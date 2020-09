Nový systém i televizní přenosy. Extraliga stolního tenisu se chce líbit

Největší změnu pro sezonu 2020/2021 doznal v extralize samotný hrací systém jednotlivých utkání. Místo do čtyř vítězných bodů se bude nově hrát do tří, odpadnou tak dlouhé, až čtyřhodinové boje, které v minulých ročnících nebyly nijak výjimečné.

„Snažíme se stolní tenis zatraktivnit a přiblížit divákům. Utkání by nyní mělo trvat v průměru hodinu a půl,“ prozrazuje předseda České asociace stolního tenisu Zbyněk Špaček na tiskové konferenci před začátkem sezony.

Na úvod souboj finalistů Úvodní zápas nové extraligové sezony obstarají ve čtvrtek od 18 hodin finalisté poslední dokončené sezony El Niňo Praha a TTC Ostrava. Utkání vysílá Ping-pong TV ZDE a Arena Sport. Hracím dnem soutěže je vždy pátek, vybraný zápas pro televizní přenos se předehrává ve čtvrtek.

Změnu systému kvitují i sami hráči. „Zápasy do tří vítězných bodů budou přínosem. Dříve po čtyřech hodinách už diváci z ping-pongu nic neměli,“ poukazuje Dmitrij Prokopcov, nejlepší hráč loňské sezony a nová posila hlavního favorita na titul z Havlíčkova Brodu.

Další novinkou je, že se nejvyšší tuzemská soutěž vrátí na televizní obrazovky, jeden duel z každého kola bude vysílat slovenská Arena Sport. Tuto čtvrteční předehrávku začínající vždy v 18:00 najdou diváci zároveň i na internetovém vysílání svazového projektu Ping-pong TV.

Přenosy budou provázet osobnosti z řad současných i bývalých stolních tenistů, v roli expertů se objeví například legendy jako Jindřich Panský a Petr Korbel, jedním ze dvou hlavních komentátorů bude někdejší mistr republiky ve dvouhře Josef Šimončík.

Líbivou formou chce extraliga prezentovat svůj kvalitní obsah. Soutěž bude letos hrát deset týmů, nejlepších osm po dvoukolové základní části postoupí do play off.

Nejlepší výměny uplynulé extraligové sezony:

Nejžhavějším kandidátem na zisk mistrovského titulu je beze sporu nováček z Havlíčkova Brodu, který do svých řad přilákal právě účastníka olympijských her a úspěšného českého reprezentanta Prokopcova, stejně jako další kvalitní hráče Tomáše Treglera a Michala Obešla.



„Chceme titul i Český pohár, ale soutěž bude vyrovnaná,“ uvědomuje si Prokopcov.

Na přední příčky bude pomýšlet také ostravský tým Petra Korbela či KT Praha, kde roli trenéra zastává jiná legenda Milan Orlowski.

Jak si ovšem vedení soutěže uvědomuje, nejdůležitější je, aby vůbec nějaký šampion z této sezony vzešel. Minulý ročník extraligy totiž přerušila pandemie dvě kola před koncem základní části. Tabulku v té tobě vedl tým El Niňo Praha, který byl vyhlášen pouze vítězem soutěže, nikoli mistrem.

„Byl bych hrozně rád, aby se to už neopakovalo. Věřím, že nadcházející ročník dokončíme,“ říká Špaček.



Pokud se v některém družstvu objeví nákaza koronavirem, mají stolní tenisté připravena opatření, která umožní odklad utkání.

„V případě, že bude muset do karantény jeden hráč, není to důvod k odložení utkání. Pokud se to ale bude týkat dvou či více hráčů, bude možné o odklad utkání požádat. Podobné to bude také u uzavření sportoviště kvůli hygienickým opatřením,“ vysvětluje ředitel soutěží Miroslav Henžel.