Českobudějovičtí volejbalisté jsou v extraligovém semifinále, Kladno končí

Autor: ,
  22:03
Českobudějovičtí volejbalisté jsou prvními semifinalisty extraligy. Čtvrtfinálovou sérii s Kladnem vyhráli 3:0 na zápasy, postup do bojů o medaile zpečetili domácím vítězstvím 3:1.

Josef Leština z Českých Budějovic se raduje. | foto: Petr LundákMAFRA

Středočeši vyhráli třetí set, čtvrtou sadu pak ale ztratili jednoznačným desetibodovým rozdílem. V týmu Jihostroje zaznamenal 17 bodů Leština.

V sérii mezi Libercem a Odolenou Vodou poprvé vyhrál domácí tým. Aero dvakrát vyrovnalo, ale tie break tentokrát hosté v liberecké hale na rozdíl od pondělí nezvládli. Dukla do zkráceného setu vstoupila sedmibodovou šňůrou a pak už snadno dokráčela k druhému vítězství.

V dalších sériích, které budou pokračovat v pondělí, vedou 2:0 na zápasy obhájci titulu Lvi Praha a vítězové základní části z Karlovarska.

Volejbalová extraliga mužů

Čtvrtfinále play off - 3. zápasy

České Budějovice - Kladno 3:1 (21, 17, -23, 15)
Nejvíce bodů: Leština 17, Brichta a Calvo po 12 - J. Svoboda 14, Zajíček a Nejman po 10. Konečný stav série: 3:0.

Liberec - Odolena Voda 3:2 (28, -19, 18, -20, 6)
Nejvíce bodů: M. Kriško 26, Š. Svoboda 14, Mäkinen a Suhan po 11 - Hladík 21, Heiskanen 15, Dvořák 12. Stav série: 2:1.

Vstoupit do diskuse
Erraniová, Paoliniová vs. Siniaková, TownsendováTenis - - 29. 3. 2026:Erraniová, Paoliniová vs. Siniaková, Townsendová //www.idnes.cz/sport
Živě6:7, 1:2
  • 14.20
  • -
  • 1.03
Kolumbie vs. FrancieFotbal - - 29. 3. 2026:Kolumbie vs. Francie //www.idnes.cz/sport
Živě1:3
  • -
  • 40.00
  • 1.01
Lehečka vs. SinnerTenis - - 29. 3. 2026:Lehečka vs. Sinner //www.idnes.cz/sport
Živě1:2
  • 10.70
  • -
  • 1.05
Columbus vs. BostonHokej - - 29. 3. 2026:Columbus vs. Boston //www.idnes.cz/sport
29. 3. 23:00
  • 2.09
  • 4.10
  • 3.11
Carolina vs. MontrealHokej - - 29. 3. 2026:Carolina vs. Montreal //www.idnes.cz/sport
29. 3. 23:00
  • 2.00
  • 4.27
  • 3.22
Tampa vs. NashvilleHokej - - 29. 3. 2026:Tampa vs. Nashville //www.idnes.cz/sport
29. 3. 23:00
  • 1.93
  • 4.36
  • 3.36
Program a výsledky
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
Výsledky

Nejčtenější

Českobudějovičtí volejbalisté jsou v extraligovém semifinále, Kladno končí

Josef Leština z Českých Budějovic se raduje.

Českobudějovičtí volejbalisté jsou prvními semifinalisty extraligy. Čtvrtfinálovou sérii s Kladnem vyhráli 3:0 na zápasy, postup do bojů o medaile zpečetili domácím vítězstvím 3:1.

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.