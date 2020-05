Extraliga stolního tenisu v Chebu zůstává

Život se pomalu vrací k normálu a stolní tenisté SKST Cheb trénují s mládeží. „Už je to lepší než předtím,“ pochvaluje si manažer klubu Petr Gavlas.

Podařilo se finančně zajistit sezonu, a tak se bude hrát znovu extraliga. Jisté místo hráče číslo jedna má Antonín Gavlas, zbývá jen podepsat smlouvu. „Snažíme se k němu sehnat odpovídající spoluhráče,“ prozrazuje chebský manažer.

Intenzivně se jedná o hráči číslo dvě, měl by jím být mladý hráč z Plzeňského kraje David Reitšpies, čtyřiadvacetiletý odchovanec dobřanského ping-pongu. Mistr ČR mládeže a několikanásobný medailista ve všech kategoriích. Z Dobřan šel do pražského El Niňa a naposledy hrál v německém TV 1979 Hilpoltstein druhou bundesligu. Začátkem března získal první republikový mistrovský titul mezi dospělými, v mixu s Danou Čechovou.

„Zatím to není jisté, máme to rozjednané, on už roční kontrakt má rozjednaný v Německu, ale tam je to nejisté. Potřebujeme kvalitu, abychom mohli mít konkurenceschopný tým a bohužel nikdo jiný v Čechách není k mání, kromě mého bratra, Reitšpiese, Treglera, Širůčka a Jančaříka,“ prozrazuje Gavlas.

Tomáš Tregler nezůstal

Ve hře byla dokonce velmi silná dvojice Antonín Gavlas, Tomáš Tregler. „Měli domluveno angažmá v polské Bytomi, ale tam náhle dostali padáka. My dělali všechno proto, abychom měli oba a měli velmi konkurenceschopný tým s pomyšlením na nejvyšší mety, ale Tregler měl rozjednáno i jiné angažmá a pravděpodobně dostal vyšší nabídku. Kde, to nevíme,“ říká Gavlas.

Ovšem pokud vyjde Reitšpies, byla by to velmi kvalitní dvojice. „Manažersky se nám to povedlo zajistit celou příští sezonu a čekáme jen na rozhodnutí hráče číslo dva. V případě, že by to neklaplo, tak máme rozjednány další a to už jsou cizinci.“

Tomáš Tregler Stěpan Šapošnikov

Dále probíhají jednání s Rusem Stěpanem Šapošnikovem, kterého by v Chebu rádi viděli na pozici hráče číslo tři. Na místě čtvrtého hráče budou dostávat šanci opět mladí. Jsou to kmenoví hráči Domažlic Ondřej Květoň a Strakonic Jakub Slapnička, oba už ale trénují dvě sezony ve středisku v Havlíčkově Brodě. Tam je i Radek Skála, který v minulé sezoně několikrát přispěl k bodům Chebu a teď bude dostávat šanci tam.

Soutěž bude atraktivnější

Extraliga chystá revoluční změny. V novém ročníku bude deset týmů. Hrát se bude jen do tří vítězných zápasů, délka utkání se tím zkrátí a hráč napsaný jako číslo tři bude hrát jenom jedno utkání. Bude to bez čtyřhry. „Může být do hodinky hotovo, když bude 3:0,“ míní Petr Gavlas. K vidění tak nebudou už někdy až pětihodinové maratony. Dále nebudou prostoje, v hracím prostoru se začne hrát s šesti až dvanácti míčky, odpadne tak chození hráčů pro míčky k ohrádkám, tam budou děti jako sběrači a ty o pauze míčky seberou. „Snahou je co nejvíce zkrátit dobu hry.“

Hrát se bude dvoukolově, devět utkání na podzim a devět na jaře, do play off postoupí osm týmů a poslední celek bude hrát kvalifikaci o udržení. Začínat by se mělo poslední víkend v srpnu.

Proto už v nejbližších dnech v Chebu začne intenzivní příprava na soutěž. Z Prahy se do Chebu bude stěhovat Antonín Gavlas a vedení klubu chce, aby zde už byl Rus Stepan Shaposhnikov a byl mu sparingpartnerem. Chebští v něm vidí velký potenciál, ale potřebuje trochu jinak trénovat, než měl zatím možnost.

„Na sezonu se těším, bude zajímavější. Věřím, že i domácí utkání budou veselejší než minulou,“ dodává Petr Gavlas. Cheb si totiž připsal jeden paradox sezony, nevyhrál ani jedno domácí utkání sezony, a když se mu to v posledním duelu povedlo, tak zasáhla pandemie koronaviru a zápas, jenž byl předehrávkou posledního kola, se do tabulky nezapočítal.