Házenkáři Plzně porazili Duklu a v extraligovém semifinále srovnali

Plzeň sice v prvním poločase nabrala až tříbrankovou ztrátu, ale ještě do přestávky dokázala srovnat. V úvodu druhé části se Dukla ještě naposledy ujala vedení, pak ale zápas ovládli domácí.
Nejlepším střelcem byl s osmi brankami domácí Tomáš Nejdl. Za Duklu, která usiluje o první finálovou účast od zisku titulu v sezoně 2016/17, dal šest gólů Jonáš Josef.
Od 18 hodin je na programu také duel druhé semifinálové série mezi Zubřím a mistrovskou Karvinou, která první zápas vyhrála 36:33.
2. J. Douda,3. T. Nejdl,6. J. Douda,7. Skopár,10. T. Nejdl,13. J. Douda,18. J. Douda,21. T. Nejdl,23. Šíma,24. O. Šafránek,25. Baumruk,26. Dubský,27. T. Nejdl,28. T. Nejdl,29. Bláha,32. T. Nejdl,33. Dokoupil,36. Dokoupil,36. Voves,40. Bláha,43. Dokoupil,45. Šíma,45. T. Nejdl,46. Voves,53. Voves,54. T. Nejdl,56. Škvařil
7. Erebai,11. Březina,12. Březina,13. Josef,14. Josef,16. Josef,19. Vojtela,20. Březina,22. Březina,25. Josef,27. Josef,28. Moravčík,29. Sviták,31. Erebai,33. Březina,37. M. Rakouský,39. Duda,41. Duda,43. Krušberský,51. M. Rakouský,52. Josef,58. M. Rakouský,60. Melich
Grabemann, Herajt – J. Douda, Kaplan, T. Nejdl, Baumruk, O. Šafránek, Škvařil, Dubský, Šíma, Bláha, Skopár, Vinkelhöfer, Dokoupil, Stehlík, Voves.
Rangl, Votava, Šmíd – Vojtela, Josef, Duda, Sviták, Blecha, Erebai, Krušberský, Kulhánek, Melich, Březina, Moravčík, M. Rakouský, Kabátník.
Rozhodčí: Kichner, Vacula
Stav série: 1:1
Rozhodčí: Horáček, Novotný
Stav série: 1:0