Házenkáři Karviné přehráli Nové Veselí, v extralize vyhráli posedmé v řadě

Po deseti gólech vítězů dali Prašivka a Solák. Za Nové Veselí, kterému patří osmé místo, skóroval devětkrát Tůma.
Karviná prodloužila vítěznou sérii v domácí soutěži tři dny po porážce 33:40 na hřišti Innsbrucku v odvetě 3. kola Evropského poháru, navzdory které postoupila do osmifinále.
V dresu Baníku debutoval bývalý slovenský reprezentant Oliver Rábek, který posílil karvinský tým kvůli současné rozsáhlé marodce. Ve čtvrtek se svěřenci kouče Michala Brůny střenou s třetím Brnem.
Chance extraliga házenkářů
12. kolo
Karviná - Nové Veselí 36:27 (19:14)
Tabulka
|1.
|Karviná
|11
|10
|0
|1
|387:278
|20
|2.
|Talent tým Plzeňského kraje
|10
|9
|0
|1
|332:253
|18
|3.
|KP Brno
|9
|7
|0
|2
|275:248
|14
|4.
|Zubří
|11
|7
|0
|4
|346:320
|14
|5.
|Lovosice
|11
|7
|0
|4
|361:341
|14
|6.
|Dukla Praha
|10
|7
|0
|3
|293:283
|14
|7.
|Jičín
|10
|3
|2
|5
|275:303
|8
|8.
|Nové Veselí
|12
|3
|1
|8
|319:361
|7
|9.
|Frýdek-Místek
|10
|3
|0
|7
|294:304
|6
|10.
|Kopřivnice
|10
|3
|0
|7
|253:307
|6
|11.
|Zlín
|11
|1
|1
|9
|286:351
|3
|12.
|Strakonice
|11
|1
|0
|10
|283:355
|2