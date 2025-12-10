Karvinští házenkáři vyhráli v Brně díky gólu čtyři sekundy před koncem

  20:22
Házenkáři mistrovského Baníku Karviná ve 14. kole extraligy vyhráli 30:29 v Brně a stále vedou tabulku o dva body před Plzní. Západočeši doma rozstříleli 41:27 Kopřivnici.
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Jiří SeidlMAFRA

Karviná dramatický zápas v Brně rozhodla až v úplném závěru. Domácí Jakub Bosák deset sekund před koncem vyrovnal na 29:29, ale vítězství úřadujícím šampionům zajistil čtyři sekundy před koncem Ondřej Skalický.

Na výhře Karviné se osmi góly podíleli Denis Harabiš a Dominik Solák, který v lednu zamíří do Eisenachu. S bundesligovým celkem český reprezentant podepsal roční smlouvu a připojí se k němu po mistrovství Evropy.

Plzeň naopak nedala soupeři šanci a od začátku měla jasně navrch. Kopřivnice protáhla sérii bez vítězství na šest utkání. Na výhru aktuálně desátý celek dvanáctičlenné tabulky čeká od konce října.

Dukla zdolala 34:28 předposlední Zlín, přestože prohrávala až o čtyři branky. V nejvyšší soutěži Pražané vyhráli osm zápasů za sebou a v tabulce jsou třetí se ztrátou dvou bodů na druhou Plzeň a čtyř na vedoucí Karvinou.

Chance extraliga házenkářů

14. kolo

KP Brno - Karviná 29:30 (16:14)
Nejvíce branek: Moješcik 8, Ratkovský, Žunič oba 7 - Solák 8, Harabiš 8/5, Skalický 6.

Talent tým Plzeňského kraje - Kopřivnice 41:27 (22:11)
Nejvíce branek: Douda 7/3, Baumruk 6/1, Dubský, Šíma oba 5, Skopár 5/1 - Flajsar 7/4, Citko 5, Střelec, Bystrický oba 4.

Dukla Praha - Zlín 34:28 (16:19)
Nejvíce branek: Rakouský 6, Josef 5/2, Hrubý, Duda oba 5 - Doležel 9, Lefan 8/1.

Frýdek-Místek - Lovosice 23:28 (14:13)
Nejvíce branek: Mucha 5/2, Ondrušík 5, Hajko, Růža oba 4 - Chotěborský 8/1, Kupa 5/1, Vjoíř 5.

Strakonice - Jičín 27:33 (11:15)
Nejvíce branek: A. Nejdl 8, M. Nejdl 6, Němec 5 - Hájek 8, Krahulec, Dolejší oba 5/1.

Zubří - Nové Veselí 34:32 (18:13)
Nejvíce branek: Mořkovský 8, Matouš 6/2, Palát, Pšenica oba 5 - Blaškovič 7/1, Tůma 6, Krejz, Štěpán, Kakač všichni 4.

Tabulka:

1.Karviná141301479:35626
2.Talent tým Plzeňského kraje141202463:36124
3.Dukla Praha141103436:40022
4.Zubří141004450:41520
5.KP Brno13904402:36518
6.Lovosice14806456:43516
7.Jičín14437386:42611
8.Frýdek-Místek13418373:3859
9.Nové Veselí14419388:4279
10.Kopřivnice143011359:4426
11.Zlín141112368:4543
12.Strakonice141013359:4532
Karvinští házenkáři vyhráli v Brně díky gólu čtyři sekundy před koncem

