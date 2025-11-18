Volejbalistky Prostějova se po výhře nad Libercem posunuly na třetí místo

Autor: ,
  20:45
Mistrovský Prostějov porazil v dohrávce extraligy volejbalistek 3:0 Liberec a posunul se před soupeře na třetí místo v tabulce. Hanačky se vrátily na vítěznou vlnu deset dní po první porážce v soutěži v Brně od vedoucích Šelem. Liberec, který před dnešním zápasem 6. kola rovněž prohrál jen s extraligovým lídrem, klesl na čtvrté místo s dvoubodovou ztrátou na svého přemožitele.

Prostějovské libero Tereza Slavíková přihrává podání ostravských volejbalistek. | foto: Jiří Seidl, MF DNES

Prostějov zvítězil 25:22, 25:22, 25:20, hlavní oporou obhájkyň titulu a nejproduktivnější hráčkou zápasu byla kubánská univerzálka Dezirett Madanová, autorka 23 bodů.

Domácí tým se musel v utkání poprvé obejít bez Elen Jedličkové. Devatenáctiletá reprezentační blokařka má před sebou dlouhou pauzu, protože podle klubového webu si ve zmíněném duelu se Šelmami přetrhla přední zkřížený vaz v levém koleně a čeká ji operace.

DATART extraliga volejbalistek

6. kolo

Prostějov - Liberec 3:0 (22, 22, 20)
Nejvíce bodů: Madanová 23, Jasečková 10, Bažó 8 - Jelínková 15, Fixová a Pavlíková po 10

Tabulka

1.Šelmy Brno7600118:6567:49518
2.Přerov6411017:7555:47015
3.Prostějov6410115:6505:44014
4.Liberec6400213:7476:38312
5.Olomouc7311214:12570:55512
6.KP Brno6301213:12535:56310
7.Lvice Praha6211213:11509:5239
8.Šternberk6111310:15506:5476
9.Frýdek-Místek611139:15473:5536
10.Olymp Praha610237:16488:5075
11.Ostrava6020410:16535:5914
12.NVC Kladno810076:22573:6653
Do Milána v kraťasech. Nová olympijská kolekce se vydala nečekanou cestou

Sourozenci Taschlerovi pózují v nové olympijské kolekci. Hlavními kousky...

Český olympijský výbor představil ve středu kolekci pro nadcházející zimní olympiádu v Miláně a Cortině. Už podeváté ji připravil ve spolupráci se značkou Alpine Pro. Jako inspirace posloužilo dílo...

Česko - San Marino 1:0, mdlý výkon i proti nejhoršímu týmu světa. Trefil se Souček

Tomáš Souček slaví gól v přípravném utkání se San Marinem

Čeští fotbalisté vstup do listopadového reprezentačního srazu zvládli vítězně. Na karvinském stadionu porazili v přípravném zápase San Marino, poslední tým světového žebříčku, jen těsně 1:0. S...

Proč Češi nešli na děkovačku? Necítili jsme jednotu, řekl Souček. Nedvěd se omlouval

Kapitán české reprezentace Tomáš Souček (vpravo) a Vladimír Coufal hovoří s...

Další otázku na odmítnutou děkovačku s fanoušky už tiskoví mluvčí nedovolili. A tak Tomáš Souček, kapitán fotbalové reprezentace, po výhře 6:0 nad Gibraltarem stihl odvyprávět jen část příběhu:...

Říkali mi, že jsem problém. Zhubni, prosím! Taschlerová promluvila o anorexii

Česká krasobruslařka Natálie Taschlerová

Krasobruslařka Natálie Taschlerová sdílela se svými fanoušky emotivní video, ve kterém se vyznala, že od roku 2019 trpí poruchou příjmu potravy. Konkrétně k anorexii ji dohnaly komentáře, které...

Češi děkují Irům, start baráže doma je zase blíž. Jací soupeři už se rýsují?

David Douděra pomáhá na nohy Tomáši Součkovi.

Ještě před začátkem reprezentační přestávky tuhle možnost zmiňoval málokdo. A rázem mají čeští fotbalisté domácí prostředí v úvodním utkání baráže o mistrovství světa takřka jisté. Potřebovali, aby...

Částečná náprava. Sparta i Kometa v Lize mistrů odvety vyhrály, oba týmy ale končí

Sparťan Dzierkals ze Sparty zakončuje proti brankáři Zugu Genonimu.

Po ostudě z minulého týdne si u svých fanoušků alespoň částečně vylepšili renomé, ale pachuť s přístupu k Lize mistrů zůstává. Hokejisté Sparty i Komety Brno své úterní odvetné zápasy osmifinále...

18. listopadu 2025  20:45

Remíza s Portugalskem. Jedenadvacítka obstála s favoritem, ztrácí na něj tři body

Svěřenci trenéra Bílka podali proti Portugalsku houževnatý výkon. Pocítil to i...

