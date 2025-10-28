Olymp se sklonil. Pražské volejbalové derby hravě vyhrály Lvice

Autor: ,
  17:19
V extralize volejbalistek se po více než 11 letech hrálo pražské derby a Olymp v něm ve své hale nečekaně podlehl nováčkovi nejvyšší soutěže Lvicím hladce 0:3. Vítězný celek se po dohrávce třetího kola posunul s dvěma výhrami na čtvrté místo, Olymp je devátý.

Simona Bajusz se rozbíhá na podání. | foto: Jiří Seidl, MF DNES

Olymp hrál z pražských klubů v extralize sám od roku 2014, kdy se z ekonomických důvodů odhlásila Slavia. O návrat na výsluní se pak pokoušel Tatran Střešovice, ale v baráži neuspěl.

Lvice se letos do extraligy zapojily po rozšíření na 12 klubů, v minulém kole zdolaly bez ztráty setu brněnské Šelmy a nyní i pražského rivala.

Tým dirigovaný zkušenou nahrávačkou Simonou Bajusz se v útoku opíral především o smečařky Markétu Kukučovou a Katelyn Smithovou, volejbalistky Olympu nedovedla k vítězství ani výrazná blokařská převaha.

DATART extraliga volejbalistek

3. kolo

Olymp Praha - Lvice Praha 0:3 (-23, -21, -18)
Nejvíce bodů: Průšová a Drahorádová po 9, Doudová 7 - Kukučová 17, Smithová 14, Holubcová a Melicharová po 8.

Tabulka:

1.Prostějov321009:3296:2408
2.Přerov320108:4269:2457
3.Liberec320017:3243:1956
4.Lvice Praha320017:3236:2176
5.KP Brno320017:5271:2716
6.Šelmy Brno320016:5249:2496
7.Frýdek-Místek311017:6276:2965
8.Šternberk311016:6256:2555
9.Olymp Praha310115:7265:2584
10.Olomouc300122:9224:2621
11.Ostrava300033:9249:2900
12.NVC Kladno300032:9210:2660
Vstoupit do diskuse
title=Tipsport - partner programu
Litvínov vs. OlomoucHokej - 19. kolo - 28. 10. 2025:Litvínov vs. Olomouc //www.idnes.cz/sport
Živě1:0
  • 1.27
  • 4.40
  • 30.00
Kladno vs. LiberecHokej - 19. kolo - 28. 10. 2025:Kladno vs. Liberec //www.idnes.cz/sport
Živě3:2
  • 1.54
  • 3.50
  • 7.80
K. Vary vs. Ml. BoleslavHokej - 19. kolo - 28. 10. 2025:K. Vary vs. Ml. Boleslav //www.idnes.cz/sport
Živě3:3
  • 2.90
  • 2.25
  • 3.70
Třinec vs. Č. BudějoviceHokej - 19. kolo - 28. 10. 2025:Třinec vs. Č. Budějovice //www.idnes.cz/sport
Živě3:2
  • 1.37
  • 5.00
  • 7.80
Kometa vs. Hradec Kr.Hokej - 19. kolo - 28. 10. 2025:Kometa vs. Hradec Kr. //www.idnes.cz/sport
Živě1:0
  • 1.54
  • 4.40
  • 5.60
Sparta vs. BohemiansFotbal - 13. kolo - 28. 10. 2025:Sparta vs. Bohemians //www.idnes.cz/sport
Živě1:0
  • 1.30
  • 5.41
  • 8.98
Program a výsledky
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
Výsledky

Nejčtenější

KVÍZ: Poznáte sporty podle fotky? Otestujte si, zda máte přehled

Jsou sporty, které aspoň jednou v životě musel vidět snad každý. Ale co ty, které nejsou v Česku tolik na očích? Poznáte bez potíží všechny? Otestujte svůj přehled ve velkém kvízu.

Rijeka - Sparta 0:0, sudí zápas po půli kvůli počasí ukončil, dohrávat se bude v pátek

Od našeho zpravodaje v Chorvatsku Sparťanští fotbalisté ve svém druhém vystoupení v Konferenční lize odehráli v Rijece zatím jen poločas, poté anglický sudí Robert Jones zápas za stavu 0:0 kvůli nepříznivému počasí a neregulérnímu...

AS Řím - Plzeň 1:2, dva slepené góly a senzační výhra, Dybala z penalty jen snížil

Plzeňští fotbalisté slaví ve 3. kole Evropské ligy senzační výhru. Na půdě AS Řím vyhráli 2:1 a zůstávají v soutěži neporažení. Rozhodli dvěma góly během tří minut v první půli. Nejprve se po pěkné...

Petra Kvitová je podruhé těhotná. Ze syna bude velký bráška, oznámila tenistka

Bývalá profesionální česká tenistka Petra Kvitová (35) je podruhé těhotná. Radostnou novinu oznámila svým fanouškům na Instagramu. Loni v červenci se jí narodil syn Petr.

