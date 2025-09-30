Brněnští házenkáři porazili Zubří a dostali se do čela extraligy

  19:35
Brněnští házenkáři porazili v předehrávce 5. kola extraligy Zubří 29:26 a nejméně do neděle se posunuli do čela tabulky. Mají nyní dvoubodový náskok před Plzní, která ale odehrála o dva zápasy méně, a pokud potvrdí na konci týdne roli jasného favorita ve Zlíně, na první místo se vrátí.

Momentka ze zápasu Handballu Brno (v modrém) a Lovosic ve čtvrtfinále extraligy. Gól slaví Alexandr Moješcik z Brna. (22. března 2025) | foto: Natalia Jagelská, Handball Brno

Brňané v šestém utkání v sezoně vybojovali páté vítězství. Proti Zubří, které v minulém kole porazilo mistrovskou Karvinou, ztratili čtyřbrankové vedení z prvního poločasu a po změně stran byli až o tři góly pozadu. „Ta desetiminutovka (v úvodu druhé půle) nám hodně ufrnkla, vypadli jsme z koncentrace, ale naštěstí jsme to zvládli,“ řekl České televizi autor čtyř brněnských gólů Martin Kocich.

Ještě v 54. minutě vedli hosté 25:24, ale pak si Brňané vzali třemi góly za sebou vedení zpět. Čtyři ze svých devíti branek dal v závěrečné čtvrthodině nejlepší střelec zápasu Alexander Moješcik.

„Jako kdybychom se uspokojili s tím, že už se nic nemůže stát, že by to Brno zabalilo... Naopak jsme udělali tři nebo čtyři technické chyby, úplně zbytečné, Brno se dotáhlo na remízu a pak už to bylo vabank,“ řekl po druhé porážce v sezoně Jakub Hrstka, s šesti brankami lídr Zubří.

Chance extraliga házenkářů

předehrávka 5. kola:

KP Brno - Zubří 29:26 (14:12)
Nejvíce branek: Moješcik 9, Žunič 4, Kocich 4/2 - Hrstka 6/3, Mořkovský 5, Palát 4

Tabulka:

1.KP Brno6501178:16210
2.Talent tým Plzeňského kraje4400136:968
3.Karviná4301142:1086
4.Frýdek-Místek3300102:836
5.Dukla Praha4301123:1106
6.Zubří5302153:1476
7.Jičín4202115:1204
8.Lovosice210162:702
9.Kopřivnice400496:1160
10.Nové Veselí400498:1240
11.Zlín4004109:1360
12.Strakonice400491:1330
