Brňané v šestém utkání v sezoně vybojovali páté vítězství. Proti Zubří, které v minulém kole porazilo mistrovskou Karvinou, ztratili čtyřbrankové vedení z prvního poločasu a po změně stran byli až o tři góly pozadu. „Ta desetiminutovka (v úvodu druhé půle) nám hodně ufrnkla, vypadli jsme z koncentrace, ale naštěstí jsme to zvládli,“ řekl České televizi autor čtyř brněnských gólů Martin Kocich.
Ještě v 54. minutě vedli hosté 25:24, ale pak si Brňané vzali třemi góly za sebou vedení zpět. Čtyři ze svých devíti branek dal v závěrečné čtvrthodině nejlepší střelec zápasu Alexander Moješcik.
„Jako kdybychom se uspokojili s tím, že už se nic nemůže stát, že by to Brno zabalilo... Naopak jsme udělali tři nebo čtyři technické chyby, úplně zbytečné, Brno se dotáhlo na remízu a pak už to bylo vabank,“ řekl po druhé porážce v sezoně Jakub Hrstka, s šesti brankami lídr Zubří.
Chance extraliga házenkářů
předehrávka 5. kola:
KP Brno - Zubří 29:26 (14:12)
Tabulka:
|1.
|KP Brno
|6
|5
|0
|1
|178:162
|10
|2.
|Talent tým Plzeňského kraje
|4
|4
|0
|0
|136:96
|8
|3.
|Karviná
|4
|3
|0
|1
|142:108
|6
|4.
|Frýdek-Místek
|3
|3
|0
|0
|102:83
|6
|5.
|Dukla Praha
|4
|3
|0
|1
|123:110
|6
|6.
|Zubří
|5
|3
|0
|2
|153:147
|6
|7.
|Jičín
|4
|2
|0
|2
|115:120
|4
|8.
|Lovosice
|2
|1
|0
|1
|62:70
|2
|9.
|Kopřivnice
|4
|0
|0
|4
|96:116
|0
|10.
|Nové Veselí
|4
|0
|0
|4
|98:124
|0
|11.
|Zlín
|4
|0
|0
|4
|109:136
|0
|12.
|Strakonice
|4
|0
|0
|4
|91:133
|0