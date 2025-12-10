Karviná dramatický zápas v Brně rozhodla až v úplném závěru. Domácí Jakub Bosák deset sekund před koncem vyrovnal na 29:29, ale vítězství úřadujícím šampionům zajistil čtyři sekundy před koncem Ondřej Skalický.
Na výhře Karviné se osmi góly podíleli Denis Harabiš a Dominik Solák, který v lednu zamíří do Eisenachu. S bundesligovým celkem český reprezentant podepsal roční smlouvu a připojí se k němu po mistrovství Evropy.
Plzeň naopak nedala soupeři šanci a od začátku měla jasně navrch. Kopřivnice protáhla sérii bez vítězství na šest utkání. Na výhru aktuálně desátý celek dvanáctičlenné tabulky čeká od konce října.
Dukla zdolala 34:28 předposlední Zlín, přestože prohrávala až o čtyři branky. V nejvyšší soutěži Pražané vyhráli osm zápasů za sebou a v tabulce jsou třetí se ztrátou dvou bodů na druhou Plzeň a čtyř na vedoucí Karvinou.
Chance extraliga házenkářů
14. kolo
KP Brno - Karviná 29:30 (16:14)
Talent tým Plzeňského kraje - Kopřivnice 41:27 (22:11)
Dukla Praha - Zlín 34:28 (16:19)
Frýdek-Místek - Lovosice 23:28 (14:13)
Strakonice - Jičín 27:33 (11:15)
Zubří - Nové Veselí 34:32 (18:13)
Tabulka:
|1.
|Karviná
|14
|13
|0
|1
|479:356
|26
|2.
|Talent tým Plzeňského kraje
|14
|12
|0
|2
|463:361
|24
|3.
|Dukla Praha
|14
|11
|0
|3
|436:400
|22
|4.
|Zubří
|14
|10
|0
|4
|450:415
|20
|5.
|KP Brno
|13
|9
|0
|4
|402:365
|18
|6.
|Lovosice
|14
|8
|0
|6
|456:435
|16
|7.
|Jičín
|14
|4
|3
|7
|386:426
|11
|8.
|Frýdek-Místek
|13
|4
|1
|8
|373:385
|9
|9.
|Nové Veselí
|14
|4
|1
|9
|388:427
|9
|10.
|Kopřivnice
|14
|3
|0
|11
|359:442
|6
|11.
|Zlín
|14
|1
|1
|12
|368:454
|3
|12.
|Strakonice
|14
|1
|0
|13
|359:453
|2