Lauro, vydrž! Blízcí popsali poslední okamžiky Dahlmeierové na Laila Peak

Od tragické smrti Laury Dahlmeierové uběhly už téměř tři měsíce, o podrobnostech neštěstí se však zatím veřejnost dozvěděla jen málo. Další díl skládačky nyní přinesl německý Spiegel, který hovořil s...

ONLINE: Litvínov vede, lídr drží náskok nad Budějovicemi. Pardubice prohrávají

Sledujeme online

Hokejová extraliga nezastavuje ani na svátek, hraje se na šesti stadionech. Úterní program startuje v 15.30 zápasem Litvínova a Olomouce, nabízí také souboj Hradce Králové s Kometou a vedoucího...

28. října 2025  15:20,  aktualizováno  17:31

Olymp se sklonil. Pražské volejbalové derby hravě vyhrály Lvice

V extralize volejbalistek se po více než 11 letech hrálo pražské derby a Olymp v něm ve své hale nečekaně podlehl nováčkovi nejvyšší soutěže Lvicím hladce 0:3. Vítězný celek se po dohrávce třetího...

28. října 2025  17:19

Tragédie v Itálii. Brankář Interu Milán srazil vozíčkáře, důchodce nepřežil

Náhradní brankář fotbalistů Interu Milán Josep Martínez cestou na úterní trénink srazil důchodce na elektrickém vozíku. Jedenaosmdesátiletý muž nehodu nepřežil. Podle italské policie nejspíš omdlel a...

28. října 2025  17:16

ONLINE: Sparta - Bohemians 1:0, po rohu jásá Martinec. Gól hostů předtím neplatil

Sledujeme online

Sparťanští fotbalisté se mohou vrátit na čelo ligové tabulky. V odloženém zápase 13. kola hrají doma s Bohemians, utkání má výkop v 17 hodin a sledovat ho můžete v podrobné online reportáži.

28. října 2025  16:05,  aktualizováno  17:10

Slávistické béčko si poradilo s Ústím, v Národní lize jde na pátou příčku

Fotbalisté Slavie B v předehrávce 15. kola druhé ligy porazili doma Ústí nad Labem 2:1. Pražané rozhodli brankami v úvodu obou poločasů, první gól dal Daniel Toula už po 19 sekundách od výkopu....

28. října 2025  16:44

ONLINE: Samko poslal do čtvrtfinále poháru Karvinou. V akci Jablonec s Duklou

Sledujeme online

Prvním čtvrtfinalistou aktuálního ročníku domácího poháru jsou fotbalisté Karviné. Ti doma porazili Slovácko 1:0, když parádní vítězný gól vstřelil v závěru zpoza vápna Samko. Od 17 hodin hraje...

28. října 2025  13:45,  aktualizováno  16:28

ONLINE: Nymburk v hale Alby Berlín. V Lize mistrů se perou o postup

Sledujeme online

Nymburští basketbalisté se poprvé v sezoně Ligy mistrů představí v hale soupeře, v úterý je od 20:00 čeká duel na palubovce Alby Berlín. Český šampion má na kontě jednu výhru a jednu porážku a...

28. října 2025  16:08

Terapie psychedeliky změnila Hemskému život: Restart mozku, cítím se na osmnáct

Vyhrál mistrovství světa i extraligový titul s klubem, kde vyrostl. Z olympiády má bronz, v NHL odehrál i s play off 888 zápasů a získal 593 bodů. Jenže závěr kariéry přinášel hokejistovi Aleši...

28. října 2025  15:01

Lehečka byl proti rozjetému Monačanovi bez šance, v Paříži končí po prvním klání

Tenista Jiří Lehečka ani při třetím startu v hlavní soutěži halového turnaje Masters v Paříži nepřešel přes 1. kolo. S Valentinem Vacherotem z Monaka aktuální česká jednička prohrála za necelou...

28. října 2025  12:45,  aktualizováno  14:49

Program ZOH 2026: kdy sledovat české sportovce na olympiádě v Miláně a Cortině?

Do zimních olympijských her v roce 2026 zbývá něco přes tři měsíce. Největší sportovní svátek hostí italská města Milán a Cortina od 6. do 22. února. Už teď se můžete podívat na program jednotlivých...

28. října 2025  13:14

Naučte své děti plavat bezpečně a zábavně. Podzim je na to ideální doba
Naučte své děti plavat bezpečně a zábavně. Podzim je na to ideální doba

Naučte své děti plavat bezpečně a zábavně. Podzim je na to ideální doba

Bomba, co otřese finským hokejem. Kluby si přejí zánik první ligy, navrhují revoluci

Na finské hokejové scéně se schyluje k velkému převratu. Oficiální razítko schází, ale zaběhnuté pořádky se mohou už od příští sezony změnit. Nejvyšší soutěž stojí před zánikem, nahradit ji má nová...

28. října 2025  12:45

Alcaraz a Sinner? Takovou dominanci tenis nezažil. Vidím nový trend, líčí expert Žofka

Premium

Coby dlouholetý tenisový trenér a znalec má přehled o slavných kapitolách v dějinách tohoto sportu, přesto ho končící letošní sezona zaskočila. „Nečekal jsem, že Alcaraz a Sinner budou ostatní...

28. října 2025

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.