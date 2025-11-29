Šelmy zdolaly Olymp a vedou extraligu o čtyři body, Prostějov táhla Madanová

Olymp měl v neutrálním prostředí lepší začátek a překvapil Šelmy výhrou v první sadě 25:21. Favoritky se však dostaly do pohody, 20 bodů na jejich konto přidala Brazilka Jésicca Silvaová, jež dostala od Pavly Šmídové celkem 50 nahrávek. Pražanky po sedmé porážce klesly na poslední místo tabulky.
Na druhou příčku za Šelmy se dostaly úřadující mistryně z Prostějova díky vítězství v Praze nad Lvicemi 3:1. Kubánská univerzálka Dezirett Madanová táhla Hanačky s 23 body. Prostějov vystřídal na druhé příčce Přerov, jenž po pětisetové bitvě a výsledkem 17:15 v rozhodující sadě zdolal Olomouc netradičně v prostějovské hale.
Ještě větší drama se odehrálo v Ostravě. Domácí tým udolal Národní volejbalové centrum až 19:17 v páté sadě, na 25 bodech skončily obě smečařky - domácí Petra Kojdová i Bára Rejmanová v dresu týmu z Kladna. „Hrály jsme první tiebreak sezony. Myslím si, že hrály dost dobrý sport oba týmy. Byly vidět dlouhé výměny, ale my jsme nedohrály vždycky koncovky,“ řekla kapitánka NVC Anežka Mandová. Nováček soutěže poskočil na devátou příčku, ale po základní části do play off nezasáhne.
DATART extraliga volejbalistek
8. kolo
Lvice Praha - Prostějov 1:3 (-15, 12, -16, -23)
Šternberk - Frýdek-Místek 1:3 (-15, -21, 22, -18)
Ostrava - NVC Kladno 3:2 (20, -20, -16, 19, 17)
KP Brno - Liberec 2:3 (21, 23, -16, -22, -13)
Olymp Praha - Šelmy Brno 1:3 (21, -20, -12, -20)
Olomouc - Přerov 2:3 (23, -21, -22, 14, -15)