Velká dřina, ale chebští stolní tenisté ukázali mentální sílu

Zestárl jsem o tři čtyři roky, říká Gavlas Ve středu rozehrají stolní tenisté SKST Cheb domácím duelem s KT Praha semifinále play off extraligy. Postoupili do něj až možná překvapivě těžkopádně. Sedmý celek základní části Hradec Králové zdolal druhý Cheb až ve třech zápasech. Výsledky 2:3 (v Chebu), 1:3 (HK) a 3:0 (CH) sice vypadají nevinně, ale bylo to neuvěřitelné drama, poslední duel se hrál na pět setů každý zápas. „Zestárl jsem o tři čtyři roky (smích). Ale po vítězství člověk rychle zapomene na nervy, co byly předtím,“ přiznal trenér a manažer chebských stolních tenistů Petr Gavlas. Neméně náročná bitva se čeká od středy v semifinále proti KT Praha. Čtvrtfinálová série se hrála obden. Po první prohře doma jste hned jeli do Hradce.

Bylo to rychle za sebou a to nakonec hrálo nám do karet. Po prvním utkání to bylo méně veselé. Já to ale očekával. Jakmile Hradec naskočí v plné sestavě, tak je to úplně jiný tým, v tomto složení před dvěma lety skončili třetí. Proto jsem věděl, že to nebude jednoduché. Nejprve jste tedy doma prohráli 2:3.

Trochu nás zaskočili otočením sestavy. Svého nejlepšího hráče Jakuba Crhu nasadili hned v prvním utkání na našeho nejlepšího Antonína Gavlase a podařilo se mu jej porazit. Bylo to nečekané a tím trochu Gavlas ztratil jistotu. I když Crhovi se podařilo vyhrát se štěstím, už bylo zaděláno. Rychle jste se museli vzpamatovat a jeli jste do Hradce.

Když jsme tam jeli, řekli si, že se musíme soustředit na každé utkání, každý set, každý míček, každou maličkost. Hrát tak jak celou soutěž, s respektem k soupeři, uvědomit si, že má také nějakou sílu a nepodcenit ani míček. Dát do toho všechno. Ale utekli jsme hrobníkovi z lopaty. No právě, Radek Štěpánek prohrál s Bubnem hned první utkání.

Neměl vcelku šanci, Buben nechyboval, hrál přesně, razantně a bezchybně.

Potom se znovu postavil Crha Antonínu Gavlasovi.

Riskli to. Ale naštěstí bratr, i přestože nehrál to, na co jsme zvyklí, nebyl ve své kůži, to svými zkušenostmi vydřel a vyhrál 3:2. Crha hrál opravdu skvěle, překvapil mě, jak se připravil na play off i po zranění, které měl od ledna. A přišla jasná výhra Jakuba Slapničky nad Kláskem.

Šokoval mě. Takticky jsme jej připravovali už od minulého zápasu u videa, tušil jsem, že nasadí Kláska. Slapnička se skvěle připravil po technické stránce, namotivovaný byl ohromně a zahrál skvěle. To nás velice nakoplo. V prvním duelu hrál jako trojka Ondřej Květoň, ve druhém Jakub Slapnička a ve třetím Šimon Jadrný.

Nebyl to záměr. Mladí hostující hráči mohou v sérii nastoupit pouze do padesáti procent utkání. Proto jsem byl nyní nucen vystřídat všechny tři. Začali jsme od výkonnostně nejlepšího (Květoň), který bohužel nešťastně prohrál s Bubnem, pokračoval jsem Slapničkou v Hradci a nakonec hrál Šimon Jadrný. Rozhodující zápas jste doma výsledkově vyhráli jasně, ale bylo to největší drama ze všech zápasů. O kolik jste zestárl?

O tři čtyři roky (smích). Ale po vítězství člověk rychle zapomene na nervy co byly předtím. Všechny zápasy se hrály na pět setů a všechny se překlopily na vaši stranu. Co bylo rozhodující?

U Antonína Gavlase (s Bubnem) to bylo, že se zklidnil, v rozhodujících chvílích zahrál kvalitně, od začátku soustředěně. Liché sety, co prohrál, byly vyrovnané a ty, co vyhrál, byly poměrně jednoznačné. Štěpánek (s Crhou) je jiný příběh. To byla bojovnost, vůle po vítězství. Otočil z 0:2 a 5:9, zahrál skvěle v nádherném utkání, které se muselo líbit. Šimon Jadrný (s Kláskem) využil toho, že se soupeři moc nedařilo celou sezonu a hrál pod velkým tlakem. Jadrný byl opět skvěle připraven takticky, ale také mě překvapil, s jak ledovým klidem zahrál a podařilo se mu vyhrát. Mezi sériemi je desetidenní pauza. Jak ji vyplňujete?

Antonín Gavlas na začátku minulého týdne odehrál velmi silně obsazený turnaj v Praze. Aby se dostal do zápasové praxe. Od čtvrtka probíhá společná příprava s důrazem na technické a taktické věci spíš než na fyzickou připravenost. Co tedy bude platit na KT Praha?

Jsem moc rád, že se ke Gavlasovi přidali i ostatní a nenechali jen na něm sbírání bodů. Byl bych rád, kdyby to tak bylo i nyní a týmovým výkonem dotáhli sérii zpátky do Chebu. V základní části jsme vyhráli u nich 1:3, doma prohráli těsně 2:3. Bude nutné, aby se znovu všichni zapojili do bodových zisků, protože sám Gavlas to nezvládne. Bude to hodně vyrovnané a papírově jsou mírnějšími favority hráči KT Praha.