V brněnském derby Šelmy naposledy neuspěly v květnu 2023, kdy se oba týmy utkaly o mistrovský titul. Dalších osm duelů patřilo jim. Ve třetím setu přitom hostující celek prohrával už 18:22, zápas ale zakončil šňůrou sedmi bodů.
Liberec vyhrál 3:1 ve Šternberku a na druhém místě má nadále o bod víc než třetí Prostějov. Naopak Olomouc ještě v novém roce nezvítězila, pro pátou porážku za sebou si Šantovka dojela do Ostravy.
Zápas Lvice Praha - Přerov se hraje v neděli, Olymp Praha nastoupí proti NVC Kladno až 18. února.
DATART extraliga volejbalistek
18. kolo
Ostrava - Olomouc 3:0 (20, 16, 22)
Šternberk - Liberec 1:3 (-19, 21, -15, -19)
Prostějov - Frýdek-Místek 3:1 (-23, 19, 10, 17)
KP Brno - Šelmy Brno 0:3 (-19, -20, -22)
Tabulka:
|1.
|Šelmy Brno
|18
|17
|0
|0
|1
|51:10
|1484:1221
|51
|2.
|Liberec
|18
|12
|2
|1
|3
|46:19
|1511:1272
|41
|3.
|Prostějov
|18
|12
|2
|0
|4
|43:20
|1460:1300
|40
|4.
|Přerov
|17
|9
|2
|2
|4
|39:26
|1449:1354
|33
|5.
|Olomouc
|18
|6
|1
|3
|8
|27:38
|1429:1434
|23
|6.
|Ostrava
|17
|4
|4
|0
|9
|29:36
|1351:1449
|20
|7.
|Frýdek-Místek
|18
|4
|3
|2
|9
|30:42
|1501:1616
|20
|8.
|KP Brno
|17
|5
|1
|3
|8
|26:39
|1359:1496
|20
|9.
|Lvice Praha
|17
|4
|2
|3
|8
|29:37
|1373:1457
|19
|10.
|NVC Kladno
|17
|4
|1
|4
|8
|27:41
|1431:1507
|18
|11.
|Šternberk
|18
|3
|3
|1
|11
|26:43
|1409:1560
|16
|12.
|Olymp Praha
|17
|3
|1
|3
|10
|21:43
|1370:1461
|14