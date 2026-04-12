Házenkáři Plzně porazili Duklu a v extraligovém semifinále srovnali

  12:22
Házenkáři Plzně doma porazili 31:26 Duklu a stav semifinálové série extraligového play off srovnali na 1:1. Další utkání série hrané na tři vítězství čeká úřadující vicemistry v pátek v Praze.
ilustrační snímek - plzeňský Tomáš Nejdl

ilustrační snímek - plzeňský Tomáš Nejdl

Plzeň sice v prvním poločase nabrala až tříbrankovou ztrátu, ale ještě do přestávky dokázala srovnat. V úvodu druhé části se Dukla ještě naposledy ujala vedení, pak ale zápas ovládli domácí.

Nejlepším střelcem byl s osmi brankami domácí Tomáš Nejdl. Za Duklu, která usiluje o první finálovou účast od zisku titulu v sezoně 2016/17, dal šest gólů Jonáš Josef.

Od 18 hodin je na programu také duel druhé semifinálové série mezi Zubřím a mistrovskou Karvinou, která první zápas vyhrála 36:33.

Extraliga mužů
2. kolo 12. 4. 2026 10:30
Talent tým Plzeňského kraje : HC Dukla Praha 31:26 (15:15)
Góly:
2. J. Douda,3. T. Nejdl,6. J. Douda,7. Skopár,10. T. Nejdl,13. J. Douda,18. J. Douda,21. T. Nejdl,23. Šíma,24. O. Šafránek,25. Baumruk,26. Dubský,27. T. Nejdl,28. T. Nejdl,29. Bláha,32. T. Nejdl,33. Dokoupil,36. Dokoupil,36. Voves,40. Bláha,43. Dokoupil,45. Šíma,45. T. Nejdl,46. Voves,53. Voves,54. T. Nejdl,56. Škvařil
Góly:
7. Erebai,11. Březina,12. Březina,13. Josef,14. Josef,16. Josef,19. Vojtela,20. Březina,22. Březina,25. Josef,27. Josef,28. Moravčík,29. Sviták,31. Erebai,33. Březina,37. M. Rakouský,39. Duda,41. Duda,43. Krušberský,51. M. Rakouský,52. Josef,58. M. Rakouský,60. Melich
Sestavy:
Grabemann, Herajt – J. Douda, Kaplan, T. Nejdl, Baumruk, O. Šafránek, Škvařil, Dubský, Šíma, Bláha, Skopár, Vinkelhöfer, Dokoupil, Stehlík, Voves.
Sestavy:
Rangl, Votava, Šmíd – Vojtela, Josef, Duda, Sviták, Blecha, Erebai, Krušberský, Kulhánek, Melich, Březina, Moravčík, M. Rakouský, Kabátník.

Rozhodčí: Kichner, Vacula

Stav série: 1:1

Extraliga mužů
2. kolo 12. 4. 2026 18:00
HCB Karviná : HC ROBE Zubří 0:0 (-:-)

Rozhodčí: Horáček, Novotný

Stav série: 1:0

Gudas má po kariéře v NHL, řekl Tlustý. Otevírá se tak cesta do Sparty?

Radko Gudas v dresu Anaheim Ducks

Český obránce a lídr hokejové reprezentace Radko Gudas má podle bývalého útočníka Jiřího Tlustého po kariéře v NHL. Řekl to ve čtvrtek v podcastu Mistři světa. Podle něj se manažeři klubů NHL shodli,...

Mladý Korda si bere Nedvědovou. Svatbu si vzala na starost, bude to skvělé, řekl

Sebastian Korda a Ivana Nedvědová

Tenista Sebastian Korda požádal loni na podzim o ruku svou dlouholetou partnerku Ivanu Nedvědovou. Přípravy na svatbu jsou podle všeho v plném proudu a Korda nyní prohlásil, že jeho snoubenka si...

Hořké KO. Procházka druhý titul v UFC nezískal. Přitom soupeř byl zraněný

Jiří Procházka (vpravo) inkasuje od Carlose Ulberga.

Skvělý začátek, ale poté drobná nepozornost, která se neodpouští. Ne v titulovém zápase UFC, nejlepší MMA organizaci světa. Jiří Procházka v Miami v boji o pás šampiona polotěžké váhy prohrál s...

Majitel Ústí k reprezentaci: Za postup vám daruji moderátorku. Nároďák už svoji má

Sabina Jakšová (vpravo), moderátorka ústeckého fotbalového Viagemu.

Česká fotbalová reprezentace je po emotivním postupu na mistrovství světa zaplavená gratulacemi, ta nejbizarnější přišla možná očekávaně z ústeckého klubu. Jeho majitel Přemysl Kubáň za nečekaný...

Play off hokejové extraligy 2026: program, systém, dvojice v semifinále, kde sledovat

Gólová radost pardubických hokejistů v Litvínově.

Hokejová extraliga má za sebou základní část, šampiona sezony 2025/26 určí play off. V boji o titul zbývá trojice týmů, semifinále odstartovalo v pátek 3. dubna. Podívejte se na podrobný přehled...

Play off hokejové extraligy 2026: program, systém, dvojice v semifinále, kde sledovat

Gólová radost pardubických hokejistů v Litvínově.

Hokejová extraliga má za sebou základní část, šampiona sezony 2025/26 určí play off. V boji o titul zbývá trojice týmů, semifinále odstartovalo v pátek 3. dubna. Podívejte se na podrobný přehled...