Čeští fotbalisté do 21 let v kvalifikaci o postup na mistrovství Evropy remizovali s favorizovaným Portugalskem 0:0 a na lídra skupiny nadále ztrácejí tři body. Portugalci s řadou hvězd v sestavě...

18. listopadu 2025  20:28,  aktualizováno  20:33

Tělo řeklo stačilo. Menšík je zpět a vyhlíží Davis Cup: Oproti Americe je cokoliv lepší

Jakub Menšík na tréninku před Davis Cupem v italské Boloni.

Od naší zpravodajky v Itálii Zápas hrál naposledy 20. října, v Basileji po prvním duelu odstoupil a do Paříže ani neodcestoval. Tenista Jakub Menšík dal přednost zdraví. „Měl jsem různé menší bolístky, které mi nedovolovaly...

18. listopadu 2025  19:40

Pyro k fotbalu patří! Gesto teplického kotle, vybral 15 tisíc na pokutu sklářů

Fanoušci Teplic a jejich pyro.

Aby netrpěl jejich milovaný klub, vlajkonoši fotbalových Teplic částečně uhradí pokutu za pyrotechnickou show, s níž uvítali na hřišti aktéry listopadového ligového utkání s Viktorií Plzeň. Souhrnný...

18. listopadu 2025  18:29

Brněnští házenkáři jasně porazili Lovosice a vystřídali je na třetím místě extraligy

Lovosický Pavel Chotěborský slaví gól do sítě Brna.

Brněnští házenkáři porazili v předehrávce 11. kola extraligy Lovosice jednoznačně 37:23 a vystřídali soupeře na třetím místě tabulky. Královopolský tým má nyní stejně bodů jako „Lovci“ a Dukla Praha,...

18. listopadu 2025  18:13

Do baráže s jiným kapitánem, rozhodl svaz. Souček reagoval: Mrzí mě to, chci spojovat

Tomáš Souček se raduje ze své branky proti Gibraltaru

Fotbalovou reprezentaci příští rok v březnu v barážovém semifinále nepovede Tomáš Souček jako kapitán. Vedení asociace mu odebralo pásku za chování týmu směrem k fanouškům po pondělním utkání proti...

18. listopadu 2025  15:31,  aktualizováno  17:49

V zámoří zírají: čtyři čeští gólmani na jedno utkání NHL! Po zranění je zpět i bek Gudas

Český brankář Lukáš Dostál z Anaheimu slaví vítězství s obráncem Radkem Gudasem.

Čeští hokejoví fanoušci dobře tušili, že tento okamžik v sezoně přijde. Tuzemská brankářská škola má v NHL početné zastoupení, v Anaheimu a Utahu dokonce v tandemech. Když na sebe tak v pondělí večer...

18. listopadu 2025  17:30

Že nebude Alcaraz? Potěšilo mě to, říká Lehečka. A teď vzhůru na brzké utkání

Jiří Lehečka na tréninku před Davis Cupem v italské Boloni.

Od naší zpravodajky v Itálii V týmu kapitána Tomáš Berdycha, který se v italské Boloni sešel v plné síle, plní roli jedničky. Ve 24 letech je tenista Jiří Lehečka zkušeným hráčem, který pravidelně jezdí na daviscupové srazy. A i...

18. listopadu 2025  16:17

Obhájci jsou v osmifinále. Perušič se Schweinerem na MS porazili Chilany

Ondřej Perušič (vpravo) a David Schweiner se radují během utkání o bronz.

Beachvolejbalisté Ondřej Perušič s Davidem Schweinerem na mistrovství světa v Adelaide porazili Chilany Estebana a Marka Grimaltovy 21:14, 25:27, 15:10 a při obhajobě titulu postoupili do osmifinále....

18. listopadu 2025  7:38,  aktualizováno  15:36

Bartoň nominoval opory Barcelony, v týmu pro kvalifikaci MS je i nehrající Kyzlink

Luboš Bartoň na lavičce USK Praha

Opory Barcelony Tomáš Satoranský a Jan Veselý nechybí v nominaci českých basketbalistů na kvalifikační zápasy mistrovství světa proti Švédsku a v Estonsku, v nichž bude debutovat nový trenér Luboš...

18. listopadu 2025  15:28

Štafeta s olympijským ohněm: tři stovky italských měst za dva měsíce

Pochodně s olympijským a paralympijským ohněm pro hry v Milánu a Cortině 2026

Štafeta s olympijským ohněm před zimními hrami 2026 zavítá do 300 italských měst, bude k vidění na 60 místech zařazených na seznam kulturního dědictví UNESCO. Kompletní dvouměsíční trasu, která začne...

18. listopadu 2025  14:48

