České Budějovice stále neztratily set, volejbalisté Ostravy a Beskyd opět padli

Beskydy uhrály v Českých Budějovicích v prvním setu 18 bodů, ale v posledním už jen deset. Paradoxně však ve svém středu měly nejproduktivnějšího hráče zápasu, kterým byl s 13 body Jakub Malík.
Také třetí Kladno udrželo neporazitelnost, v Liberci však zvítězilo až po pětisetovém boji. Příbram proti Zlínu nevyužila tři mečboly ve třetí sadě, další tři v tiebreaku a nakonec poslední set prohrála 25:27.
|
Ostravští volejbalisté po prvním setu otevřeli Brnu klec. Dál čekají na výhru
Vedle Beskyd marně usilovala o první vítězství také Ostrava. Ta poprvé nastoupila doma a nad Brnem vyhrála úvodní sadu, ale v dalších už na soupeře nestačila.
ČEZ extraliga volejbalistů
5. kolo
Ostrava - Brno 1:3 (23, -22, -20, -20)
České Budějovice - Beskydy 3:0 (18, 17, 10)
Ústí nad Labem - Karlovarsko 1:3 (-19, -21, 22, -13)
Lvi Praha - Benátky nad Jizerou 3:0 (21, 17, 20)
Liberec - Kladno 2:3 (-18, 17, -22, 22, -12)
Příbram - Zlín 2:3 (20, 14, -26, -17, -25)
Tabulka
|1.
|České Budějovice
|5
|5
|0
|0
|0
|15:0
|379:281
|15
|2.
|Karlovarsko
|5
|4
|0
|0
|1
|12:5
|408:296
|12
|3.
|Kladno
|4
|2
|2
|0
|0
|12:5
|369:354
|10
|4.
|Lvi Praha
|4
|3
|0
|0
|1
|10:4
|337:296
|9
|5.
|Brno
|5
|3
|0
|0
|2
|9:9
|403:409
|9
|6.
|Liberec
|5
|2
|0
|1
|2
|9:10
|362:431
|6
|7.
|Benátky nad Jizerou
|4
|2
|0
|0
|2
|6:7
|291:299
|6
|8.
|Odolena Voda
|4
|1
|1
|0
|2
|8:9
|382:410
|5
|9.
|Zlín
|5
|1
|1
|0
|3
|6:12
|401:438
|5
|10.
|Příbram
|5
|1
|0
|1
|3
|8:12
|462:471
|4
|11.
|Ústí nad Labem
|4
|1
|0
|0
|3
|4:10
|298:321
|3
|12.
|Beskydy
|5
|0
|0
|1
|4
|5:15
|424:475
|1
|13.
|Ostrava
|3
|0
|0
|1
|2
|3:9
|261:296
|1