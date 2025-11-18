Volejbalistky Prostějova se po výhře nad Libercem posunuly na třetí místo

Prostějov zvítězil 25:22, 25:22, 25:20, hlavní oporou obhájkyň titulu a nejproduktivnější hráčkou zápasu byla kubánská univerzálka Dezirett Madanová, autorka 23 bodů.
Domácí tým se musel v utkání poprvé obejít bez Elen Jedličkové. Devatenáctiletá reprezentační blokařka má před sebou dlouhou pauzu, protože podle klubového webu si ve zmíněném duelu se Šelmami přetrhla přední zkřížený vaz v levém koleně a čeká ji operace.
DATART extraliga volejbalistek
6. kolo
Prostějov - Liberec 3:0 (22, 22, 20)
Tabulka
|1.
|Šelmy Brno
|7
|6
|0
|0
|1
|18:6
|567:495
|18
|2.
|Přerov
|6
|4
|1
|1
|0
|17:7
|555:470
|15
|3.
|Prostějov
|6
|4
|1
|0
|1
|15:6
|505:440
|14
|4.
|Liberec
|6
|4
|0
|0
|2
|13:7
|476:383
|12
|5.
|Olomouc
|7
|3
|1
|1
|2
|14:12
|570:555
|12
|6.
|KP Brno
|6
|3
|0
|1
|2
|13:12
|535:563
|10
|7.
|Lvice Praha
|6
|2
|1
|1
|2
|13:11
|509:523
|9
|8.
|Šternberk
|6
|1
|1
|1
|3
|10:15
|506:547
|6
|9.
|Frýdek-Místek
|6
|1
|1
|1
|3
|9:15
|473:553
|6
|10.
|Olymp Praha
|6
|1
|0
|2
|3
|7:16
|488:507
|5
|11.
|Ostrava
|6
|0
|2
|0
|4
|10:16
|535:591
|4
|12.
|NVC Kladno
|8
|1
|0
|0
|7
|6:22
|573:665
|3