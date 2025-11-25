Házenkáři Karviné přehráli Nové Veselí, v extralize vyhráli posedmé v řadě

  21:38
Sedmý extraligový zápas v řadě vyhráli házenkáři Karviné, kteří ve 12. kole porazili Nové Veselí 36:27. Obhájci titulu mají v čele tabulky dvoubodový náskok na druhou Plzeň, která odehrála o utkání méně.

Zklamaný Dominik Solák z Karviné po prohře v Lovosicích | foto: Petr Bílek, MF DNES

Po deseti gólech vítězů dali Prašivka a Solák. Za Nové Veselí, kterému patří osmé místo, skóroval devětkrát Tůma.

Karviná prodloužila vítěznou sérii v domácí soutěži tři dny po porážce 33:40 na hřišti Innsbrucku v odvetě 3. kola Evropského poháru, navzdory které postoupila do osmifinále.

V dresu Baníku debutoval bývalý slovenský reprezentant Oliver Rábek, který posílil karvinský tým kvůli současné rozsáhlé marodce. Ve čtvrtek se svěřenci kouče Michala Brůny střenou s třetím Brnem.

Chance extraliga házenkářů

12. kolo

Karviná - Nové Veselí 36:27 (19:14)
Nejvíce branek: Prašivka a Solák po 10, Blyzňuk 6 - Tůma 9, Blaškovič 6/4, Popela 4

Tabulka

1.Karviná111001387:27820
2.Talent tým Plzeňského kraje10901332:25318
3.KP Brno9702275:24814
4.Zubří11704346:32014
5.Lovosice11704361:34114
6.Dukla Praha10703293:28314
7.Jičín10325275:3038
8.Nové Veselí12318319:3617
9.Frýdek-Místek10307294:3046
10.Kopřivnice10307253:3076
11.Zlín11119286:3513
12.Strakonice111010283:3552
Výsledky

Ronaldo po boku prince povečeřel v Bílém domě. Setkal se s ním i syn, chlubil se Trump

Hvězdny fotbalista Cristiano Ronaldo se v Bílém domě zúčastnil slavnostní...

Hvězdný portugalský fotbalista Cristiano Ronaldo se v úterý zúčastnil setkání mezi americkým prezidentem Donaldem Trumpem a saúdskoarabským korunním princem Muhammadem bin Salmánem. Hlava Spojených...

Proč Češi nešli na děkovačku? Necítili jsme jednotu, řekl Souček. Nedvěd se omlouval

Kapitán české reprezentace Tomáš Souček (vpravo) a Vladimír Coufal hovoří s...

Další otázku na odmítnutou děkovačku s fanoušky už tiskoví mluvčí nedovolili. A tak Tomáš Souček, kapitán fotbalové reprezentace, po výhře 6:0 nad Gibraltarem stihl odvyprávět jen část příběhu:...

Do baráže s jiným kapitánem, rozhodl svaz. Souček reagoval: Mrzí mě to, chci spojovat

Tomáš Souček se raduje ze své branky proti Gibraltaru

Fotbalovou reprezentaci příští rok v březnu v barážovém semifinále nepovede Tomáš Souček jako kapitán. Vedení asociace mu odebralo pásku za chování týmu směrem k fanouškům po pondělním utkání proti...

Česko - Gibraltar 6:0, šest střelců na závěr kvalifikace, třetí nejvyšší výhra fotbalistů

Vladimír Coufal (vpravo) si užívá gól proti Gibraltaru, gratuluje mu Tomáš...

Z poloprázdné tribuny za bránou stovka fanoušků spustila: „Bojujte za Česko, bojujte za Česko.“ Pokřik, který fotbalisty na českých stadionech štve, skoro až uráží, ale rozhodně jim nepomáhá. V...

Baráž odehrají fotbalisté doma. Nejdřív je čeká Irsko, ve finále Dánsko, či Makedonie

Gianni Infantino, prezident Mezinárodní fotbalové federace FIFA, při losu...

V semifinále doma s Irskem, v případném finále opět v domácím prostředí proti Dánsku, nebo Severní Makedonii. Čeští fotbalisté znají cestu, kterou se v březnu mohou dostat na mistrovství světa 2026....

