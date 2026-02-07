Vedoucí Karlovarsko prohrálo i v Odolena Vodě, druhé Budějovice padly v Příbrami

Odolena Voda poměrně hladce vyhrála první i čtvrtý set, v tie-breaku pak pětatřicetiletý australský smečař Luke Smith vytloukl karlovarský blok a proměnil mečbol na 15:13. Středočeši zůstali jediným neporaženým celkem soutěže v domácím prostředí, ve své hale zvítězili i podesáté za sebou.
Příbram i díky osmi esům nesmlouvavě ukončila českobudějovickou sérii pěti výher. Po těsném výsledku 25:23 zvítězil domácí celek v obou dalších setech 25:21. Jihostroj ztrácí na první místo dva body.
Kladno v pěti předchozích zápasech hrálo pokaždé pět setů, tentokrát jen tři, ale radost z toho nemělo. Ve středočeském derby prohrálo v Benátkách nad Jizerou a připsalo si čtvrtý nezdar za sebou. Vítězové díky tomu udrželi naději na postup do předkola, na desátý Zlín ztrácejí tři body.
ČEZ extraliga volejbalistů
21. kolo
Benátky nad Jizerou - Kladno 3:0 (23, 17, 22)
Příbram - České Budějovice 3:0 (23, 21, 21)
Odolena Voda - Karlovarsko 3:2 (17, -18, -19, 17, 13)
Ústí nad Labem - Beskydy 3:2 (16, -19, -22, 20, 10)
Ostrava - Liberec 0:3 (-16, -16, -23)
Tabulka:
|1.
|Karlovarsko
|19
|16
|0
|1
|2
|50:14
|1533:1224
|49
|2.
|České Budějovice
|20
|14
|2
|1
|3
|52:18
|1676:1430
|47
|3.
|Lvi Praha
|18
|12
|2
|1
|3
|46:20
|1543:1370
|41
|4.
|Odolena Voda
|19
|9
|4
|0
|6
|43:32
|1697:1648
|35
|5.
|Kladno
|19
|6
|5
|4
|4
|42:36
|1693:1664
|32
|6.
|Liberec
|20
|8
|3
|3
|6
|41:37
|1674:1732
|32
|7.
|Brno
|19
|6
|2
|3
|8
|31:42
|1565:1627
|25
|8.
|Ostrava
|19
|6
|2
|1
|10
|33:39
|1595:1661
|23
|9.
|Příbram
|20
|6
|1
|2
|11
|30:43
|1609:1700
|22
|10.
|Zlín
|19
|5
|2
|2
|10
|27:44
|1509:1645
|21
|11.
|Benátky nad Jizerou
|19
|5
|0
|3
|11
|23:43
|1442:1535
|18
|12.
|Ústí nad Labem
|19
|3
|2
|2
|12
|21:48
|1441:1582
|15
|13.
|Beskydy
|20
|3
|1
|3
|13
|27:50
|1610:1769
|14