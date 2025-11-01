Juniorky vzdorovaly favoritkám, volejbalistky Prostějova ale nakonec vládly

Hanačky pod vedením kouče Petra Zapletala zatím ztratily v úvodu sezony jeden bod za výhru 3:2 nad Přerovem a dnes splnily roli favoritek proti hráčkám NVC, které udolaly 25:23, 26:24 a 25:14. I v dresu kladenského celku nasbírala nejvíce bodů univerzálka, Anežka Sirůčková se zastavila na 16 bodech. NVC dál čeká na první výhru při premiéře mezi domácí elitou.
„Očekávali jsme, že to nebude lehký zápas, což se potvrdilo. První dva sety hrálo NVC velice dobře na přihrávce, v útoku i v obraně, je to dravý tým. Hodně nás potrápil, až ve třetím setu jsme trochu víc odskočili díky dobrému servisu, i naše větší zkušenosti už byly víc vidět. Nicméně můžeme být hodně rádi za vítězství 3:0, protože úvodní dvě sady byly moc vyrovnané,“ řekl kouč Zapletal.
Na druhém místě tabulky vystřídal Liberec přerovské rivalky. Dukla vyhrála 3:1 v Praze nad nováčkem soutěže Lvicemi 3:1, zranila se jí však kapitánka a reprezentační libero Lucie Kolářová. Hvězdou Lvic byla s 27 body Simona Jelínková. Přerov ztratil bod po výhře 3:2 v Brně nad Královým Polem. Devět bodů mají také čtvrté Šelmy Brno, které bez problémů uspěly ve Frýdku-Místku.
První výhry se dočkaly úřadující vicemistryně z Olomouce. Ve šternberské hale, kde našly azyl při rekonstrukci vlastní haly, zdolaly domácí Sokol 3:2. Další pětisetovou bitvu zvládly v hale Olympu lépe Ostravanky, nicméně jsou stále předposlední.
DATART extraliga volejbalistek
4. kolo
Prostějov - NVC Kladno 3:0 (23, 24, 14)
Lvice Praha - Liberec 1:3 (19, -15, -19, -14)
Olomouc - Šternberk 3:2 (16, -15, -20, 15, 11)
Frýdek-Místek - Šelmy Brno 0:3 (-19, -20, -15)
KP Brno - Přerov 2:3 (-14, -18, 23, 21, -10)
Olymp Praha - Ostrava 2:3 (21:25, 25:20, 22:25, 25:14, 13:15)