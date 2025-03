Šlachta udeřil v poslední sekundě. Házenkáři Zubří srovnali stav série s Plzní

Talent tým v úvodním duelu zdolal Zubří 23:22 díky brance z předposlední minuty a sobotní souboj byl ještě dramatičtější. Valaši sice na hřišti vicemistra vedli v druhém poločase až o čtyři góly, ale tři sekundy před koncem domácí Daniel Bláha při hře v sedmi srovnal na 25:25. Na sedmimetrové hody ale nedošlo, neboť Šlachta svým šestým gólem v utkání po rychlém rozehrání trefil prázdnou branku, do níž se nestačil vrátit Filip Herajt. Série na tři výhry bude pokračovat příští víkend dvěma duely v Zubří.

Druhou výhru naopak přidala pražská Dukla, jež zdolala doma 25:22 Nové Veselí, a příští sobotu na hřišti Sokola může slavit postup do semifinále. Stejně jako v pátek táhly oba týmy tradiční opory: osmkrát se za Duklu trefil dvacetiletý reprezentant Jonáš Josef, na straně hostů předvedl díky 10 brankám další dvouciferný výkon Chorvat Frane Blaškovič.

Zbývající dvě série dnes měly na programu první zápasy. Jednoznačným vítězstvím 37:27 nad Frýdkem-Místkem vstoupila do play off mistrovská Karviná. Naopak podle očekávání vyrovnaný byl duel čtvrtého Brna a pátých Lovosic, které dělily po základní části jen dva body. Utkání po remíze 30:30 dospělo do rozstřelu, v němž slavili celkové vítězství 35:34 hostující Lovci. Domácím nebylo nic platných ani devět gólů kanonýra Petra Moješcika.