotyšský univerzál Renars Pauls Jansons, jenž nasbíral 24 bodů.
„Bylo znát, že oba týmy mají za sebou středeční zápas. Ten náš byl emočně hodně vypjatý. Oba týmy bojovaly, ale nám trochu chyběly síly. Navíc bojujeme i se zraněnými, vypadl nám opět Michael Kovařík. Vary byly důslednější a lepší. Kdybychom vyhráli první set, tak to třeba mohlo být jiné. Škoda,“ řekl asistent trenéra Jihostroje Vojtěch Zach.
Lvi ve čtvrtek podlehli 2:3 Berlínu v Lize mistrů a dnes ve své aréně prohráli i s extraligovým rivalem. Nad Kladnem přitom vedli 2:0 na sety. Orli po obratu proměnili třetí mečbol, v souboji reprezentantů kapitán Adam Zajíček zablokoval Jiřího Bendu. Čtvrté Kladno snížilo v tabulce ztrátu na třetí Lvy na pět bodů.
ČEZ extraliga volejbalistů
15. kolo
Ostrava - Odolena Voda 3:0 (21, 21, 20)
Beskydy - Zlín 0:3 (-15, -21, -23)
České Budějovice - Karlovarsko 1:3 (-27, 22, -15, -21)
Lvi Praha - Kladno 2:3 (23, 24, -20, -16, -14)
Liberec - Brno 3:2 (18, -25, 20, -14, 13)
Příbram - Benátky nad Jizerou 3:0 (18, 23, 21)
Tabulka:
|1.
|Karlovarsko
|14
|13
|0
|0
|1
|39:7
|1134:864
|39
|2.
|České Budějovice
|14
|10
|1
|1
|2
|37:12
|1180:994
|33
|3.
|Lvi Praha
|14
|9
|2
|1
|2
|36:17
|1232:1107
|32
|4.
|Kladno
|14
|6
|4
|1
|3
|33:22
|1218:1157
|27
|5.
|Odolena Voda
|14
|6
|2
|0
|6
|28:26
|1226:1229
|22
|6.
|Liberec
|14
|5
|1
|3
|5
|26:28
|1114:1208
|19
|7.
|Brno
|14
|5
|1
|2
|6
|23:30
|1150:1180
|19
|8.
|Příbram
|14
|4
|1
|1
|8
|20:31
|1120:1190
|15
|9.
|Zlín
|14
|4
|1
|1
|8
|18:32
|1073:1184
|15
|10.
|Ostrava
|13
|3
|2
|1
|7
|23:29
|1142:1189
|14
|11.
|Beskydy
|14
|3
|1
|1
|9
|21:32
|1098:1201
|12
|12.
|Benátky nad Jizerou
|14
|3
|0
|3
|8
|16:34
|1061:1144
|12
|13.
|Ústí nad Labem
|13
|3
|0
|1
|9
|12:32
|936:1037
|10
Liberci byl odečten bod po kontumaci zápasu s Karlovarskem.