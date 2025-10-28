Olymp se sklonil. Pražské volejbalové derby hravě vyhrály Lvice

Olymp hrál z pražských klubů v extralize sám od roku 2014, kdy se z ekonomických důvodů odhlásila Slavia. O návrat na výsluní se pak pokoušel Tatran Střešovice, ale v baráži neuspěl.
Lvice se letos do extraligy zapojily po rozšíření na 12 klubů, v minulém kole zdolaly bez ztráty setu brněnské Šelmy a nyní i pražského rivala.
Tým dirigovaný zkušenou nahrávačkou Simonou Bajusz se v útoku opíral především o smečařky Markétu Kukučovou a Katelyn Smithovou, volejbalistky Olympu nedovedla k vítězství ani výrazná blokařská převaha.
DATART extraliga volejbalistek
3. kolo
Olymp Praha - Lvice Praha 0:3 (-23, -21, -18)
Tabulka:
|1.
|Prostějov
|3
|2
|1
|0
|0
|9:3
|296:240
|8
|2.
|Přerov
|3
|2
|0
|1
|0
|8:4
|269:245
|7
|3.
|Liberec
|3
|2
|0
|0
|1
|7:3
|243:195
|6
|4.
|Lvice Praha
|3
|2
|0
|0
|1
|7:3
|236:217
|6
|5.
|KP Brno
|3
|2
|0
|0
|1
|7:5
|271:271
|6
|6.
|Šelmy Brno
|3
|2
|0
|0
|1
|6:5
|249:249
|6
|7.
|Frýdek-Místek
|3
|1
|1
|0
|1
|7:6
|276:296
|5
|8.
|Šternberk
|3
|1
|1
|0
|1
|6:6
|256:255
|5
|9.
|Olymp Praha
|3
|1
|0
|1
|1
|5:7
|265:258
|4
|10.
|Olomouc
|3
|0
|0
|1
|2
|2:9
|224:262
|1
|11.
|Ostrava
|3
|0
|0
|0
|3
|3:9
|249:290
|0
|12.
|NVC Kladno
|3
|0
|0
|0
|3
|2:9
|210:266
|0