ONLINE: Slavia - Bilbao 0:0, po pauze Staněk likviduje tři tutovky za sebou

Sledujeme online
Kapitán Slavie Lukáš Provod v diskuzi s hráči Bilbaa.

Slávističtí fotbalisté hrají v pátém utkání základní fáze Ligy mistrů se španělským Bilbaem. Po prvním poločase je stav 0:0 a příliš velkých příležitostí k vidění nebylo. I druhou půli můžete...

25. listopadu 2025  19:54,  aktualizováno  22:13

Bitka byla domluvená z rozbruslení, líčil Lauko. A Červenka? Lepší je jen Marchand

Sparťan Raška (v bílém) se pustil do bitky s pardubickým Laukem.

Oba dva po zápase dělali rozhovor jen pár metrů od sebe pro různé skupinky novinářů. „Ty hovado, mám večeři zadarmo!“ volal sparťanský útočník Adam Raška na toho pardubického Jakuba Lauka. Narážel na...

25. listopadu 2025  22:02

Sparta porazila Pardubice po prodloužení, Třinec prohrál posedmé. Padla i Kometa

Sparťan Kousal se raduje z gólu do sítě Pardubic.

Úterní program 26. kola hokejové extraligy odstartoval nezvykle brzy. Karlovy Vary od 12 hodin nastoupily proti Třinci, stejně jako minulou sezonu uspořádaly zápas pro školáky, v němž zvítězily 2:1....

25. listopadu 2025  11:50,  aktualizováno  21:28

ONLINE: Schick střílí gól City, Leverkusen vede už 2:0. Barcelona prohrává s Chelsea

Sledujeme online
Patrik Schick se raduje z branky do sítě Manchesteru City.

Další porcí atraktivních zápasů pokračuje v úterý základní fáze Ligy mistrů. Vítězslav Jaroš v brance Ajaxu nezabránil porážce 0:2 s Benfikou Lisabon, Galatasaray doma prohrálo se Saint-Gilloise 0:1....

25. listopadu 2025  18:48,  aktualizováno  21:15

Kraft vládl skokanům ve Falunu a překonal bodový rekord SP. Koudelka se neprosadil

Stefan Kraft skáče ve Falunu.

Jediný závod na středním můstku v této sezoně Světového poháru skokanů na lyžích vyhrál ve Falunu Stefan Kraft. I díky 46. triumfu kariéry se dvaatřicetiletý Rakušan stal rekordmanem v počtu...

25. listopadu 2025  17:51,  aktualizováno  18:34

Ronaldo dostal podmínku, úder loktem ho o začátek mistrovství světa nepřipraví

Portugalský útočník Cristiano Ronaldo slaví gól do sítě Maďarska.

Portugalský fotbalista Cristiano Ronaldo nepřijde po vyloučení v kvalifikačním utkání v Irsku o úvod mistrovství světa. Agentura AP uvedla, že světová federace FIFA udělila čtyřicetileté hvězdě za...

25. listopadu 2025  18:29

U Buffonů smutní, zemřel příbuzný a mistr Itálie. Brankáři Lorenzovi radil i Jašin

Italský brankář Lorenzo Buffon (vlevo) si podává ruku s kapitánem Německa...

V barvách AC Milán vyhrál hned čtyřikrát italský titul, pak přesídlil k městskému rivalovi Interu, kterému triumf v italské lize vychytal v roce 1963. Zachytal si také finále Poháru mistrů evropských...

25. listopadu 2025  18:10

Pan Kachňátko, zázračný pidižvík. Hrdina Bilbaa zemřel rok po konci kariéry

Rafael Moreno Aranzadi alias Pichichi v dresu Bilbaa v roce 1915.

Povídalo se o něm leccos. Deset let ho milovali a oslavovali jako fotbalového génia. Jakmile přestal dávat góly, byl z něj najednou sobec, kterého vlastní fanoušci vybučeli, točili se k němu na...

25. listopadu 2025  17:30

Sparta před Legií mění program. Cestuje až k večeru a ve Varšavě nebude trénovat

Sparťanští fotbalisté na tréninku ve svém centru na Strahově.

Fotbalová Sparta mění program během předzápasového dne před svým čtvrtým vystoupením v Konferenční lize. Kvůli nepříznivému počasí ve Varšavě nebude ve středu na stadionu Legie trénovat, aby se...

25. listopadu 2025  17:01

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