11. dubna 2026  22:16,  aktualizováno  12. 4.

Házenkáři Plzně porazili Duklu a v extraligovém semifinále srovnali

Tomáš Nejdl z Plzně a jeho střelecký pokus v utkání proti Frýdku.

Házenkáři Plzně doma porazili 31:26 Duklu a stav semifinálové série extraligového play off srovnali na 1:1. Další utkání série hrané na tři vítězství čeká úřadující vicemistry v pátek v Praze.

12. dubna 2026  12:22

Procházka po prohře v UFC: Ten můj soucit! Omlouvám se za výkon, chci odvetu

Jiří Procházka (vlevo) a Carlos Ulberg v titulovém souboji.

Když by se mu doma v kolébce houpala malá Procházková, možná by se to dalo pochopit. Možná. Soucit? Lítost? Křehké otcovské hormony? Jenže dcerka by měla přijít na svět až příští týden, kdy má jeho...

12. dubna 2026  12:17

Hrdinové Kukla a Christ. Napětí mezi Čechy a Slováky. Jak polský zázrak šokoval mistry

Premium
David Volek (dole), brankář Dominik Hašek a Jaroslav Benák v československých...

Stejně jako snad všichni diváci, kteří před 40 lety sledovali utkání Československo–Polsko na hokejovém šampionátu v Moskvě, jsem nechápal, co se to vlastně děje. Křeč, pech, nervozita a zmar v...

12. dubna 2026

Nebudu lhát, chutná to skvěle! Nosek srazil Toronto dvěma góly, pomohl mu i krajan

Tomáš Nosek (vlevo) z Floridy a Matthew Knies z Toronta.

Asi neočekával, že na první gól v sezoně bude čekat téměř do poloviny dubna. Jenže vleklé zranění drželo českého hokejistu Tomáše Noska dlouho mimo hru. Proti Torontu (6:2) se však konečně dočkal, a...

12. dubna 2026  11:44

Chci přes Spartu postoupit, víc mě nezajímá, hlásí lídr Dynama Červenka

Pardubický střelec gólu Roman Červenka (vpravo) a Lukáš Sedlák

Pardubičtí hokejisté mají mají díky sobotním dvěma gólům lídra Romana Červenky do sítě Sparty v kapse mečbol a už v pondělí mohou semifinálovou sérii uzavřít a postoupit do finále. V šestém zápase na...

12. dubna 2026  10:48

Nečas se dotáhl na Pastrňáka a přiblížil se stému bodu, Nosek zazářil dvěma góly

Jack Eichel (vlevo) z Vegas rozehrává, napadá Martin Nečas z Colorada.

Martin Nečas v NHL při prohře Colorada s Vegas 2:3 v prodloužení připravil jeden gól domácích a tři zápasy před koncem základní části NHL má 99 bodů. Jednou asistencí se na výhře Golden Knights...

12. dubna 2026  10:34

Gout zaběhl v Sydney dvoustovku v juniorském světovém rekordu 19,67

Osmnáctiletý australský sprinter Gout Gout (uprostřed) vytvořil na domácím...

Osmnáctiletý australský sprinter Gout Gout vytvořil na domácím šampionátu v Sydney juniorský světový rekord v běhu na 200 metrů časem 19,67 sekundy. O dvě setiny pokořil čtyři roky starý výkon...

12. dubna 2026  9:51

Slovácko se bude opět zachraňovat. Věděl jsem, že to bude o život, říká Skuhravý

Kouč Slovácka Roman Skuhravý sleduje utkání svých hráčů proti Hradci Králové.

Teoreticky se ještě mohli vyhnout skupině o záchranu. Po sobotní domácí porážce 1:3 od Hradce Králové ale získali fotbalisté Slovácka smutnou jistotu: po roce se budou zachraňovat ve skupině šesti...

12. dubna 2026  9:06

Pardubický útočník Tanko: Sigma? Spolehněte se, že do toho dáme všechno

Pardubický útočník Abdullahi Tanko bojuje o míč s Brunem Unušičem z Dukly.

Na jaře už pardubičtí fotbalisté v Chance lize zvítězili třikrát, naposledy minule 2:0 v Praze na Julisce nad Duklou. Na domácím Stadionu Arnošta Košťála však podobný úspěch teprve vyhlížejí. V...

12. dubna 2026

Fury při návratu do ringu porazil Machmudova na body. Pak vyzval Joshuu

Tyson Fury (vlevo) trefuje do krytu Arslanbeka Machmudova.

Bývalý mistr světa těžké váhy Tyson Fury při návratu do boxerského ringu porazil v Londýně na body ruského soupeře Arslanbeka Machmudova. Sedmatřicetiletý Brit zvítězil v dvanáctikolovém duelu...

12. dubna 2026  8:36

Se zaťatou pěstí! Sotva jsem dýchala, přiznala Strýcová. Slzám Bencicové rozumí

Kapitánka Barbora Strýcová hecuje svěřenkyně v utkání BJK Cupu proti Švýcarsku.

Od našeho zpravodaje ve Švýcarsku Zatímco Barbora Strýcová mířila rozjařená mezi novináře, švýcarská jednička Belinda Bencicová opodál plakala tak, že ji musel celý tým utěšovat. Tolik rozdílných emocí vyvolala kvalifikace Billie...

12. dubna 2026  8:29

