V basketbalovém světě jsou trenéři ze Srbska vyhlášení svými despotickými metodami. Legendy řemesla jako Duško Vujoševič, Željko Obradovič, Dušan Ivkovič a další své týmy k vynikajícím výsledkům dovedli režimem připomínajícím vojnu.
„A já jsem pro! Profesionální sport není pěkný. Je stresující, proto i tréninky by měly probíhat v napětí, v jakém se hraje zápas. Je to válka a my jsme válečníci. Nezajímá mě nic okolo. Jsme tady, abychom v té válce klidně i padli,“ prohlásil krajan zmíněných kapacit Ivan Blagojevič na uvítanou v Brně, kde převzal tamní volejbalisty.
Ti se tak mohou připravit na to, že je čeká daleko větší změna, než obvykle výměnu kouče provází. I když jejich nový trenér raději zdůrazní: „Pod krkem hráče rukou držet nebudu. Někdy bych rád, to ano, ale nechystám se k tomu.“
Jde o narážku na jedenáct let slavnou scénu ze srbské basketbalové ligy, kdy na střídačce Partizanu Bělehrad její vůdce Vujoševič přiškrtil hvězdu týmu Bogdana Bogdanoviče.
„V Srbsku takhle pracovat můžete. Tam když řeknete mužstvu, že ho čeká poslední den na zemi, a když prohrajeme, že už nebude žádné zítra, je to normální. V zahraničí ale každý kouč musí porozumět odlišnosti prostředí a jiné mentalitě lidí kolem sebe. To poznali i ti nejlepší trenéři ze Srbska. Chytíte cizince z jiné země pod krkem a riskujete, že nebude hrát, to by bylo kontraproduktivní. Dobrý kouč by se měl zorientovat v prostředí, najít optimální balanc a uplatnit takové metody, aby tým byl úspěšný a hráči se rozvíjeli. Nebýt ani tvrdý, ani měkký, ale vyvážený,“ hlásí svoji pravdu Blagojevič.
Na místě trenéra Volejbalu Brno vystřídal Ondřeje Marka, který se po více než deseti letech u mužů přesunul v rámci jedné haly v brněnské Kounicově ulici k dámským Šelmám. A dorazil s přesvědčením, že jde k mužstvu vylepšit jeho nečekané 5. místo z minulé sezony v extralize.
„Ivan nás ze všech kandidátů oslovil nejvíc. Ostatní se ptali, co a jak v Brně funguje. Ivan přišel a řekl, jak to – pokud nastoupí – fungovat bude. Proto je tady. Má svoji jasnou představu a v rámci našich možností si za ní půjde. Pro nás je vhodnější ten, kdo sám řídí, než ten, kdo by se chtěl raději vézt,“ vysvětlil sázku na bojovně naladěného Srba manažer brněnských volejbalistů Michal Hrazdira.
Blagojevič se dušuje, že zatímco diktaturu v českém prostředí zavádět nemíní, srbský zvyk pracovat do úmoru s mladými hráči do Brna přenese. Na uplatnění svých myšlenek má zhruba půl druhého měsíce; extraliga startuje v druhé polovině října.
„Český národní tým do 21 let skončil nedávno čtvrtý na mistrovství světa. To mi ukazuje, že váš volejbal je na vzestupu, a je to pro mě dobrý signál,“ vyvozuje z výsledků mládežnické reprezentace trenér.
„Uroš Kovačevič, s nímž jsme vyhráli mistrovství Evropy, byl jedním z nejlepších hráčů srbské ligy už v šestnácti. Ivan Miljkovič, náš nejlepší volejbalista, měl jedenadvacet a vyhrál se Srbskem olympiádu v Sydney. Jinde by se asi řeklo, že byl mladý. V Srbsku ne. Dokud jsme se toho pevně drželi, měli jsme špičkovou ligu, špičkovou reprezentaci a hráče v nejlepších ligách v Evropě. Poslední dobou jsme z toho trochu ustoupili a hned máme výsledky slabší. Mladí můžou dokázat všechno, pokud chtějí,“ míní Blagojevič.
V Brně ho ovšem zaujal mix mladších a zkušenějších hráčů, s nimiž začíná pracovat. S tím, že od všech bude vyžadovat boj na krev. „Mám zde v týmu Kamila Baránka, který prošel mnoha soutěžemi a jeho naturel je stejný jako můj. Rozumíme si. Znám i Miloše Nadaždina, toho jsem jako mladého trénoval. Potenciál tu podle zápasů z loňska, které jsem viděl, je. Myslím si, že spolu můžeme dokázat něco velkého,“ tvrdí srbský kouč.