Českobudějovičtí volejbalisté jsou v extraligovém semifinále, Kladno končí

Středočeši vyhráli třetí set, čtvrtou sadu pak ale ztratili jednoznačným desetibodovým rozdílem. V týmu Jihostroje zaznamenal 17 bodů Leština.
V sérii mezi Libercem a Odolenou Vodou poprvé vyhrál domácí tým. Aero dvakrát vyrovnalo, ale tie break tentokrát hosté v liberecké hale na rozdíl od pondělí nezvládli. Dukla do zkráceného setu vstoupila sedmibodovou šňůrou a pak už snadno dokráčela k druhému vítězství.
V dalších sériích, které budou pokračovat v pondělí, vedou 2:0 na zápasy obhájci titulu Lvi Praha a vítězové základní části z Karlovarska.
Volejbalová extraliga mužů
Čtvrtfinále play off - 3. zápasy
České Budějovice - Kladno 3:1 (21, 17, -23, 15)
Liberec - Odolena Voda 3:2 (28, -19, 18, -20, 6)