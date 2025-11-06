České Budějovice stále neztratily set, volejbalisté Ostravy a Beskyd opět padli

  21:53
Volejbalisté Českých Budějovic neztratili set ani v pátém kole extraligy. Jihostroji tentokrát nedokázaly vzdorovat Beskydy, které naopak i popáté prohrály. Tabulku Jihočeši vedou s náskokem tří bodů před Karlovarskem, které zvítězilo v Ústí nad Labem 3:1.
Libero ostravských volejbalistů Jakub Motyčka vybírá ulívku brněnských...

Libero ostravských volejbalistů Jakub Motyčka vybírá ulívku brněnských volejbalistů. | foto: Jiří Seidl, MF DNES

Ostravský smečař Michal Grzyb vybírá míč těsně za sítí.
Brněnské libero Daniel Waclaw a smečař David Janků se radují z bodu.
Ostravský smečař Jakub Grzegolec se snaží dostat balon přes brněnský blok.
Michal Grzyb z Ostravy přihrává podání Brňanů.
Beskydy uhrály v Českých Budějovicích v prvním setu 18 bodů, ale v posledním už jen deset. Paradoxně však ve svém středu měly nejproduktivnějšího hráče zápasu, kterým byl s 13 body Jakub Malík.

Také třetí Kladno udrželo neporazitelnost, v Liberci však zvítězilo až po pětisetovém boji. Příbram proti Zlínu nevyužila tři mečboly ve třetí sadě, další tři v tiebreaku a nakonec poslední set prohrála 25:27.

Ostravští volejbalisté po prvním setu otevřeli Brnu klec. Dál čekají na výhru

Vedle Beskyd marně usilovala o první vítězství také Ostrava. Ta poprvé nastoupila doma a nad Brnem vyhrála úvodní sadu, ale v dalších už na soupeře nestačila.

ČEZ extraliga volejbalistů

5. kolo

Ostrava - Brno 1:3 (23, -22, -20, -20)
Nejvíce bodů: Chwastyk a Grzyb po 16, Grzegolec 12 - Janků 18, Nadaždin a Baránek po 15.

České Budějovice - Beskydy 3:0 (18, 17, 10)
Nejvíce bodů: Okolič 12, Brichta 10, Cordeiro a Taylor Parks po 7 - Malík 13, Zelenka 5, Přibyl 4.

Ústí nad Labem - Karlovarsko 1:3 (-19, -21, 22, -13)
Nejvíce bodů: M. Lank 17, Duncanson a Haronga po 8 - Rodríguez 17, Špulák 16, Šestan 15.

Lvi Praha - Benátky nad Jizerou 3:0 (21, 17, 20)
Nejvíce bodů: Benda 14, Balague 13, Ihnát 9 - Perry 12, Černý 8, Kop 7

Liberec - Kladno 2:3 (-18, 17, -22, 22, -12)
Nejvíce bodů: Toman 21, Wiese 14, M. Kriško 13 - Rosa 25, Čeketa 18, J. Svoboda 15

Příbram - Zlín 2:3 (20, 14, -26, -17, -25)
Nejvíce bodů: González 28, Michelau 15, Hobern 13 - Gilbert 23, Egharevba 15, Luska 12

Tabulka

1.České Budějovice5500015:0379:28115
2.Karlovarsko5400112:5408:29612
3.Kladno4220012:5369:35410
4.Lvi Praha4300110:4337:2969
5.Brno530029:9403:4099
6.Liberec520129:10362:4316
7.Benátky nad Jizerou420026:7291:2996
8.Odolena Voda411028:9382:4105
9.Zlín511036:12401:4385
10.Příbram510138:12462:4714
11.Ústí nad Labem410034:10298:3213
12.Beskydy500145:15424:4751
13.Ostrava300123:9261:2961
Výsledky

