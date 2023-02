Začala extraliga ragbistů: derby pro Tatru, Vyškov přejel Pragu

Obhájce titulu z Říčan si jednoznačně poradil s nováčkem ze Zlína, Sparta přehrála Dragon Brno, Slavia naopak podlehla Tatře Smíchov. Ve večerním zápase pak Vyškov dominoval v utkání s pražskou Pragou.

Praga Praha - Vyškov 12:59 (0:34)

Utkání vévodila především vyškovská tříčtvrka Jiří Pantůček. Komplexní hráč předváděl líbivé a účelné průniky přes obranu Pragovky, dlouhé a přesné kopy, byl prakticky nezastavitelný. Prostě bavil diváky. Když už se zdálo, že je „lapen“, uvolnil spoluhráče ke skórování efektní zadovkou. „Moc mě to dneska bavilo, prostě paráda,“ usmíval se po zápase Jiří Pantůček.

Parády předvedli i zadák Michal Havránek či kapitán a útoková spojka Martin Kovář, nebo překvapivě rychle sprintující pilíř David Jaroš. Vyškov pod vedením trenéra Pavla Paly ale skvěle fungoval jako tým, těžko najít hráče, který by nepředvedl skvělý výkon.

A to se ještě na tribuně před vločkami sněhu choulil útočník Jan Kučera. S ním ofenzivní síla moravského týmu ještě vzroste. „První půle byla opravdu kokatelná, tohle muselo diváky bavit,“ hodnotil Pavel Pala. „Do zápasu nemohlo nastoupit několik hráčů, možná i tohle tým semklo, kluci drželi při sobě a hráli opravdu dobře.“

Pragovka přesto zaslouží uznání. Zápas nevzdala, dvacet minut před koncem tým výrazně ožil, začal lépe kombinovat a dostával se do šancí. „Jsem z výsledku zklamaný,“ litoval mohutný rojník Filip Klein z Pragy. „Dneska to nevyšlo, ale makáme dál.“

Říčany - Zlín 88:0 (34:0)

Dvacet minut se extraligový nováček Zlín držel proti jasnému favoritovi a obhájci titulu, pak se strhla říčanská vlna. Středočeši převyšovali soupeře ve všech činnostech. „Pěkně jsem si dneska zahrál, cíl jsem měl jediný: přežít,“ usmíval se říčanský zadák a veterán Michal Schlanger.

Zlínští se přesto blýskli několika individuálními okamžiky, hráli velice sympaticky, nevzdávali snahu o položení pětky až do konce. Dařilo se mladé útokovce Vilému Zuzaníkovi, metry získával i rváček Legae Sethokge. Nepovedlo se. „Věděli jsme, že to bude hodně těžké. Jsem pořádně potlučený,“ hodnotil zlínský kapitán Daniel Mrlík. „Připravíme se na další zápas a půjdeme dál.“

Sparta - Dragon Brno 25:17 (17:3)

Oba týmy nastoupily bez několika opor, Spartě chyběl například mlynář Hubert Dřímal, útočník Sheldon Fortune nebo nebo tříčtvrtka Lukáš Hřebačka, Dragonu zase reprezentační mlynář Ondřej Kučera. Na neurovnané hře obou týmů to bylo trochu znát, silnější Sparta si výsledek pohlídala přes závěrečný nápor Brna.

Ve Spartě dnes vynikal Vladan Diviš. Mohutný a rychlý piliíř nastoupil ve druhé řadě a „demoloval“, co mu přišlo pod ruku, sbíral hodně metrů, chytře si nabíhal, tvrdě bránil, položil pětku. Hrál jakoby za dva, i za chybějícího bratra a spoluhráče Vlastimila, který je na studijním pobytu na Erasmu. „Těší mě, že jsem dostal pozvánku do reprezentace,“ zmínil Vladan Diviš. „Sestavu jsme museli kvůli zraněním dost točit, s výkonem nejsem úplně spokojen, máme co zlepšovat, příští kolo nás čeká Slavie,“ hodnotil po zápase sparťanský kouč Eduard Krützner mladší.

V dresu Brna byl zase hodně vidět vazač Roman Sklenský. „Moc jsem se těšil na první kolo, doba bez ragby byla dlouhá,“ usmíval se po zápase notně potlučený mohutný ragbista. „Mrzí mě ztráta prvním dvaceti minut, takhle zápas vyhrát nemůžeme,“ litoval utkání kouč Dragonu Nigel Briggs. „Ke konci nám ke zlomu už chyběla energie,“ prohlásila zase brněnská a reprezentační mlýnová spojka Zbyněk Schütz.

Zápas si pochvaloval rozhodčí Nikola Zachariev (jinak hráč ARC Iuridica), který nemusel udělit ani jednu žlutou kartu. „Bylo to čisté, pěkná hra obou týmů,“ uvedl.

Tatra - Slavia 19:12 (14:5)

Zajímavý zápas, i když plný nepřesností. Slavia vstoupila do zápasu skvěle a první položením otevřela skóre. Týmu dobře pracovaly mlýny, viditelně vylepšené o čtveřici nových gruzínských hráčů. Běhavější Tatra ale postupně získávala převahu. V dresu Smíchovských se dařilo především Karlu Berounskému mladšímu, který táhnul celé mužstvo. Hodně vidět byl i křídelník Jáchym Balák, který hbitým pohybem často mátl soupeřovu obranu.

Jihoafričan Branco du Preez, který přišel jako hvězda do Tatry teprve tento týden, zatím působil trošku rozpačitě. Bylo vidět, že potřebuje více času na aklimatizaci. „Za sněžení jsem hrál podruhé v životě, co se týče hry potřebuju se ještě trochu více s týmem sžít,“ řekl tatrovácký zadák Du Preez.

Po zápase bylo vidět zklamání na kouči Slavie Martinu Javůrkovi. „Dobře jsme bránili, brzdily nás ale špatná rozhodnutí,“ uvedl trenér.